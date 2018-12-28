Ирак хочет попросить военную базу США на выход

Иракские депутаты возмутились визитом Дональда Трампа на военную американскую базу в этой стране. Что мешает Ираку разорвать сотрудничество с США?

"Трампу нужно знать свои пределы. Американская оккупация Ирака окончена ", — цитирует Washington Post со ссылкой на АР главу одной из двух основных коалиций в парламенте Ирака — "Ислах", Сабаха аль-Саиди. Трамп, по его словам, "проскользнул" в Ирак, "как будто Ирак является одним из штатов США". Ирак не должен быть платформой для американцев, чтобы они могли сводить свои счета с русскими и иранцами в регионе", — сказал другой представитель фракции.

Замечено, что Трамп не встретился с официальными лицами в Багдаде. Запланированная встреча с премьером Аделем Абдул-Махди была отменена из-за "разницы во взглядах" по ряду договоренностей, сообщили в администрации премьер-министра.

Напомним, что президент США посетил в среду авиабазу Айн аль-Асад, находящуюся в 100 км к западу от Багдада. Трамп заявил, что не планирует вывод более 5 тысяч военнослужащих из Ирака, так как авиабаза может быть использована, если возникнет необходимость атаковать ИГИЛ* на территории Сирии. Трамп предпринял этот вояж после того, как подписал указ о выводе американского контингента из Сирии, так как, по его мнению, борьба с ИГИЛ в основном завершена, а остатки террористов разгромит Турция.

В 2003 году США вторглись в Ирак для уничтожения режима Саддама Хуссейна иушли оттуда в 2011 году. В 2014 году американцы вернулись по просьбе иракского правительства, чтобы помочь в разгроме группировки ИГИЛ*, которая подошла к Багдаду.

В мае 2018 года в парламент прошли силы, которые не поддерживают присутствие американцев в Ираке. Это блок "Саирун" Моктады аль-Садра, депутаты которого который составляют ядро ​​коалиции "Ислах" в парламенте. И это оппозиция — коалиция "Фатх"во главе с командиром шиитской военизированной организации "Бадр".

Что же препятствует Ираку сделать официальное заявление по этому вопросу и попросить американцев на выход?

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, Ирак — это парламентская республика, но премьер-министр Махди — сейчас нейтральная фигура. "Причем там есть структура, которая хочет сотрудничать с Соединенными Штатами, это тот же бывший премьер Хайдер аль-Абади, который находится в коалиции с Садром", — заметил эксперт. "Ирак завязан на США по многим вопросам и не только военного характера. Американцы, в конце концов, являются основным поставщиком туда валюты. Отсюда и пока такая нерешимость до конца".

Российские нефтяные компании в Ираке работают, мы поставляем им танки Т-90, но наши отношения могли бы быть и лучше и в экономическом, и политическом плане, резюмировал Семен Багдасаров.

Как отмечает Washington Post, американские компании имеют значительные интересы в нефтехимической промышленности Ирака.

Как сообщала "Правда.Ру", американцы хотели сделать Ирак витриной демократии на Ближнем Восток, но мало что получилось. Они разрушили диктатуру Саддама Хусейна и запустили процесс изменений, но изменения пошли не по их плану. Ирак перевернулся - из суннитского стал шиитским. Но сунниты не утратили влияния. "Здесь демократия — это договариваться, потому что ни одна из сторон не обладает силами, чтобы навязать другой абсолютное доминирование, сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой теории регионоведения МГЛУ Вадим Макаренко.

* Террористическая организация запрещенная в России

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