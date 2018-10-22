Собакам крупных пород необходим разнообразный и калорийный рацион

Крупная собака — мечта многих, начиная с детских лет. Это храбрый защитник, верный компаньон, а еще они всегда держат Вас в тонусе! Конечно, содержать таких крупных собак, как, например,

сенбернара,

лабрадора,

алабая

или немецкую овчарку,

довольно сложно — ведь за ними нужен особый уход, а также они требуют очень много пространства. Собакам крупных пород необходим чёткий и размеренный рацион, ведь внушительный вес оказывает довольно большую нагрузку на суставы.

Особенности кормления собак крупных пород

К рациону своего питомца следует относиться очень серьезно.

Во-первых, крупным животным необходим разнообразный и калорийный рацион, в который обязательно должно входить большое количество белков. Жиры же, наоборот, должны содержаться в как можно меньшем количестве. Объем корма необходимо строго контролировать, чтобы и так перегруженный двигательный аппарат животного не испытывал чрезмерной нагрузки.

Во-вторых, стоит отметить, что у крупных собак желудочно-кишечный тракт сравнительно короткий, так что важно выбирать ту пищу, которая будет хорошо и быстро усваиваться.

В-третьих, не стоит забывать, что крупная собака растет и развивается намного дольше — период созревания продолжается вплоть до полутора лет, тогда как небольшие собаки уже в 10-11 месяцев становятся взрослыми.

Поэтому для роста и развития щенков необходимы такие вещества, как хондроитин, глюкозамин (для стимулирования регенерации хрящевой ткани и предотвращения ее разрушения), калий и натрий (для регуляции сердечного ритма и водного баланса).

Готовый корм или натуральные продукты?

В домашних условиях, конечно, намного сложнее рассчитать необходимое количество белков, жиров и витаминов. Тут на помощь хозяину приходят компании, производящие специальный корм для крупных четвероногих друзей — корм содержит ровно такое количество питательных и минеральных веществ, какое необходимо животному для здорового роста и развития. Но если Вы предпочитаете кормить свою собаку натуральными продуктами, не забывайте включать в меню собаки кальций и фосфор для укрепления опорно-двигательного аппарата.

Пищей со стола собаку лучше не кормить — смешанное питание подходит для человека, но категорически противопоказано собаке, как бы она не любила Вашу домашнюю пищу!

И, конечно, одним из самых важных пунктов рациона является чистая питьевая вода. Миска питомца всегда должна быть наполнена свежей водой, особенно, если он предпочитает сухой корм.

Кормить крупную собаку следует, придерживаясь определенного режима, удобного для Вас и для животного, примерно в одно и то же время и из одной и той же посуды. Необходимо разработать рацион, принимая во внимание не только вышеперечисленные советы, но также возраст животного, его уровень физической активности и индивидуальные предпочтения. В зависимости от количества физических нагрузок верного друга следует кормить два-три раза в день. Если Вам кажется, что Вы не можете правильно подобрать рацион, и питомец теряет или, наоборот, набирает вес, — стоит обязательно проконсультироваться со специалистом.

Фото: liveplanet.ucoz.ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.