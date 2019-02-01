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Сергей Бухранский

Морская свинка должна чётко понимать, что ваши руки — это благо и безопасность

Зоосфера » Грызуны

Морские свинки просто созданы быть домашними любимцами. Животное небольшое и в то же время очень интересное. Сама по себе морская свинка очень дружелюбна, но ручной она становится не сразу. Нужно приложить немного терпения и любви, тогда животное заплатит вам втройне.

Морская свинка должна чётко понимать, что ваши руки — это благо и безопасность

Клетка для морской свинки

Выбирать клетку нужно с пандусом. Животное должно само начать выходить из клетки. Если постоянно доставать свинку руками, животное будет считать ваши руки опасностью и ничего, кроме страха, вы не добьетесь.

Лакомство для морской свинки

Старайтесь во время приручения животного держать в руке лакомство. Рука должна ассоциироваться с чем-то приятным. Лучше приобретать хорошее проверенное лакомство в зоомагазинах. Оно специально разработано, чтобы привлекать грызуна.

Адаптация морской свинки

Если вы только приобрели животное, дайте ему привыкнуть к обстановке. Новое место — это стресс. Животное должно убедиться, что тут ему ничего не угрожает. Оставьте его в покое на несколько дней. Пусть морская свинка познакомится с обстановкой и новыми запахами. Не шумите и не машите руками перед клеткой.

Знакомство с хозяином

Старайтесь не оставлять животное надолго. Оно должно видеть и слышать вас. Говорите с ним ласково и негромко. Животное должно быть уверено, что вы не представляете опасности.

Особенно это касается детей. Дети, как правило, несдержаны и сильно шумят. Постарайтесь, чтобы первое время дети не имели доступа к клетке.

Выход из клетки

Как только животное адаптировалось, можно начинать приручать. Осторожно откройте клетку и подставьте ладонь с лакомством к дверце. Ждите, когда животное само выйдет и зайдет к вам на ладонь. Это важный этап, который нужно проделывать чрезвычайно осторожно.

Не отчаивайтесь, если в первый день животное не выйдет. Повторяйте одно и то же день в день, и рано или поздно это случится. Главное — не тащите морскую свинку из клетки силой.

Доверие к хозяину

Даже если свинка вышла на руку, то не стоит ее поднимать или гладить. Пусть она спокойно вернется в клетку. Через несколько дней, когда животное будет спокойно выходить на ладонь, можно начинать поднимать ее и гладить. Со временем вы сможете смело высаживать ее себе на плечо.

Похвала хозяина

Все время в процессе приручения ласково говорите с питомцем и хвалите его. Лакомство должно быть всегда. Морская свинка должна четко понимать, что ваши руки — это огромное благо. Главное, не уроните животное.

Со временем морская свинка будет проводить вне клетки все больше времени. А общение с вами будет для нее самым лучшим развлечением.

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Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы животные
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