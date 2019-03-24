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Сергей Бухранский

Животное и ребёнок: питомцы дисциплинируют детей и помогают стать чуткими

Зоосфера

Существуют два непримиримых лагеря. Одни утверждают, что наличие животного в семье, где есть маленький ребенок, — это вредно и опасно. Другие считают, что это организует и воспитывает в ребенке ответственность, чуткость, любовь. И действительно, каждый из них по-своему прав.

Животное и ребёнок: питомцы дисциплинируют детей и помогают стать чуткими

Так что же делать, если в доме есть животное или вы хотите приобрести питомца, который будет радовать вас и вашего малыша?

Собака и ребёнок

Щенок — это хлопоты, соизмеримые с содержанием ребенка. Лучше всего приобретать собаку, когда ребенок подрастет. У ребенка уже должны быть навыки ухода за собакой. Более того, перед покупкой щенка нужно быть уверенным, что он не надоест ребенку. Тем более если собаку просит малыш, нужно четко договорится, что часть забот о собаке ляжет на его плечи.

Что касается здоровья, то при правильном уходе за собакой проблем быть не должно. Но кое-какие меры предосторожности соблюдать нужно. Не разрешайте собаке облизывать детские игрушки и не пускайте пса в детскую кроватку.

Кошка и ребёнок

С кошкой дела обстоят сложнее. Если собака изначально социальное животное, то кошка — это совсем не игрушка. Причем некоторые породы могут быть очень агрессивны. Даже маленький котенок может нанести ребенку существенные травмы. Например, такая неприятная штука, как бартонеллез — это когда после незначительных кошачьих царапин кожа распухает и увеличиваются лимфоузлы, может сильно подпортить радость обладания животным. Даже простая кошачья игра может быть очень опасна. Мое мнение: кошка не самый лучший выбор для семьи, где есть малыш.

Птица и ребёнок

О птице мечтают многие дети, но дело в том, что тут есть ряд проблем. Птицы — не самые чистоплотные существа, пух и перья, летающие по квартире, — это источник болезнетворных микроорганизмов и аллергенов.

К тому же детские психологи утверждают, что постоянный вид птицы в клетке, действует на психику ребенка угнетающе. Поэтому с приобретением пернатого друга молодым родителям лучше потерпеть.

Грызуны и дети

В целом грызуны довольно чистоплотны. Они маленькие и не требуют особого ухода. Ребенок будет с интересом наблюдать за жизнью хомячка. Но тут уже животному грозит опасность. Дети не сдержанны и могут замучить маленькое создание. При правильном уходе и внимании грызуны являются неплохим выбором для развития в малыше навыков заботы и ответственности.

Важно: аллергия

Как правило, самой распространенной проблемой жизни с животным является аллергия. Дети очень часто страдают этим недугом именно из-за шерсти в доме. Постарайтесь перед тем как купить питомца, познакомить ребенка с таким представителем. Возможно, у знакомых есть собака или хомяки. Пусть малыш поиграет с таким животным, погладит или подержит в руках, так вы будете уверены, что не нанесете ребенку вред в будущем.

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Педиатр: Какую опасность представляет домашний питомец для ребенка | Интересные вопросы
Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы ребенок
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