Американский кёрл — ласковая и игривая кошка-компаньон с завёрнутыми назад ушами

Многие заводчики долгое время считали, что у этой породы кошек есть физическое отклонение, своего рода уродство — так они воспринимали то, что у кёрлов загнуты ушки (англ. curl — закручивание, сгибание). Однако эти пушистые создания с милыми мордочками за долгие годы смогли доказать, что их внешность — не ошибка природы, а особенности породы.

Американский кёрл — кошка средних размеров, пропорциональна, имеет шелковистую шерсть средней длины с плотно прилегающими к телу волосками. У полудлинношёрстных шерсть должна быть мягкой, шелковистой, полуприлегающей, с минимальным остом и опушёнными воротником и хвостом, у короткошёрстных — такая же, но без опушений и более короткая. Кошки этой породы прекрасно сбалансированы, имеют гибкое тело с хорошо развитой мускулатурой. Крепкая грудь и шея, сильные ноги, округлые лапки. Голова в форме клина, прямой нос, все переходы плавные. Косо посаженные глаза, могут быть разных цветов, но должны соответствовать окрасу шерсти. Оттенок — яркий и блестящий.

Сейчас американские кёрлы очень популярны, при этом они отличаются умом и общительностью. Кошки этой уникальной породы отличаются игривостью, они преданы хозяину, при этом их можно считать оптимистами.

История породы "американский кёрл"

Кошка со странными ушами была обнаружена впервые в 1981 году в американском штате Калифорния. К дому Джо и Грэйс Ругас как-то подбежало такое создание, и семейная пара решила подкормить животное с улицы. Кошка покорила их сердца игривостью и необычным внешним видом, и тогда они решили приютить ее, сделав домашним питомцем. Кошке дали имя Суламифь (так звали возлюбленную царя Соломона).

Чуть позже оставшаяся у американцев кошечка принесла потомство, причем у двоих из четырех котят уже на 10-й день загнулись ушки. Суламифь теперь считают праматерью американских кёрлов. Позднее породой заинтересовались, вернее, появились мнения о странной мутации. Однако один британский генетик, изучив 81 помет кёрлов, сделал заключение: феномен загнутых ушек естественен для этой породы, поскольку за такую форму отвечает доминантный ген. Стандарт был утвержден в конце 80-х, причём существует две разновидности кёрлов — с длинной шерстью и с короткой. А вот окрас у этих кошек бывает разным. В России кёрлы появились в середине 90-ых.

Характер американского кёрла

Кёрлы ориентированы на людей, для них важно взаимодействовать с хозяевами, играть с ним, они часто проявляют нежность, при этом не требовательны. Они любят, когда их ласкают. Кёрлы любознательны, энергичны, темпераментны и ведут себя так, будто они ещё не перестали быть котятами.

Американский кёрл — дружелюбная, игривая, нетребовательная и хорошо приспосабливающаяся к новым условиям проживания кошка. Она любит играть и нуждается в пространстве и разнообразных игрушках. Порода не подходит семьям с маленькими детьми, так как дети любят потискать животных, что может привести к болезненным травмам кошки.

Кёрлы имеют мелодичный голос. Если они лишены внимания, то могут затосковать, тем более если хозяева подолгу отсутствуют дома.

Уход за кёрлами

У кошек с длинной шёрсткой имеется подшёрсток, поэтому таких красавиц надо расчёсывать пару раз в неделю, чтобы снять отмершую шерсть. Короткошёрстных представителей породы расчёсывают только раз в несколько недель. Хвост лучше не трогать, поскольку волоски на нем выдергиваются легко, а вот отрастают потом долго.

У кёрлов нет генетических болезней, они отличаются отменным здоровьем. Ген, который приводит к такой форме ушей, никак не сказывается на физическом состоянии кошек. Купать питомца надо по мере надобности, если делать процедуру часто, шерсть лишится своего защитного слоя. Чтобы устранить незначительные загрязнения, лучше использовать сухой шампунь.

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АМЕРИКАНСКИЙ КЕРЛ ВСЕ О ПОРОДЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ