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Автор Айдын Мехтиев

Двойная игра Лукашенко... Против России?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Руководство Белоруссии выступает против создания в Бобруйске авиабазы РФ в противовес развертыванию в Польше ПРО США. Об этом заявил белорусский посол в России Игорь Петришенко. Это заявление совпало по времени с посланием Лукашенко Трампу, где говорится о "партнерских отношениях США и Белоруссии по стратегическим вопросам". Таким образом, налицо двойная игра Батьки.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В свете упомянутого заявления посла Белоруссии о запрете на создание авиабазы РФ в Бобруйске становится понятным смысл недавнего загадочного предупреждения Лукашенко о том, что "Белоруссия рискует потерять суверенитет, если не выполнит задачи, стоящие перед национальной экономикой". "Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги", — предостерег Батька, не уточнив, о каком государстве идет речь.

Впрочем проницательные наблюдатели сделали однозначный вывод о том, что возможный крах экономики Белоруссии вынудит страну ради выживания принять все условия России, а они хорошо известны. Это развертывание в Белоруссии авиабазы РФ; создание единой для двух стран валюты с эмиссионным центром в Москве; учреждение межгосударственного политического и экономического органа наподобие Еврокомиссии, решения которого будут обязательными для Минска.

Только после согласия Минска на все эти условия Москва даст "добро" на своего рода "план Маршалла" для спасения экономики Белоруссии от дефолта. Однако Лукашенко понимает, что реализация этого сценария усилит зависимость от Москвы не только в экономике, но и в проведении международной политики. А это будет означать безраздельного правления Лукашенко в Белоруссии в качестве пожизненного диктатора.

Почему же Лукашенко выступает резко против создания российской авиабазы в Бобруйске? Эксперты считают, что белорусского лидера преследует навязчивая идея о том, что Россия может повторить в Белоруссии "крымский сценарий". В окружении Лукашенко полагают, что корабли ВМФ России и личный состав российского флота, несущие боевую вахту в Севастополе, сыграли решающую роль в воссоединении Крыма с Россией.

Официальный Минск опасается, что авиабаза в Бобруйске также может быть использована не только как противовес ПРО США в Польше, но и как инструмент военно-политического давления на Лукашенко, который может быть свергнут в результате народного восстания, как это случилось в Киргизии в апреле 2010 года, когда президент Курманбек Бакиев в панике бежал, спасаясь от расправы вооруженной оппозиции.

Как известно, в 2015 году Владимир Путин поручил правительству РФ подписать соглашение с Белоруссией о создании в этой стране авиабазы. Однако в ответ Лукашенко заявил, что ничего об этом не знает и что "этот вопрос вообще не обсуждался". Как отмечает военный эксперт Александр Алесин, Россия намеревалась развернуть в Бобруйске многофункциональные ударные самолеты Су-27СМ3, с которых могут быть запущены ракеты с дальностью действия до 300 километров. Эти истребители также способны нести тактическое ядерное оружие.

В настоящее время на территории Белоруссии действуют два российских военных объекта. Первый — это радиостанция "Антей", которая принимает и отправляет в зашифрованном виде радиосигналы на расстоянии десять тысяч километров. Второй объект — радиолокационная станция "Волга" в Ганцевичах, которая постоянно сканирует пространство с целью обнаружения возможного запуска баллистических ракет в радиусе 4800 километров. Также "Волга" наблюдает за перемещением подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Нежелание Лукашенко разместить в Бобруйске российскую авиабазу объясняется также стремлением Минска дистанцироваться от Москвы в вопросе продолжающегося противостояния с Западом. Лидер Белоруссии намерен восстановить отношения с США и Евросоюзом. В то же время Лукашенко хотел бы сохранить видимость поддержания союзнических отношений с Кремлем.

Именно такая двойная игра Лукашенко во внешней политике вынудила его оказать королевский прием Владимиру Путину, прибывшему в конце июня сего года в Минск на заседание Высшего Госсовета Союзного государства. В ходе саммита Лукашенко отметил "важную роль России в обеспечении поступательного развития интеграционных процессов в ЕАЭС" и призвал "продолжить дальнейшую координацию усилий, направленных на продвижение всеобъемлющего экономического взаимодействия в рамках ЕАЭС".

Поддерживая доверительные отношения с Путиным, белорусский лидер не забывает и о президенте США. 4 июля Лукашенко поздравил Дональда Трампа с национальным праздником — Днем независимости. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко подчеркнул, что "Белоруссия, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером США в стратегических вопросах международной повестки дня".

Однако Трамп продолжает политику давления на Лукашенко. 9 июня сего года глава Белого дома продлил еще на один год санкции в отношении высшего руководства Белоруссии, в том числе против самого Лукашенко. Как отмечается в указе, "действия и поведение ряда представителей правительства Белоруссии продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Администрация США обвиняет Лукашенко в нарушении прав человека и в коррумпированности власти Белоруссии.

Одновременно Евросоюз также держит дистанцию по отношению к Лукашенко, обвиняя его в злоупотреблении властью. Так что нынешнему президенту Белоруссии предстоит проделать огромный путь, чтобы восстановить доверие Вашингтона и Брюсселя.

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Темы Бобруйск Белоруссия Дональд Трамп Владимир Путин военные базы США игры против России военные базы России Александр Лукашенко
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Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
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