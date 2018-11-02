Что сделает с Европой преемник Меркель?

В Германии обсуждают, кто будет преемником Ангелы Меркель после ее 18-летнего безраздельного правления на посту главы ХДС и канцлера. В декабре мы узнаем имя человека, который может изменить Европу и отношения с Россией.

Пост канцлера, скорее всего, тоже потерян

За последние четыре года влияние Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии резко снизилось. Меркель позабыла о консервативных христианских ценностях и ударилась в социал-демократию либерального толка. Результат — неудачная миграционная политика "открытых дверей" с последующей резкой потерей голосов избирателей на последних выборах в лантаги Баварии и Гессена.

29 октября Ангела Меркель объявила, что не будет баллотироваться на пост президента на партийном съезде в начале декабря, но хочет сохранить пост канцлера до 2021 года. Однако это разделение категорически не в традициях Германии. Многие аналитики предсказывают внеочередные парламентские выборы в бундестаг и выбор нового канцлера.

Преемник

Кто же сегодня фигурирует в преемниках? Лидирует в опросе Der Spiegel с 34 процентами голосов потенциальных избирателей Фридрих Мерц — представитель правого крыла ХДС, давний противник канцлера в партии. Он критикует ее с 2002 года, когда ХДС проиграл социал-демократам (СДПГ) на выборах. Мерц выступает за либеральную экономику и консервативную внутреннюю политику. "Национальная идентичность и традиционные ценности должны быть основой мышления и действий христианских демократов", — говорит он.

На втором месте — генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр с 19 процентами глосов, ее называют в Германии "союзником Меркель". На третьем месте — тоже консерватор, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, возвращение Мерца в большую политику (с 2009 года он не является депутатом бундестага и работает юристом) означало бы резкий разворот линии ХДС в области миграционной политики. То есть "открытые двери" будут для мигрантов захлопнуты.

"Хромая утка" — Меркель

Что касается Меркель, то после сложения половины полномочий она становится "хромой уткой". Как с ней будут разговаривать сильные мира сего, которые одновременно должны будут проявлять уважение к ней и к новому потенциальному канцлеру, — пока не понятно. Понятно, что в Германии идет передача власти накануне выборов в Европейский парламент в мае 2019 года.

На фоне роста национализма в Евросоюзе это будет совершенно другой Европарламент и другая Европейская комиссия. Они будут решать судьбы Европы в условиях, когда с Меркель уже можно будет не считаться. А вопросы предстоит решать архиважные и главный — о судьбе Союза, который разделен политикой толерантности к беженцам и претензиями в плане "одни лентяи, а другие их кормят".

На первый план выдвинется Эммануэль Макрон, который в качестве решения проблемы предложил построить "двухскоростной союз". Меркель была против. Как отреагирует на предложение Макрона Мерц с его "консервативными ценностями"? А ведь Европу ждет еще Brexit, что тоже не усилит Евросоюз. Похоже, что ЕС в его нынешнем виде сабя исчерпал и уход Ангелы Меркель — это точка невозврата к прежней Европе. Зато теперь у ЕС есть шанс вернуться к своим корням — не политического, а экономического союза.

Бизнес — хорошо, но война его уничтожит

Как сказал "Правде.Ру" корреспондент немецкой газеты Freitag Ульрих Хайден, Мерц — человек из бизнеса, "это очень жесткий человек". По словам журналиста, немецкие политики меняют свое мнение по отношению к России. Например, министр иностранных дел начинал с жестких заявлений, а теперь говорит о возможностях ведения бизнеса. Но, по мнению Ульриха Хайдена, в их словах много туманных фраз типа "Россия — это важная страна", а дела идут с ними вразрез: "Идут масштабные учения в Норвегии, Порошенко выделяются деньги на войну".

"Почему бы Меркель не пригласить представителей ДНР и ЛНР в бундестаг, поговорить с ними... Это были бы конкретные миротворческие шаги. Или направить правительственную делегацию в Донецк, Луганск... Но мы этого не видим", — заметил Ульрих Хайден в интервью "Правде.Ру".

"Бизнес с Россией, возможно, и будет развиваться (он и сейчас в плюсе — на 20 процентов), но политически все пока безнадежно. Если утрировать, то бизнес — это, конечно, хорошо. Но потом будет война и весь бизнес будет уничтожен", — резюмировал журналист для "Правды.Ру".

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