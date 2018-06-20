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Автор Любовь Степушова

Космические войска США: создают — ну и пусть создают?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Новые космические войска Дональда Трампа — это не повод "делать из мухи слона", считает российский политолог Андрей Манойло. А вот американский аналитик Чарльз Тифер полагает, что Трамп будет усиливать "проблемные для Китая и России военные программы". Кто же прав?

Космические войска США: Создают, ну и пусть создают?. 388336.jpeg

Дональд Трамп подписал 18 июня приказ о создании космических войск, которые будут "отдельным, но равнозначным" видом в составе вооруженных сил. США — "безусловные лидеры в космосе" и не должны позволить "Китаю, России и другим странам обогнать себя", заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на космодроме на мысе Канаверал.

Мортал комбат, но не в космосе

Как сказал "Правде.Ру" доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло, подразделения космической разведки в США существовали всегда в составе ВВС, просто не были выделены в отдельный род войск.

Выделение этих подразделений в отдельный род войск, это безусловно, "не ответ на российские воздушно-космические силы, а скорее всего, просто способ получить для Пентагона дополнительное финансирование, которое может быть очень большим, особенно на начальном этапе создания этого рода войск", добавил Андрей Манойло.

Эксперт пояснил, что "международные соглашения запрещают разворачивать системы наступательного действия в космосе, но они поддерживаются исключительно доброй волей заключивших договор сторон". И если США захотят выйти из этого соглашения, как и из договора об ограничении ракет средней и малой дальности (РМСД), "то они это спокойно сделают".

По словам политолога, Трампом движет не стремление создать мощную нападающую группировку, а — новые рабочие места, и желание "накормить Пентагон".

России "никак не надо реагировать", продолжил Андрей Манойло. "Создают и создают. Ну будет у них еще несколько штабов, которые будут расцвеченные всеми цветами радуги или с новыми нашивками. Можно попытаться устроить им холодный душ с помощью Марии Захаровой, это смертельное оружие. Вот этого более чем достаточно будет", — сделал вывод Андрей Манойло.

Чем будут стрелять из космоса и куда?

С другой стороны, американский политолог Чарльз Тифер в Forbes пишет, что директива президента Трампа может угрожать "увеличением проблемных военных программ", то есть тех, которые несут угрозу России и Китаю. Автор указывает, что на создание нового рода войск Трампу потребуется согласие конгресса и не факт, что его абсолютно поддержат, потому что в ВВС, пишет Тифер, уже есть "довольно устойчивое космическое командование с 36 тысячами человек".

Конгресс в настоящее время рассматривает запрос администрации на финансирование этого подразделения на 2019 финансовый год, в котором на несекретные программы выделено 8,5 млрд. долл. В течение следующих пяти лет ВВС планирует инвестировать в них 44,3 млрд. долл. Кроме того, есть секретные программы с финансированием, примерно, в размере 12,5 млрд. долл, которые предназначены для "создания более устойчивой, защищаемой космической архитектуры". Как полагает Чарльз Тифер, Трамп в этом плане может "наращивать боевую готовность спутников".

"Существует ошибочное убеждение в том, что Договор о космосе (1967 года — ред.)тормозит его милитаризацию. Это не так. Он охватывает только оружие массового уничтожения (особенно ядерное оружие). Но это не касается, например, лазеров. Еще в годы холодной войны президент Рейган предложил обширный проект запуска спутников с таким вооружением, названный прессой "Звездными войнами", — заключает автор.

Заметим, что в феврале текущего года начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн заявил, что война в космосе может начаться через несколько лет. По словам Гольдфейна, достичь превосходства в космосе так же необходимо, как и превосходства в воздушном пространстве. США разрабатывают космический беспилотный челнок X-37 с отсеком, в который может быть помещено ядерное оружие. Он в перспективе может стать неуязвимым для наземных противоракетных комплексов, поскольку способен наносить удар фактически с любой точки орбиты.

Это практически аналог российского новейшего оружия — комплекса "Авангард"— ракеты-носителя, которая из стратосферы может выпускать гиперзвуковые ракеты по целям на земле и воде, преодолевая ПРО противника.

Заметим, что договор об использовании космического пространства 1967 года продолжает действовать. Сегодня более 100 стран подписали этот договор, согласно которому стороны обязались не использовать в космосе оружие массового поражения.

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Звездные войны: США боятся нападения России в космосе
Темы Дональд Трамп Андрей Манойло звездные войны космические войска
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