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Екатерина Журавлева

Лысые морские свинки едят в два раза больше обычных, нуждаются в креме и маникюре

Зоосфера » Грызуны

Продолжительность жизни лысой морской свинки Скинни и ее состояние, само собой, зависят как от генетики, так и от условий содержания. Это касается всякого животного. Лысая морская свинка любой породы доживает максимум до шести лет. Бывают и исключения, когда продолжительность жизни составила более длительный срок. Животные с такой сложной генетикой, как у лысых морских свинок, требуют особого внимания, пусть их содержание и не кажется чем-то особенным. Однако и в простом нельзя допустить недочетов.

Лысые морские свинки едят в два раза больше обычных, нуждаются в креме и маникюре

Клетка, аквариум или террариум

Для проживания такого питомца нужна клетка либо аквариум или террариум, потому как последние два лучше защищают от сквозняков и имеют лампу. На дне должны быть толстым слоем выстланы опилки, однако древесный наполнитель использовать не стоит: тонкая кожа свинки может поцарапаться. Клетка должна хорошо закрываться, так как активность морских свинок высока, и они часто с легкостью преодолевают препятствие в виде обыкновенного засова. Без присмотра хозяина выбравшееся на волю животное может получить травму или умереть.

Как и бесшерстные породы любых других зверей, лысые морские свинки нуждаются в особом уходе, это тонкие и чувствительные животные. Перепад температуры может повлиять на их здоровье. Таким образом, минимум для их содержания — это 22 градуса. Повышение температуры — это тоже стресс и риск.

Скинни нуждаются в креме и маникюре

Кожу этих животных нужно смазывать кремом, чтобы предотвратить сухость и трещины. Когти регулярно нужно стричь, также стоит помнить, что коготки растут крайне быстро. Чистка клетки, само собой, тщательна и регулярна: смена всей подстилки раз в три дня, а также мытье и дезинфекция клетки — раз в неделю.

Правильный подход к питанию животного — также один из факторов, влияющих на здоровье и продолжительность жизни. Голые свинки едят в два раза больше обыкновенных. Это связано с особенностями обмена веществ. Вместе с тем перекармливание для них также очень опасно. В рацион зверька входят:

  • сено/трава,
  • овощи,
  • фрукты,
  • корнеплоды,
  • зерно (овес, ячмень, кукуруза),
  • специальный корм для морских свинок.

К корму добавляется немного мела, соли, витаминов, минералов.

Чистая вода должна быть в доступе постоянно: менять воду нужно от трех до пяти раз в день. Лысым свинкам запрещается употреблять в пищу

  • чеснок,
  • любые грибы,
  • лук,
  • редис,
  • пасленовые,
  • продукты животного происхождения,
  • острое,
  • жирное,
  • сладкое,
  • соленое.

Двухдневное голодание приводит к тому, что морская свинка погибает.

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Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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