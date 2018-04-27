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Автор Василий Амирджанов

Армянская ягодка цветной революции

Мир » Бывший СССР » Новости Армении

Митинги в Армении пока отличаются от других майданных событий, но обращают на себя внимание некоторые детали, которые не внушают оптимизма в гармоничном разрешении ситуации. Утрата адекватности может очень дорого обойтись стране, которая и так далека от процветания.

Существует давняя шутка, что не стоит путать бюджет Армении с бюджетом армянского народа. Глядя на российских представителей страны коньяка и абрикосов, нетрудно найти приметы, подтверждающие это утверждение. Один народ и несколько разных миров.

После развала Союза ССР в Армении практически была уничтожена промышленность. Превращение Армении в аграрную страну, разумеется, сказалось и на ее гражданах, особенно квалифицированных специалистах.

Добавило трудностей и отсутствие выхода к морю. Жить в окружении заклятых друзей — не самые радужные предпосылки для развития страны. Тлеющий и временами разгорающийся карабахский конфликт тоже не привносит оптимизма в перспективы светлого будущего.

Ни одна страна в мире не избавлена от спрута коррупции, в том числе и Армения. Люди, разумеется, это видят, выказывают свое недовольство. Это нормально. Кто-то с позиции государственника, кто-то сетует на то, что его нет в схеме распилов, а кто-то был лишен в детстве советской активной игры "Зарница" и компенсирует недополученный драйв участием в митингах.

Наблюдение за развитием событий в Ереване обозначает явные отличия от других майданных конструкций. Надо признать, что горящих покрышек, разбитых витрин, по счастью, нет. Незаметны для объективов камер и флаги Евросоюза — главный указатель направления движения. Удивительно, но разгоряченные фимиамом митингов люди часто не замечают мелкий шрифт на таких рекламоносителях и в результате попадают в совсем иные измерения. Чаще истинные направления определяются не совсем приличными словами полового значения.

Нет и традиционных майдан-шоу позиционирования России как главного врага. Русская армия на территории страны — единственная гарантия для Армении от внешней агрессии. А предпосылки этого остаются и умело подогреваются нерешенными проблемами периода распада Союза ССР.

Хорошо, если, как говорят, Бог возьмет деньгами, а то может все закончится и кровью. В Армении вряд ли возможен подобный сценарий в глобальном масштабе. Хотя бы потому, что это все-таки национальное государство. Но надо признать, что это обстоятельство в 1999 году, увы, не спасло председателя парламента Армении Карена Демирчяна, его жену, сына и премьер-министра страны Вазгена Саркисяна от пуль.

И вот уже на сцене новый отец армянской демократии — Никол Пашинян. Респектабельный костюм и тщательно выбритое лицо депутата армянского парламента было преобразовано в образ утомленного путника, спасителя Отечества. Кепка, майка, рюкзачок, джинсы. Он из народа. Он — свой. Даже вспомнилась искренность приветствия Бориса Моисеева на его концерте: "Я люблю вас! Я такой же, как вы!"

И вот этот активный и достаточно харизматичный мужчина с двухнедельной щетиной на лице, как у Рубика, мастера в металлоремонте в моем московском районе, уже добился отставки законно избранного премьер-министра Армении.

Можно не испытывать никакой симпатии к Сержу Саргсяну, который инициировал переход Армении из президентской в парламентскую республику. Утверждать, что "народ" не догадывался при голосовании за эту самую конституцию, что правящая партия его и выберет премьером, — это сомневаться в интеллектуальных способностях людей.

Хотя я вполне допускаю, глядя на митинги, что такие представители у наследников Урарту все-таки есть и немало. Собственно, как и в любых других народах. По крайней мере, благодаря подобным уличным акциям можно собрать крепкие статистические данные по этой теме.

Получив желаемое, площадь, а точнее, организаторы протестов, по идее, должны были праздновать, но какая же свадьба без танцев? Брутальный мужчина с рюкзаком предупредил власти, что если парламент страны не изберет его премьер-министром страны, то на этот пост никто не будет избран.

Что предпримет в случае отказа от его требования назначить премьером "от народа" Никол Пашинян пока неясно. Может быть, он намекает на участь для Армении Ларисы Огудаловой в пьесе Александра Островского "Бесприданница", когда раздавленный ревностью Карандышев убивает несчастную девушку со словами: "Так не доставайся же ты никому!" Этого пока не знает никто. А может, просто махнет коньячку, закусит абрикосом и споет песню про мохнатого шмеля.

Подмена понятий на фоне ощущений от участия в массовом действе, как правило, отключает некоторые части головного мозга, отвечающие за здравомыслие. Перенасыщение организма майданонином (гормоном движения в виртуальное светлое будущее) блокирует самостоятельное мышление и часто приводит к разрушающим последствиям. Временами и к необратимым.

Так демократией подменяют абсолютно точное определение майданоподобным собраниям граждан с выборами министров и других государственных деятелей на городских площадях — охлократия. По-русски — власть толпы. В США, к примеру, подобным образом успешно реализовалась правовая норма суда Линча.

Я вполне разделяю негодование граждан Армении по поводу того, что далеко не все ладно в республике, как и не осуждаю адекватное возмущение действиями некоторых своих соотечественников у власти на своей Родине — в России. Но обращу внимание — адекватное. Без мордобоя, анархии и проецирования сетевых словесных баталий в уличную реальность.

Коррупция и неумелое управление страной не лечатся анархией и решениями митингов. Как и не стоит воспринимать буквально выражение "сжигать жир" и травить крыс поджогом собственного дома. Цветных революций без последующих ягодок не бывает.

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Армения на пороге политического раскола
Темы СССР майдан Армения митинги протест коррупция Серж Саргсян Никол Пашинян цветная революция
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