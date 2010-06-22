Молекулярно-генетическая диагностика успешно выявляет наследственные заболевания у домашних животных

1953 год, когда была разгадана тайна структуры ДНК, стал знаковым событием для всего научного сообщества, занимающегося генетикой. Несомненно, что тогда это затрагивало умы исключительно ученых и не имело практического значения для общества. Но вот прошло 70 лет и уже можно сказать, что молекулярная генетика все более уверенно встраивается в нашу повседневную жизнь.

Невозможно переоценить значение молекулярно-генетической диагностики в планировании семьи, борьбе с онкологическими заболеваниями, со многими наследственными синдромами и предрасположенностями, к которым всего каких-то несколько десятков лет назад невозможно было подступиться из-за незнания первопричин этих явлений. Актуальность проблемы для человека оказалась настолько высока, что ещё к 2010 году было описано более 1000 генов и мутаций в них, приводящих, или могущих привести, к тем или иным клиническим проявлениям.

Огромное внимание к молекулярной генетике человека на протяжении многих лет служит сейчас отправной точкой для разработки методов молекулярной диагностики наследственных заболеваний домашних животных. Ведь многие заболевания у нас практически одинаковы, клинические признаки схожи, что и дает возможность использовать знания, полученные для себя, уже для своих домашних любимцев.

Чего достигла молекулярная генетика в области диагностики наследственных заболеваний у домашних животных?

Надо сказать, что многого. Зарубежные лаборатории сейчас предлагают множество тестов, например, для собак и кошек.

Собакам, правда, в этом отношении повезло больше: для них существует гораздо больше генетических анализов, чем для кошек. Тем не менее эта область постоянно развивается, и новые тесты появляются практически ежемесячно. А главное, по данным специалистов, для некоторых заболеваний удалось уменьшить число рождения больных животных чуть ли не на порядок.

До недавнего времени Россия находилась в очень плачевном состоянии в отношении возможностей для проведения тестов для домашних животных — отечественных лабораторий не существовало вообще, а зарубежные тесты проводили в основном только профессиональные заводчики больших питомников. Да и то, если честно, исключительно для участия в международных вязках, ведь для этого требуются документы о прохождении генетического тестирования.

Однако в последние годы ситуация стала выправляться: центр ветеринарной диагностики "Зооген", находящийся в Санкт-Петербурге, постоянно вводит новые генетические тесты и работает не только по России, но и в ближнем зарубежье.

Активная работа с сообществом заводчиков и клубов домашних животных позволила прояснить ситуацию с генетическими заболеваниями в России. При разведении породистых животных очень большое значение имеет эффект основателя, когда одно единственное животное с выдающимися характеристиками служит родоначальником целой плеяды животных, в итоге разбросанной по всем городам не только России, но и зарубежья.

При этом халатное отношение к генетическому тестированию таких животных может неизбежно привести к всплеску рождения животных с генетическими заболеваниями.

Несомненно, что "мода" на породы зачастую определяет и ответственность заводчиков. Так, например, для лабрадоров ретриверов и ньюфаундлендов сейчас очень активно проводится тестирование на прогрессирующую атрофию сетчатки глаза и цистинурию. Кошек персидских пород усердно проверяют на поликистоз почек.

Также всегда при введении новых тестов, заводчики на всякий случай проводят анализы и на выявляемые ими заболевания. Так, появившаяся возможность провести анализ на ишемию, вызванную физическими нагрузками, для лабрадоров показала большой интерес заводчиков контролировать и его.

Предварительные итоги по статистике наследственных заболеваний в России

Честно сказать, итоги весьма неутешительные. Оказалось, что для лабрадоров около 20% всех собак несет мутацию, вызывающую прогрессирующую атрофию сетчатки, для такс эта цифра еще более устрашающая — 50%.

Такое тяжелое заболевание, как цистинурия у ньюфаундлендов присутствует в скрытом виде в 15% случаев. А ведь это одни из наиболее часто встречающихся в России пород собак.

В последнее время в России получила развитие порода энтлебухер зенненхунд — собаки с великолепными данными по всем показателям, несомненно, им уготовано великолепное будущее, но тесты показали, что уже упоминавшуюся атрофию сетчатки несут более 70% исследованных собак!

В отличие от названных заболеваний у собак (у них мутация рецессивная — проявляется только при наличии двух "поврежденных" генов в геноме), поликистоз у кошек — доминантная мутация, которая у персидских пород встречается в более чем 30% случаев. Это значит, что над всеми этими животными дамокловым мечом висит риск развития данного наследственного нарушения.

Для простых владельцев собак и кошек, даже если они не планируют заниматься разведением, генетические тесты также актуальны — ведь хочется, что бы домашний любимец рос и жил рядом с тобой здоровым и крепким, радующим и радующимся. Поэтому вопрос о проведении генетических тестов при покупке понравившейся собаки или кошки вполне уместен и обоснован.

Статистика, и, может быть, в некоторых случаях, пугающие цифры не должны никоим образом сказываться на развитии кино- и фелинологии. Следует четко усвоить, что носительство — не приговор, это только повод для ответственного подхода к планированию вязок и уж никак не повод для отказа от владения таким животным, ведь в этом случае нет генетических причин для развития заболевания. А генетический сертификат — это ваш страховой полис в счастливую жизнь с домашним питомцем.

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