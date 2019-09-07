Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Зоосфера
Феномены и тайны Вопрос-ответ Развлечения
Автор Марина Расторгуева

Как сблизиться с вашим питомцем

Зоосфера » Интересное print

Не всегда мечты об идеальном ласковом питомце сопоставляются с реальностью. Часто бывает, что новый любимец ведет себя отстраненно, не проявляет особой теплоты в общении с вами. О том, как в короткие сроки наладить связь и контакт с домашним животным, вы сможете узнать, прочитав советы из данной статьи.

Изучаем язык тела

Так как люди и животные являются социальными видами, они имеют определенные, не всегда понятные способы общения друг с другом. Человек общается с питомцем при помощи слов, а питомец, в свою очередь, расскажет хозяину о желаемом при помощи языка своего тела. Собака, например, сможет подсказать при помощи положения своих ушей, хвоста и формы глаз. У каждого питомца будут свои способы попросить хозяина о чем-либо. Ваша задача — научиться понимать эти просьбы и отвечать на них.

Уважайте предпочтения своего питомца

Обращайте внимание на то, что нравится вашему питомцу больше всего, какую игру он любит, какое его любимое лакомство и игрушка. Зная предпочтения вашего любимца, вы всегда сможете наладить с ним связь.

Читайте также: Ни слова хозяину! Кошачьи секреты

Личное пространство

Ваше животное обязательно должно иметь пространство, которое будет принадлежать только ему. В зависимости от вида, питомец должен чувствовать себя комфортно. Любое животное будет радо своему укромному уголку. А тот факт, что ваше животное чувствует себя счастливее, безоговорочно поспособствует укреплению связи между вами. В тихом и уютном месте животное будет отдыхать, а потом вновь радовать вас лаской и теплом.

Правила в доме

Тренируйте питомца, чтобы изучить его поведение в определенных ситуациях. Если вы заметили, что животное имеет дурные привычки, предпримите грамотные действия для их устранения. Например, ваш любимец не должен кидаться на оставленную в доступном месте пищу сразу после того, как вы выйдете за дверь. Проводите импровизированные тренировки, чтобы отучить питомца от привычек, которые вас не устраивают. Тогда у вас с любимцем будет меньше поводов для обид и недопониманий.

Читайте также: Как подружить двух кошек

Дайте питомцу все необходимое

Если вы желаете иметь питомца, который вникает в каждое ваше слово и уважает вас, будьте единственным источником всех благ, которые животное захотело бы иметь. Такие вещи как еда, игрушки и прогулки должны поступать только от вас. В таком случае вы станете для животного безоговорочным авторитетом, которого стоит уважать.

Совместное времяпровождение

Убедитесь, что животному достаточно времени, которое вы проводите вместе. Совместный досуг отличается от обычных прогулок. Оставьте время для какой-либо деятельности. Это могут быть игры, дрессировка или просто совместное лежание на диване. С помощью этого способа вы в короткие сроки сблизитесь с любимцем.

Читайте также: Собаки предпочитают ласку и похвалу

Фото: neighborsinsurance. com

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы психология домашние животные
Обсудить
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Как сблизиться с вашим питомцем
Гипотезы
Человек не убивал мамонтов
Здоровье и профилактика
"Парацетамол" может вызвать серьезные проблемы со здоровьем
Новости Все >
Захарова: обмен заключенными с Украиной - это очень важный шаг
Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными
Иран напомнил о возможности обогатить уран выше 20%
Робототехника и киберспорт вошли в список "уроков будущего"
Греф: школьные экзамены снижают внутреннюю ответственность человека
Индия не смогла посадить на Луну свой аппарат
Киселев заявил о скором приезде Вышинского в Москву
Трамп планирует оказывать помощь только "друзьям и союзникам" США
В США подтвердили смерть пяти человек, куривших электронные сигареты
Пострадавших жителей Багам предложили размещать на круизных лайнерах
Последние материалы
Как сблизиться с вашим питомцем
Захарова: обмен заключенными с Украиной - это очень важный шаг
Человек не убивал мамонтов
Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными
Иран напомнил о возможности обогатить уран выше 20%
Робототехника и киберспорт вошли в список "уроков будущего"
Греф: школьные экзамены снижают внутреннюю ответственность человека
Индия не смогла посадить на Луну свой аппарат
Киселев заявил о скором приезде Вышинского в Москву
Трамп планирует оказывать помощь только "друзьям и союзникам" США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Усталость из птиц вышибают... клином!
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Полезно знать
Мельница мифов: Черная королева
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Происшествия
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Полезно знать
Паразиты - незримые хозяева Земли

Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.

Паразиты - незримые хозяева Земли
Секрет телепортации раскрыт?
Изобретения
Секрет телепортации раскрыт?
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Василий Амирджанов Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Сборная России пропустила гол от Шотландии после ошибки Гилерме
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
"Все забрал, и дело с концом!": Путин о Сталине и принадлежности Курил
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Киселев заявил о скором приезде Вышинского в Москву
Киселев заявил о скором приезде Вышинского в Москву
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Европейцы уже готовы делить американское наследство
Европейцы уже готовы делить американское наследство
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
В Совфеде считают возможным провести Олимпиаду с Украиной
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
История и современность
Необычная история леди Гамильтон: как бедная девушка стала всемирно известной
Необычная история леди Гамильтон: как бедная девушка стала всемирно известной
Таинственный громкий гул, услышанный во всем мире, все еще остается необъяснимым
Таинственный громкий гул, услышанный во всем мире, все еще остается необъяснимым
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
Корабли Северного флота вошли в Карское море
Корабли Северного флота вошли в Карское море
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Русский кулачный бой: чем ещё, кроме развлечения, он был?
Русский кулачный бой: чем ещё, кроме развлечения, он был?
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Фотогалереи
Как холить и лелеять свое авто 6 Фото Как холить и лелеять свое авто
Замуж за бойфренда 6 Фото Замуж за бойфренда
Работа, вызывающая дрожь в коленках 7 Фото Работа, вызывающая дрожь в коленках
Племя толстопузых: герои на всю жизнь 7 Фото Племя толстопузых: герои на всю жизнь
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Домашнее
Продукты с глютеном помогут быстрее состариться
Вещи для новорожденного: что потребуется в его первый год жизни
Проблемы со здоровьем, с которыми справится имбирь
Новый алгоритм указывает идеальную дозировку кофеина для максимальной продуктивности
Причины диспареунии, или Боли в половых органах перед, во время или после секса
Иммунные клетки "без тормозов" вылечат организм от рака
Ребёнка укачивает: как справиться с проблемой
Девушка с опасной для жизни инфекцией успешно лечится фаговой терапией
Как спирометрия определяет функции легких при их патологиях
Как спирометрия определяет функции легких при их патологиях
Росздравнадзор проверит роддом, в котором дети заболели пневмонией
Росздравнадзор проверит роддом, в котором дети заболели пневмонией
Модные брюки на осень 2019
Модные брюки на осень 2019
Привычки, выдающие одинокую женщину
Привычки, выдающие одинокую женщину
Как помочь организму легко перенести критические дни
Как помочь организму легко перенести критические дни
Остроумова прокомментировала слухи по поводу частичного паралича Валентина Гафта
Остроумова прокомментировала слухи по поводу частичного паралича Валентина Гафта
Меган Маркл обидела королеву из-за отказа посетить её
Меган Маркл обидела королеву из-за отказа посетить её
Избыток витамина Д плохо сказывается на состоянии костей
Избыток витамина Д плохо сказывается на состоянии костей
Дизайн интерьера: тренды 2019 года
Дизайн интерьера: тренды 2019 года
Как упаковать подарок
Как упаковать подарок
Забавные фото
Очей очарование 9 Фото Очей очарование
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ