Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?

Субботняя ракетная атака Сирии в арабских СМИ получила название "тройственная агрессия" — так назвали арабы вторжение Франции, Израиля и Великобритании в 1956 году в Египет после национализации Абделем Гамалем Насером Суэцкого канала. Тогда египтяне при поддержке Советского Союза обеспечили Насеру огромную политическую победу. Параллели напрашиваются.

Почему они торопились?

В субботу, 14 апреля, Запад взял на себя страшный риск по усилению конфронтации с Россией. Риск был совершенно не оправдан, вполне можно было дождаться выводов комиссии ОЗХО по применению в городе Дума химического оружия. По состоянию на вечер пятницы, 13 апреля, у США не было никаких доказательств, кроме гарантий от заинтересованных сторон. Создалось впечатление, что тройственный союз торопился нанести удар, так как ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не спросили разрешения на применение силы у своих парламентариев.

США, очевидно, воспроизводят ситуацию 2003 года в Ираке, когда они начали интервенцию, основываясь на простом утверждении, что у Саддама Хуссейна есть химическое оружие и США знают, где оно находится. Тогда Франция и Германия были против операции, но это не помешало США напасть. Сейчас Макрон, за спиной которого стоит Total SA, вероятно, решил, что не надо так же бездарно терять сирийские нефть, газ и транспортные развязки, как это было в Ираке. Перед ним пример британской British Petroleum, которая подписала недавно с Ираком меморандум о взаимопонимании по разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук. Активна там и американская ExxonMobil.

Но в Сирии есть и другие сильные региональные игроки: Израиль, Турция, Иран, монархии Персидского залива, коих не было в 2003 году. Они тоже хотят урвать от Сирии сырье, или территории, или зоны влияния. И все активно играют на повышение ставок в условиях приближающейся победы Асада. Надо было срочно действовать вне зависимости от выводов ОЗХО, они и не интересовали Запад.

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Однако опять что-то пошло не так

Сказалось ли неумение анализировать, или элементарная трусость, но в итоге атака крылатыми ракетами имела чисто политический выход, который не повлияет на исход сирийского конфликта. И то выяснилось, что геополитической победы не удалось достичь. Наоборот, Вашингтон снова показал миру, что Америка нарушает международное право (наносит удар без санкции ООН и легитимных властей) с нарушением собственных конституционных ограничений (не получено согласие парламента при отсутствии угрозы национальной безопасности).

Кроме того, Трамп разозлил своего избирателя, который хочет, чтобы США прекратили тратить деньги на бесполезные "ржавому поясу" войны. В августе прошлого года, когда он объявил, что отправляет больше войск в Афганистан, он получил тысячи твиттов: "Кто заплатит за это? Какова наша мера успеха? Мы не выиграли со 100-тысячным контингентом. Как мы победим с четырьмя тысячами?" Такая же реакция медиасоюзников и онлайн-последователей была в прошлом году после бомбардировки авиабазы Эш-Шайрат. "Это невероятно. Это не то, за что мы голосовали. Это определенно не то, за что мы голосовали", — написал блогер Майк Чернович с хештегом #SyriaHoax. На этот раз читатели веб-сайта правого толка Breitbart призвали президента "выполнить предвыборные обещания и покончить с разорительными войнами по смене режимов".

Совершенно не понравились бомбежки и проамериканским боевикам в Сирии. "Эти бомбежки были неэффективными и не уничтожили ни одну из армейских баз, откуда истребители взлетели, чтобы сбросить бочки (с хлором) на гражданских лиц в Восточной Гуте", — сказал Al Jazira "активист" исламистов Хазем аль-Шами. Не видно торжества и в стане израильском, и в турецком, и среди персидских монархов.

Претерпевший до конца — спасется

Потому что выиграл Башар Асад и сирийский народ. Мир облетели кадры: он спокойно входит в свою резиденцию и приветствуется торжествующими сотнями тысяч сирийцев на улицах Дамаска. Асад не понес даже репутационных потерь, наоборот, приобрел их, так как осмелился сбивать "Томагавки". Президент Сирии выиграл и в том, что сейчас Россия поставит сирийской армии новейшие средства ПВО, а также усилит давление на "хороших" боевиков.

Для России важно, что стратегии в Сирии у Трампа нет. Есть умножение хаоса, которое приведет к новым потокам беженцев в Европу, к удорожанию нефти на геополитических рисках. Al Jazira пишет, что удары Трамп якобы скоординировал с Путиным, чтобы и "волки были сыты и овцы целы", и в доказательство упоминает о присутствии в Дамаске в ночь бомбежки председателя "Единой России" Турчака. Однако это можно истолковать и как предостережение от безрассудных ударов.

Скоординированности, вероятно, не было, иначе не было бы активной российской дипломатии за несколько дней до ударов. В итоге, Москва победила на военном, дипломатическом и имиджевом фронтах, атака получила название в арабских СМИ "трехсторонняя агрессия", знакомое всем по военному вторжению Франции, Израиля и Великобритании в 1956 году в Египет после того, как президент Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал.

Тогда египтяне при поддержке Советского Союза обеспечили Насеру политическую победу, которая сделала его популярным во всем арабском мире и во многих государствах Латинской Америки и Азии. Это была победа в войне против колониально-империалистических держав. Она вдохновила нации к борьбе за свободу, политическую и экономическую независимость. Что же, параллели напрашиваются...

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