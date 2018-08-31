Надо ли отдавать Китаю сирийский опыт?

Китай примет участие в военных учениях России "Восток-2018". Это не простые маневры, а учения с наступательными целями, причем в огромных масштабах. Что заставило Китай изменить своему принципу всегда оставаться в тени?

Китаю брошен вызов

Пентагон в опубликованной в январе стратегии национальной обороны назвал Россию и Китай стратегическими противниками Соединенных Штатов. Представляя новую стратегию, министр обороны США Джим Маттис назвал российские и китайские власти "ревизионистскими державами", которые "стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям". Глава Пентагона подчеркнул, что "именно конкуренция между сильными державами, а вовсе не терроризм, сегодня является центром внимания стратегии национальной безопасности США".

Если для России угрозы подобного рода не новость, то для Пекина, умеющего сохранять нейтралитет обезьяны, которая сверху наблюдает, как дерутся два тигра, — это настоящий вызов.

Китай хочет перенять опыт современной войны

Страна, которая не проводит военные операции с 1970 года (война с Вьетнамом), должна приобрести где-то опыт сражений. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post в статье "Учения Восток-2018": шанс Китая набраться военного опыта России в Сирии".

"Китайским вооруженным силам (на этих учениях. — Ред.) будет предоставлен шанс приобщиться к боевому опыту России в Сирии", — сказали газете военные источники. Это понятно, учитывая непростую ситуацию в Южно-Китайском море. Но речь идет не о простых учениях, а о самых масштабных за советский и постсоветский период существования России. Они сравнимы разве что с учениями 1981 года в Белоруссии. Если вспомнить, что это были за годы, то это самый разгар санкций, наложенных Западом за ввод советских войск в Афганистан. И сейчас именно такой же период. Символично даже совпадение по датам: учения 1981 года начались 12 сентября.

Тогда отрабатывались наступательная операция и массированный десант в тылу условного противника, необходимо было продемонстрировать, что Афганистаном дело может не закончиться. Как сказал министр обороны Сергей Шойгу, нынешние учения "в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Представьте себе, что одновременно в движении находится 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП. И все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", — заявил Шойгу. Добавим, что будут задействованы все силы ВДВ России.

Си Цзиньпин поддерживает Путина?

То есть Пекин в курсе таких параллелей и все же участвует силами около 3200 военнослужащих Народно-освободительной армии (НОАК) и 30 самолетов. Военный эксперт из Пекина Чжоу Ченминь сказал South China Morning Post: это "стало признаком политической поддержки Пекином президента России Владимира Путина, который находится под дипломатическим давлением на разных фронтах".

Газета дает также комментарий западного эксперта Джонатана Холслага, профессора международной политики в Свободном университете Брюсселя. Он заметил, что Россия и Китай были "вынуждены" участвовать в этих учениях, чтобы "отправить сигнал сдерживания международным игрокам".

"Это показывает, что, хотя между Москвой и Пекином все еще много недоверия, Москва не видит иного выбора, кроме как работать с Китаем. Тем более, что отношения с США остаются нестабильными, а китайская финансовая поддержка необходима для смягчения последствий западных санкций", — сказал Холслаг.

Китай поддерживает самого себя

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Школы востоковедения ВШЭ, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов, "Китай работает на себя". "Китай показывает Америке, что есть военно-политический альянс между Россией и Китаем. Учения проходят постоянно, и по масштабам они увеличиваются", — сказал эксперт "Правды.Ру". Это очень важно для стабилизации ситуации вокруг Китая, который, как многие говорят, американцы нашли способ остановить, продолжил Алексей Маслов в интервью "Правде.Ру". "Китай хочет показать, что он довольно устойчив и, самое главное, в военном плане очень силен".

Для России же, по словам эксперта "Правды.Ру", важно показать, что если Китай — это экономическая составляющая нового мира, то Россия — военная "и здесь мы находим своеобразную координацию". Настояшим порывом Алексей Маслов считает участие в учениях Монголии, что "открывает нам внутреннюю и восточную Азию".

Эти действия — "в известной степени антитеза тому, что делают американцы в этом регионе, проводя постоянные военные учения с Южной Кореей", отметил китаист в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". И здесь главный вопрос заключается в том, "кому в военном плане принадлежит этот регион в Юго-Восточной Азии". Эксперт "Правды.Ру" не считает, что России с Китаем надо создавать "азиатский аналог НАТО". "И существующая модель достаточна глубока, так как не только китайцы узнают о наших методах ведения войны, о новом оружии, системе организации подразделений, но Россия точно так же много узнает о военной системе в Китае", — сказал в интервью "Правде.Ру" Алексей Маслов.

Фото: mil.ru

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