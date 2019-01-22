Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки

Кошка — одна из величайших загадок человечества, разгадать которую науке только предстоит. Тем не менее ученые заявили, что домашняя мурлыка является настоящим целителем, который оказывает на человека самое благотворное влияние.

Так, например, доподлинно известно, что коты являются чудесным "антистрессовым препаратом", к тому же их присутствие способствует улучшению психологического и физического здоровья.

Есть данные, что у людей, которые держат дома котов, ниже риск развития инфарктов и различных воспалительных заболеваний.

Пушистая грелка

Коты любых пород и беспородные представляют собой прекрасное "согревающее средство". Но, по мнению специалистов, самой лучшей "грелкой" является бесшерстный или короткошерстный кот породы сфинкс. Это происходит благодаря тому, что температура его тела довольна высока и достигает 42 градусов.

Спасение для сердечников

Коты могут предупреждать развитие сердечных недугов, в частности, как уже было сказано выше, инфарктов.

Об этом говорят данные, обнародованные учеными из США, которые проводили длительное исследование степени позитивного влияния домашних кошек на состояние здоровья их хозяев.

В исследовании приняли участие почти 10 тысяч мужчин, в возрасте от 40 до 80 лет. По данным экспертов, в случае, если мужчина держит дома усато-полосатого друга, риск возникновения у него инфаркта или инсульта снижается на 20 процентов. Более того, те представители сильного пола, которые являлись котовладельцами, в 70 процентов случаев доживали до 85 лет.

А вот ученые из Германии, которые провели исследование состояния здоровья трех тысяч пожилых людей в своей стране, пришли к выводу, что жизнь кошатников в среднем на 10,3 года дольше, чем у тех, кто избегает близкого соседства с животными.

Антиаллергены

Несмотря на то что ученые до сих пор ведут споры на эту тему, многие из них придерживаются мнения, что коты являются действенным средством от детской аллергии.

Как отмечают исследователи, когда ребенок растет в так называемых тепличных условиях и в силу обстоятельств не встречается с аллергенами, его иммунитет не тренируется и, соответственно, не закаляется.

Однако, предупреждают ученые, такая тактика может сработать лишь тогда, когда усатый и пушистый зверек находится в доме с первых дней появления в нем малыша. В противном случае "внезапное" соседство может спровоцировать у ребенка начало аллергии на животное.

Лечение воспаления

Многие владельцы котов отмечали странную особенность своих питомцев ложиться на то место на теле человека, которое его беспокоит. Эта особенность животного — угадывать боль — до сих пор не разгадана.

Однако достоверно известно, что кот прогревает больное место не просто как грелка, но и действует как электромагнитный излучатель, поскольку его шерсть несет в себе низкий заряд тока. Именно таким током низкой частоты и лечат различные воспаления в кабинетах физиотерапии.

Защита от переломов

Кошачье мурлыканье, которое люди просто обожают, не только является мощнейшим успокоительным средством для человека, но и защищает его… кости!

Это открытие также принадлежит американским ученым, которые проводили эксперимент с цыплятами. Птенцов каждый день переносили на специальную подставку, вибрация которой была равно по силе мурлыканью кота.

В итоге те птицы, которые каждый день слушали такой звук, росли быстрее, а прочность их костей была на порядок выше, чем у остальных.

По мнению ученых, аналогичное воздействие происходит и на костную систему человека.

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