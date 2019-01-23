Путин и Трамп встречаются тайно

Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток этого явления, которое получило название "Рашагейт" (Russiagate)?

Вполне возможно, что те, кто раскручивает данную тему и не дает ей сойти на нет, обеспокоены тем обстоятельством, что специальный прокурор по "российскому вмешательству" Роберт Мюллер не сможет предоставить достаточно новой информации, которая могла бы досрочно закончить президентский срок Дональда Трампа.

Возможно, "Рашагейт" стал культом политических СМИ, который уже невозможно разрушить, даже если этот культ ни на чем не основан.

Новых доказательств предполагаемого сговора Трампа с Кремлем не появляется уже довольно долго. Газета The New York Times сообщила 12 января, что весной 2017 года чиновники ФБР начали расследование того, действовал ли президент Трамп от имени России против американских интересов.

Никто при этом не сообщил, что некоторые из тех чиновников были впоследствии уволены руководством ФБР за их политические убеждения. Газета только констатировала, что публичных доказательств тайных взаимодействий господина Трампа с российскими правительственными чиновниками или получения инструкций от них не было.

Тем не менее антироссийская истерия в западных СМИ продолжается. Сообщения такого рода тиражируются с особым рвением такими изданиями, как Times, The Washington Post, MSNBC, CNN и иже с ними.

Один из активных сторонников скандала, главный советник экс-президента Билла Клинтона по России и до недавнего времени — президент Брукингского института Строуб Толботт, заявил, что в США "знают, что Кремль помог посадить Трампа в Белый дом и держал его за дурака…

Трамп находился в сговоре с враждебной по отношению к нам Россией на протяжении всего своего президентства." На самом деле, в США никто ничего не знает об этом — все это остается на уровне подозрений и предположений уровня -highly likely.

Фразу Толботта можно рассматривать как классический пример антироссийской истерии в США, при которой "угроза" "враждебной России" раздувается фактически на пустом месте, попутно создавая почву для выдвижения обвинений против Дональда Трампа.

Газета Times цитирует Лизу Пейдж, бывшего адвоката ФБР, которая не имеет экспертной квалификации по России: "В лице Российской Федерации и в лице самого президента Путина у нас есть человек, целью которого является разрушение западного альянса. Его цель — сделать западную демократию более раздробленной, чтобы ослабить нашу способность… распространять наши демократические идеалы," — пафосно заявила Пейдж.

При этом многие в США понимают, что Россия не представляет угрозы для Соединенных Штатов.

Если же Россия Владимира Путина действительно представляет собой "угрозу", то можно предположить, что президент США должен проводить соответствующие переговоры с российским лидером, в том числе во время встреч на высшем уровне, поскольку так поступал каждый американский президент со времен Дуайта Эйзенхауэра.

Тем не менее американцев заставляют поверить в то, что они не могут доверить Трампу такую миссию, потому что, по данным The Washington Post, он неоднократно встречался с Путиным с глазу на глаз в присутствии только переводчиков и скрывал записи своих частных бесед с российским лидером.

Все это является явными признаки "предательства", — трубили все антироссийские СМИ в США после саммита Трампа и Путина в Хельсинки в июле 2018 года.

Трудно понять, является ли такая позиция историческим невежеством или злым умыслом проповедующих "Рашагейт". Правда в другом.

При подготовке российско-американских (советских и постсоветских) саммитов, начиная с 1950-х годов, помощники обеих сторон организовывали отдельные "личные встречи" для лидеров по двум основным причинам: чтобы они могли наладить необходимый личный контакт, чтобы поддерживать любое политическое партнерство, к которому они придут, и, во-вторых, чтобы они могли ставить друг друга в известность об ограничениях своих политических полномочий в своих странах, а также о тех, кто выступает против такой политики разрядки. Противники обычно находились в спецслужбах.

КГБ проводил операции против политики разрядки Никиты Хрущева с Эйзенхауэром. В наше время, как хорошо известно, американские спецслужбы проводят операции против провозглашенного Дональдом Трампом лозунга о "сотрудничестве" с Россией.

В современной истории российско-американских саммитов бывший посол США говорит о том, что "тайна личных встреч президентов … была, скорее, правилом, а не исключением".

Он продолжает: "В утаивании информации от бюрократического аппарата о частных встречах президента с иностранными лидерами нет ничего необычного…. Иногда они надиктовывали меморандум позже, иногда — нет".

Действительно, президент Ричард Никсон, который не доверял американской бюрократии, иногда встречался в частном порядке с Леонидом Брежневым. Из посторонних на встречах присутствовал только переводчик Брежнева.

Не стоит забывать о преимуществах национальной, а также мировой безопасности, которые дают частные встречи лидеров США и России (СССР).

В октябре 1986 года президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев встретились наедине в присутствии своих переводчиков и американского чиновника, который делал записи.

В результате той встречи Рейган и Горбачев, несмотря на разногласия, согласились с тем, что от ядерного оружия необходимо отказаться. В 1987 году был заключен первый и все еще единственный договор об отмене целой категории такого оружия, а именно, крайне опасного оружия средней дальности. Речь идет об историческом договоре, из которого Трамп теперь угрожает выйти.

Тем не менее фанатики "Рашагейт" собираются вызвать в суд американского переводчика, который присутствовал на встречах Трампа с Путиным. Если это безрассудство будет иметь место, дипломатии саммитов супердержав, которая спасала весь мир от ядерной катастрофы на протяжении почти 70 лет, придет конец.

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