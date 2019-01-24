Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера

Пока существует американская империя, она будет подминать под себя страны не желающие быть ее вассалами. Поэтому то, что происходит в Венесуэле — это не плохо и не хорошо, это закономерно.

США начали майдан в Венесуэле

Напомним, что Николас Мадуро с большим отрывом выиграл президентские выборы, которые состоялись в мае прошлого года, и в которых не участвовали оппозиционеры. По этой причине 14 стран Латинской Америки, так называемая "группа Лима", США и Европейский союз (ЕС) заявили, что они не признают законность второго срока Мадуро.

После того, как он вступил в должность 1 января, переворот назревал и начался 23 января по варианту майдана. Оппозиция выдвинула и. о. президента — спикера Национального Собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо, которого признали США и их вассалы. В городах начались беспорядки, Каракас в ответ разорвал дипотношения с США, заметим, что Мадуро не стал искать компромисс с ними или действовать через посредников.

Каракас не накопил потенциал в "тучные годы"

Всякая империя стремиться к мировому господству — это закономерно, но ее желание покорить материализуется не везде, а, прежде всего, в экономически слабых странах. Именно такой является сегодня Венесуэла, руководство которой не смогло использовать "тучные годы" нефтяных доходов для перехода к китайской модели управления экономикой (хотя Китай инвестировал за 10 лет в пять раз больше, чем Россия — около 70 миллиардов долларов, согласно Ecoanalitica).

В Венесуэле с 2000-х годов сохраняется уравнительный социализм — худшая модель противостояния американскому империализму. Когда есть деньги от продажи нефти или другого сырья — модель перераспределяет доходы государства, но когда их нет (в Венесуэле не стало после нефтяного кризиса 2014 года) — скатывается в печатание денег, что приводит к галлопирующей инфляции, дефициту товаров и услуг, развитию спекулятивных параллельных рынков, несунов, приписок, словом всего того, что Россия имела в последние годы "развитого социализма".

При этом, в Венесуэле сохранилась идеология чавизма, которая воспитывает молодежь в антиамериканском духе. Это не делает задачу США и их вассалов по свержению нынешнего руководства очень простой. Сельская Венесуэла поддерживает Мадуро — 5,6 миллионов голосов на майских выборах — это не приписки, а реальные голоса защищенного от махинаций электронного голосования.

На чьей стороне армия?

Обычно в латиноамериканских внутренних конфликтах решающую роль играет армия. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил в среду, что военные страны не примут "президента, навязанного в кулуарах теневых интересов"."Отчаяние и нетерпимость подрывают мир нации. Солдаты родины не принимают самопровозглашенного незаконного президента ", — написал Падрино в Твиттере и подчеркнул, что Вооруженные силы будут" гарантами национального суверенитета ". Заявление министра поддержал Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил, который почти две недели подчеркнул, что Мадуро является главнокомандующим.

Интервенция США или Бразилии не представляется возможной, потому что жертвы будут, а Америка, и, тем более Бразилия к ним не готовы. Оба президента этих стран очень любят брать на испуг, но Мадуро — не Янукович. Если понадобится, он подавит мятеж. Собственно, это надо было делать уже вчера.

Так сделал Уго Чавес в 2002 году, когда отстраненный от власти и вывезенный на остров, он организовал штурм верными десантниками оккупированного оппозицией президентского дворца, и через двое суток водворился на законное место. Единственный ньюанс — тогда переворот не поддержали левые режимы в Бразилии и Аргентине, отличилось только руководство Чили. Сейчас "группа Лима" насчитывает 14 государств.

Позиции России не трагичны

Другой вопрос, а что Мадуро будет делать дальше в экономике, если сохранит власть? Россия направила в Венесуэлу консультантов для становления на рельсы монетарной политики. Но если бы дали поработать спокойно — так ведь не дадут. Потому что, с одной стороны, США нужен внешний враг для отвлечения от внутренних проблем, а с другой — есть опасность военного возвращения России на континент в виде военых баз в Венесуэле.

Позиция России не так трагична, как кажется. Да, у нас там вложения в нефтяной сектор, но когда к власти в Аргентине пришел Маурисио Макри на смену "нашей" Кристине Киршнер, проамериканские СМИ утверждали, что Аргентина разорвет все контракты с Россией. Однако сейчас ясно, что сотрудничество в атомной промышленности продолжается, Макри заявил в ходе своего визита в Москву, что Аргентина "открывает двери для России."

Дело в простой вещи, жизнь аргентинцев не стала лучше после прихода "проамериканского президента". И отменять выгодные контракты — это значит еще больше усугублять их положение. Так может делать только Украина. Эволюция всегда лучше революции, однако кастрюлеголовые всякий раз наступают на грабли "революций гидности". Потому что их совершают проплаченные США через НКО люди, а не народ. Народ быстро понимает, в чем дело, например в Бразилии в соцсетях сейчас пишут о том, что местные "куриные окорочка" (кастрюлеголовые) хотели убрать бедных с глаз долой, а теперь вынуждены из VIP залов ожиданий перебираться в зал ожидания для бедных.

Остается только посочувствовать венесуэльцам — их ждут непростые времена. Но так же как и россияне через лет 30 они будут вспоминать, как при чавистах была бесплатная медицина, образование жилье, и бензин по 1 центу за литр.

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