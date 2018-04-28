Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вернулись домой из США с пустыми руками. Дональд Трамп дал понять президентам Франции и Германии, что преисполнен решимости реализовать то, что он обещал своим избирателям. Игра в доброго и злого полицейского не помогла европейцам. Почему Трамп игнорирует Евросоюз, но не Россию?

Европейский союз не является центром силы

Немецкая Die Welt предполагает, что Трамп сказал канцлеру в Вашингтоне то же самое, что его новый госсекретарь Майк Помпео сказал министрам иностранных дел НАТО в Брюсселе: альянс для Европы более важен, чем для США, поэтому европейцы должны его содержать. Газета отмечает, что Трамп не пойдет навстречу пожеланиям европейцев не облагать пошлинами их сталь и алюминий и будет требовать, чтобы они выделяли два процента ВВП на свою оборону, тем более что у ЕС положительный с США торговый баланс.

"Эгоистичный расчет теперь должен диктовать европейцам не допускать торговой войны с Америкой и поддерживать более жесткий курс США в отношении Ирана", — пишет Die Welt. Европейский союз при Меркель еще более несостоятелен быть влиятельной силой, чем при "друге России Герхарде Шредере", заключает газета.

По мнению другого немецкого издания Sueddeutsche Zeitung, "Трамп управляет Меркель и Макроном и всеми другими западными союзниками и задает повестку дня". "Он ввел карательные тарифы, он задает вопросы по сделке с Ираном, он вывел США из Парижского климатического соглашения, он угрожает вывести войска США с Ближнего Востока", — пишет газета. Макрон "пытался льстить Трампу, заключал в объятия — без успеха". Меркель исповедует "трезвый подход" — тоже без успеха.

По мнению Sueddeutsche Zeitung, Европа страдает от того, что от нее нет единого переговорщика, и это "издержки отсутствия политической интеграции". "В глазах Дональда Трампа это большая слабость. И он, не колеблясь, будет использовать ее радикально в своих целях", — заключает издание.

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Почему Макрона "надувают, как лягушку через соломинку"

Как сказал "Правде.Ру" политолог Леонид Крутаков, "Америка никому не может предложить взаимовыгодный проект, занимает деструктивную позицию и заинтересована в дестабилизации Европы". "Если мировой жандарм теряет силу и уже не выступает консолидатором единого мирового рынка и пространства, значит, у него задача только одна — не допустить, чтобы кто-то занял его позицию: ни Китай, ни Россия, ни Германия, ни Европа как таковая", — сказал политолог "Правде.Ру".

"Мы видим, как Эммануэля Макрона раздувают, как лягушку через соломинку. Якобы Франция поучаствовала в ударе по Сирии, якобы Макрон — это новый лидер Европы, так как Великобритания выходит из ЕС. Нельзя допустить, чтобы Германия, традиционно тяготеющая к России, усилилась, союз Германии и России недопустим. Поэтому нужен противовес в Европе в лице Франции", — заметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Леонид Крутаков.

Со своей стороны, директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев полагает, что Макрону "уж очень хотелось понравиться Трампу", потому что "он человек хитрый и хочет занять место главного медиатора, посредника, потому что Англия выходит из Евросоюза". Это достаточно традиционный для французов политический ход, заметил политолог, рассматривать Францию как страну, которая соединяет Европу и Америку, Запад и Восток. Макрон, кроме того, "хочет в ЕС стать более влиятельным человеком, составить конкуренцию Меркель".

По мнению Юрия Рогулева, Трамп отложил до октября ввод карательных мер против европейских фирм, которые имеют акции "Русала" и покупают его продукцию. "Можно сказать, что он идет навстречу пожеланиям европейцев. В ответ он добился от Меркель обещаний увеличить расходы до двух процентов ВВП на военные нужды", — резюмировал политолог для "Правды.Ру". В общем, не густо — правы немцы.

Как будете ладить с Россией?

Напомним, 27 апреля был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей конгресса США об итогах расследования вмешательства России в президентские выборы в США, а также возможных связей кампании президента США Дональда Трампа с Россией. Отмечено, что свидетельств сговора кампании Трампа с властями России не обнаружено. По итогам переговоров, Ангела Меркель заявила, что "никто не хочет плохих отношений с Россией".

По словам канцлера ФРГ, несмотря на разногласия по Сирии и Украине в конфликтах с Москвой не заинтересованы ни США, ни Германия. Дональд Трамп заметил, что "не было никого более жесткого по отношению к России, чем я. Учитывая все это, если мы сможем поладить с Россией, — это будет хорошо, а не плохо".

Что же, так давайте ладить. Этому помогает то, что в отличие от Европы Российская Федерация консолидирована, поэтому может позиционировать себя как центр силы. Тем более, что Трампу больше не надо доказывать, что он агент влияния Кремля.

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