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Автор Любовь Степушова

Верить можно сербам, но не Вучичу

Мир » Европа » Евросоюз

Визит Владимира Путина в Сербию был отмечен невиданным народным ликованием, но зачем это было нужно президенту страны Александру Вучичу, который выступает с евроатлантических позиций и ведет страну в ЕС и НАТО?

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Зачем Вучичу показывать любовь сербов к Путину?

Безусловно, созданное визитом впечатление "альтернативной политики" Сербии, повредит взаимоотношениям Белграда с Брюсселем. Что же заставило Александра Вучича организовать такое сильное эмоциональное действие, как встреча Путина сербами у Собора святого Саввы?

Во-первых, это ответ на протесты против Сербской прогрессивной партии Вучича и лично против президента. Демонстранты уже восьмую неделю подряд требуют свободы СМИ в качестве необходимого условия для проведения "свободных и честных выборов". У демонстрантов на груди значки с надписью "Началось" (It has started), они скандируют "Вучич — вор". Но вот "вор" собрал в свою поддержку единовременно 130 тысяч человек, тогда как его оппоненты не собирают и десяти.

Во-вторых, Вучич продемонстрировал Брюсселю, что имеет поддержку России по самопровозглашенной Республике Косово. Недавние действия Албании по открытию "шенгена" с Косово показали, что компромисс Вучича по обмену с краем территориями ради вступления в ЕС приведет к созданию "Великой Албании" с непредсказуемыми последствиями для Балкан. Видимо, Вучич решил сдать назад.

Владимир Путин в Белграде несколько раз подчеркнул, что по Косово надо придерживаться резолюции 1244 Совета Безопасности, которая предусматривает присутствие сербской армии и полиции в крае. Напомним также, что согласно этому документу, 250 тасяч сербов имеют право вернуться в свой дом в крае Косово и Метохии, что также не было выполнено. Сам Вучич подчеркнул, что "без России нет соглашения по решению косовской проблемы". Отметим, что для вступления в ЕС Сербии надо заключить с краем Косово "мирный договор".

России нужна нейтральная Сербия

Для России этот визит был важным после ударов в Черногории и Македонии, которые идут в НАТО. Подписанные экономические соглашения невелики — всего на 200 миллионов евро. Но достигнута договоренность о проведении через Сербию нитки "Турецкого потока".

Несмотря на то, что ЕС является основным партнером Сербии в инвестициях и торговле, Россия незаменима в стратегических отраслях страны. Доклад Центра изучения демократии от июля прошлого года говорит о том, что экономическое влияние России в Сербии охватывает около 10 процентов сербской экономики, но в энергетическом секторе Сербия "целиком зависит от России", которая доминирует в поставках газа через долю участия в NIS и нефти — через "Газпром-нефть" и "Лукойл".

Это удовлетворяет около 65% потребностей Сербии в природном газе и более 70% в сырой нефти. Россия так же участвует в строительстве и реконструкции железнодорожной инфраструктуры Сербии за счет государственного кредита Российской Федерации в размере 800 миллионов долларов. То есть у Росиии есть рычаги влияния на Сербию, если ей нужна нейтральная Сербия.

Евросоюз нервничает и все громче и предупреждает страны региона о том, что "те, кто едет в Москву, не смогут вступить в Евросоюз". Москва же действует более прагматично, она отпускает Белград в ЕС, не ставя ей ультиматумы. Российская политика основана на национальном, культурном, военно-историческом и религиозной общности. "Сербский народ никогда не забудет, что в 2015 году, в соответствии с указаниями Путина, Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой сербы должны были быть объявлены людьми геноцида, — сказал Вучич.

На Балканах Сербия — это маленькая Россия

Ссылаясь на заявление Путина о том, что "Соединенные Штаты и некоторые западные страны дестабилизируют Балканы", можно предположить, что усиление риторики между Россией и Западом вокруг ситуации на Балканах означает ведение некоего серьезного разговора за закрытыми дверями. Балканы, с учетом проблем в Боснии и Герцеговине, Македонии, вокруг Косова, могли бы стать полем обмена стратегическими сферами влияния между Россией и Западом.

Очень важным моментом в этом смысле являются выборы в Европарламент в мае, после которых могут произойти глобальные изменения в европейской политике. Но многое будет зависеть от самой Сербии. "Мир был когда-то биполярным из-за холодной войны, а сегодня Сербия биполярна, разделена на "Запад"и "Восток " и не знает, какой она хотела бы быть. Мы должны изменить это и определить для себя, кто мы и что мы хотим", заявил для FoNet сербский политолог Момичило Пантелич.

Комментарий эксперта

Как сказала "Правде.Ру" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева, "это был визит не к Вучичу, а к сербскому народу, и не только Сербии, но и Республики Сербской, Македонии". Эксперт уверена, что его итоги не сильно повлияют на внешнюю политику Сербии, так как "красивые слова Вучич может говорить, но ведет евроатлантическую политику". "Президент Сербии начинает свои утренние визиты и встречи с американского и британского посольств, в российское посольство он заходит редко — на праздники", — заметила Елена Пономарева.

По ее словам, если Сербия вступает в ЕС, она автоматически должна ввести санкции против России, а прежде этого — вступить в НАТО, такова общая практика. "Мы можем лишиться последнего оплота — нейтрального и потенциального союзника", - заметила Елена Пономарева.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы научились вести себя как западники: если они дают деньги, то они выдвигают определенные условия. И хотелось бы, чтобы наши деньги и инвестиции работали не просто на обогащение конкретных компаний, но и на сохранение геополитического влияния России в регионе".

Вторая задача, по мнению эксперта — это "активно работать с молодежью и формировать пул лидеров, которые могли бы активно влиять на политику, формировать общественное мнение".

"Для Сербии сейчас важно, что Путин является олицетворением новой России, не той, которая в 90-е годы допустила возможность бомбардировок суверенной Югославии, а совершенно новой сильной, мощной страны, которая может менять сегодня мировую повестку. Будем на это надеяться мы тоже", — резюмировала Елена Пономарева.

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Темы Сербия Косово владимир путин Александр Вучич Елена Пономарева
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