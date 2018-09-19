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Автор Марина Агеева

Бенгальская леопардовая кошка — чудо из джунглей

Зоосфера » Интересное

Мне хотелось бы познакомить как можно больше людей с удивительной экзотической породой кошек. Сегодня мы поговорим о роскошных, диких на вид существах, имя которым — бенгальские леопардовые кошки. Можете быть уверены, что очаровательное пятнистое создание — бенгал — пленит вас своим необыкновенным, первозданным обаянием, и вы не сможете не влюбиться в него!

Бенгальская леопардовая кошка — чудо из джунглей

Небольшой экскурс в историю породы поможет разобраться, откуда появилось это чудо селекционной работы.

Скрещивание пятнистой дикой кошки с домашней

В 60-х годах Джейн Милл, будучи студенткой, изучая генетику в Аризоне, решила, что скрещивание пятнистой дикой кошки с домашней может привести к созданию породы, внешне похожей на маленького леопарда, но с характером ласкового домашнего мурлыки. В 1963 г. она попыталась скрестить дикого азиатского бенгальского кота (Felis bengalensis), широко распространенного в Азии, обладателя красивой пятнистой шкурки и по величине близкого к домашней кошке, с американской короткошерстной кошкой. Результат был успешным, но только наполовину. Он омрачался только тем, что в первом поколении самцы были стерильными, что ограничивало возможности продолжения рода (в дальнейшей работе могли быть использованы только кошки.)

Поэтому пришлось включить в разведение бенгалов другие породы домашних кошек — египетских мау и других с окрасом тебби (это "дикий" окрас, характерный для диких кошек, образуется при определенном чередовании светлых и темных тонов на каждой шерстинке.).

Общение в домашних условиях с мини-леопардом — огромное удовольствие

Успех этой племенной работы и сейчас радует глаз не только специалистов, но и обычных любителей кошек. На выставках бенгалы приковывают внимание необычайной расцветкой шкурки, которая на ощупь напоминает тончайший шелк или мягкую норку и обладает удивительным блеском (глиттером). При попадании солнечных лучей шерстка начинает светиться золотом…

Близкое знакомство с бенгальской кошкой никого не оставляет равнодушным. Общение в домашних условиях с мини-леопардом — огромное удовольствие для всей семьи. Их высокий интеллект, постоянные выдумки в играх разнообразят размеренное течение городской жизни.

Разведение бенгалов в России занимает достойное место в мировом рейтинге, на сегодняшнем этапе существует большое разнообразие окрасов бенгалов.

Тася

Моя бенгалка Тася появилась в нашем доме два года назад и сразу вписалась в дружный коллектив в составе южнорусской овчарки и трех старых котов.

Интересная особенность породы проявилась сразу же, когда Тася настойчиво приносила игрушечную мышку, вкладывая ее в руку, и требовала, чтобы я опять бросала. Она носит апорты, как хорошо обученная собака, а такое, согласитесь, продемонстрирует далеко не каждый котик.

Любой чистопородный бенгальский котенок несет в себе значительную часть генов своих леопардовых предков. Возможно, благодаря этому, им присуща природная любовь к воде. Дома проявляется в играх со струей воды, текущей из крана, в полоскании игрушек в собачей миске, может даже нырнуть в неглубоко наполненную ванну за своим апортом. Следует заметить, что эти кошки весьма виртуозно владеют своим упругим тельцем, поскольку в прыжке выкручивает такие сальто, что позавидует любой акробат.

Несколько месяцев назад Тася стала мамой и подарила нам четырех милых котят. На летний период пришлось срочно на даче строить вольер, так как выпускать их на свободу страшно: дикие охотничьи инстинкты могут взять свое, а за забором ездят машины. Но это все мелочи по сравнению с той радостью, которую нам дарят эти удивительные, веселые и смышленые существа.

Теперь и моя семья заболела известной всем бенгалистам болезнью — бенгаломанией. Забавные, безумно любимые кошечки прочно заняли место в наших сердцах!

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10 вопросов владельцу о породе БЕНГАЛ (Бенгальская кошка)
Темы домашние животные
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