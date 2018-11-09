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Автор Любовь Степушова

Казахский национализм оформился в организацию

Мир » Бывший СССР

Казахские националисты оформились в политическую организацию, и им поставлена Западом задача войти в парламент. Что будет с Казахстаном дальше?

Казахский национализм оформился в организацию. 394764.jpeg

Страсти по казахскому языку

В середине прошлого месяца одним из самых популярных видеороликов в России стал сюжет, в котором детский врач одной из клиник казахстанского города Аркалыка отказывается принимать больного ребенка, потому что его мать не может общаться по-казахски. Второй ролик больше раскрутился в Казахстане. В бутике Павлодара "активистка" Руза Бейсенбай пытается добиться от русскоязычной продавщицы обслуживания на казахском языке.

Казахский блогер Ибраш Нусупбаев пишет в своих постах в социальных сетях, что в Казахстане "начался тот же процесс, что и на Украине в 90-х годах". Появляется все больше публикаций, "вызывающих ненависть к советской истории, к русской культуре, придумываются различные истории о небывалом вкладе казахов в развитие мировой цивилизации".

При этом осознанно создается образ врага — царской России, Советской власти, русских, коммунистов с главной "болевой точкой" — голодомором. "Похоже, наш президент решил пойти по пути Порошенко, что должно ему добавить симпатии со стороны националистически настроенных оралманов (казахов в эмиграции), а значит, гарантировать ему переизбрание на новый президентский срок", — пишет блогер.

В другом посте Нусупбаев говорит о том, что в Казахстане появился "ученый-лингвист" Генрик Янковский из Польши, "который пытается на юге Казахстана раздуть антирусские настроения. В частности, на сайте 356info.kz Янковсий пишет: "Я около двух месяцев прожил в вашем городе (Шымкенте. — Ред.), который считается одним из основных оплотов казахского языка. Вокруг все словно в России. Даже соседи, общающиеся между собой на родном языке, с появлением русскоязычного незнакомца, сразу переходят на "великий и могучий".

Кроме поляка, популярностью в Казахстане пользуется некий Огыз (Огуз) Доган — турок, который живет в Киргизии. Он в одночасье прославился тем, что настоял на обслуживании в самолете на казахском языке, а теперь ходит по госучреждениям Казахстана и требует обслужить его "на государственном языке". К нему выстраивается очередь поклонников в соцсетях и в казахоязычных СМИ.

Как мы помним, с дискредитации русского языка началось восстание народа в Крыму против взбесившейся власти.

Запад оформил националистов в партию

Статья 7 Конституции Казахстана определяет государственный статус казахского языка, но оговаривается, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". Формулировка предполагает двойное толкование. Этим, конечно, пользуются националисты, впрочем, придя к власти, они перепишут Конституцию.

По мнению некоторых политологов, они не хотят повторения крымского сценария на севере Казахстана. Это оправдание для начала их деятельности под прикрытием Запада, который хочет развития именно этого сценария, чтобы создать для России еще один конфликт на ее границах.

В апреле сайт Deutsche Welle опубликовал статью под названием "Казахстанская оппозиция в Брюсселе: что будет после Назарбаева". А издание The Diplomat в то же время — статью "Старая оппозиция Казахстана пробует нечто новое". Эти западные издания рекламируют новую политическую платформу — "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). Ее представители недавно посетили Вашингтон, где в рамках встреч с конгрессменами, сенаторами и с НПО USAID (изгнанной из России за подрывную деятельность) обсуждали инициированный ими в мае 2018 года меморандум "О признании геноцида казахов". Предполагается, что эти люди пойдут на выборы и примут участие в подготовке и осуществлении новых конституционных реформ. Что называется, круг, обозначеный блогером Нусупбаевым, замкнулся.

Комментарии экспертов

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Санат Кушкумбаев, ажиотаж вокруг казахского национализма создает пресса, чтобы ее читали. "Градус национализма не поднялся и за эти годы, десятилетия никогда не выходил на предкритическую отметку, потому что мелкоэтничность и поликонфессиональность казахстанского общества достаточно устойчивы", — отметил эксперт в интервью "Правде.Ру".

Все понимают исторический, культурный, традиционный и экономический контекст в отношениях с Россией, и нужно быть недальновидным политиком, чтобы эту очевидную взаимосвязь и стратегический характер этих отношений подвергнуть сомнению, продолжил Санат Кушкумбаев в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". По его словам, USAID самостоятельно сократил финансирование своих программ в Казахстане, потому "страна способна сама финансировать проекты". "У USAID основные программы, в которых Казахстан заинтересован, — это программы поддержки малого и среднего бизнеса, помощь в изучении английского языка, поддержка преподавателей и т. д. Они не являются политизированными и идеологизированными", — завершил Санат Кушкумбаев интервью "Правде.Ру".

По мнению директора по гуманитарным проектам Центра традиционных культур Александра Собянина, националистических партий, не согласованных с высшей властью, в Казахстане не было и не будет, как и не будет у них поддержки населения. "Было несколько волн раскрутки радикально русофобских партий, но их разогнали, а лидеров посадили", — отметил эксперт для "Правды.Ру". По его мнению, антироссийский разворот в Казахстане и на Украине — "совершенно разные истории, потому что Украину готовили в качестве главного военного противника России и эту задачу выполнили".

"В Казахстане такой задачи не может быть даже теоретически. Есть задача создать дугу экономической нестабильности в Средней Азии: в Азербайджане с Нахичеванью, в Грузии с Аджарией, в Армении с Нагорным Карабахом, — опираясь на очень большую финансовую уязвимость этих стран. Цель — добиться от этих стран того, чтобы они отказались от экономического сотрудничества с Россией", — рассказал "Правде.Ру" эксперт. По словам Александра Собянина, "у Казахстана колоссальный государственный и корпоративный долги, а оппозиция — это, как правило, высшие государственные управленцы".

"Можно теоретически заставить Назарбаева изменить геополитический вектор в сторону от приоритетного сотрудничества с Россией, но нельзя заставить изменить политическое устройство страны, это невозможно", — резюмировал эксперт для "Правды.Ру".

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Темы Казахстан национализм Санат Кушкумбаев Александр Собянин русские за рубежом Нурсултан Назарбаев
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