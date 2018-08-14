Еврейское лобби - против евреев?

Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал руководитель проекта "Ближний Восток — Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия" Михаил Чернов.

— Михаил Игоревич, еврейское лобби в Америке очень сильно. Давно есть мнение, что Америка проводит внешнюю политику такую, как надо Израилю. Однако не все так однозначно. В последнее время этот вопрос стал очень сложным. Каково ваше мнение?

— Да, это действительно вопрос сложный, потому что при радикализирующейся внутренней ситуации в Соединенных Штатах, радикализирующемся внутреннем противостоянии основная поддержка Демпартии исходит, между прочим, именно от того самого пресловутого еврейского лобби.

И вообще, большая и самая влиятельная и богатая часть евреев, которые проживают в США, тоже поддерживает Демократическую партию. Причем в силу внутренней поляризации в Соединенных Штатах и вообще поляризации в мире агрессивно поддерживает прежде всего именно антиизраильскую часть этой политики.

— Ведь еще Обама сказал, что Америка может отказаться от признания Израиля в границах 67-го года, а сейчас лидеры Демпартии порой уже провозглашают даже откровенно антисемитские идеи.

— В момент предвыборной борьбы, когда Трамп соревновался с Хилари Клинтон, потом и сейчас это разделение очень резко в Америке. А политика, которую ведет Трамп на Ближнем Востоке, характеризуется тем, что он действительно делает то, что и в интересах и его национально ориентированной администрации, реализующей американские национальные интересы так, как они их понимают.

Опять же, с другой стороны, многие вещи, которые Трамп делает на Ближнем Востоке, он делает очень специфически, в своей собственной манере. Например, признание Иерусалима столицей Израиля — хорошо ли это для Израиля? Конечно же, хорошо. Потому что Израиль объявил Иерусалим своей столицей еще в 1950 году.

И хорошо, когда государства в том или ином виде начали это признавать. Первой это сделала Российская Федерация, но с оговоркой — в отношении Западного Иерусалима. Затем это сделали уже Соединенные Штаты и ряд некоторых небольших государств.

Однако крайне важны еще время и форма, в которых были сделаны эти заявления. Российское — первое — признание не понесло никаких последствий, связанных с ухудшением безопасности, усилением насилия и т. д.

А признание Трампа прошло на фоне насилия, причем театрализованного насилия. С одной стороны, проходит банкет и празднование в Иерусалиме; с другой стороны, вдруг, как по свистку, как по команде, со стороны Газы начинаются палестинские выступления именно в такой необычной гротескно-постановочной форме.

Ясно видно, что и многие другие шаги Трампа на Ближнем Востоке, в том числе, связанные с Израилем, сделаны в такой форме, которая подразумевает дальнейшую эскалацию насилия. Поэтому сейчас сказать, что американская администрация делает все, как хочет Израиль, я бы поостерегся. Штаты делают так, как хотят Соединенные Штаты. И делают так, как видят свою политику, и так, как им это нужно в данный конкретный момент.

— Сейчас в чем-то интересы Израиля и Соединенных Штатов совпадают? Или хотя бы определенной части Израиля, их ястребов, например? Ведь там тоже мнения и позиции очень различные, часто просто полярные.

— Я бы не характеризовал в терминах ястребы — не ястребы, а в терминах качества элит и ответственной или безответственной политики. Вот по многим направлениям (хотя и не по всем, но по очень многим) мы видим, что как со стороны Израиля, так и со стороны США проводится откровенно безответственная политика.

Связана она с общей для всех стран нынешней огромной проблемой, не только для Израиля и США, но и для всего мира, — со снижением качества элит, прежде всего как раз политических. И в Израиле это заметно по многим направлениям очень и очень сильно.

— А почему они в качестве так сильно упали? Что под этим имеется в виду? Ведь, например, Нетаньяху — долгожитель в политике…

— Я в данном случае даже не Нетаньяху имею в виду и не эль-Кута или кого-то еще конкретно, а в целом израильскую политическую систему, причем как левых, так и правых. В этом смысле они абсолютно ничем не отличаются. Политики прежней формации Бен-Гурион и Голда Меир были намного серьезнее и ответственнее. Поэтому обострение на Ближнем Востоке есть, идет и будет продолжаться.

— Но хотя бы по Сирии уже разобрались? Израиль теперь оставит в покое Башара Асада в связи с выходом Ирана оттуда?

— Я не уверен, что Иран выводит оттуда какие-то силы. Однако я думаю, что какие-то договоренности между Россией, Израилем, Сирией, Соединенными Штатами и Ираном точно есть. Какие-то моменты обговорены в рабочем порядке, конечно, не афишируемо, но они решаются.

С другой стороны, что такое современная политика США? Они уже объявили, что практически завтра бомбят обзаведшуюся ядерным оружием Северную Корею. Раз, происходит как переворот, они встречаются — все вопросы решаются.

Вот Иран — самый жуткий враг США, Израиля и вообще всех на свете. Вот завтра, уже завтра его будут бомбить. Сейчас Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Ираном. И понятно, что Трамп будет решать на переговорах с Ираном американские проблемы. На интересы Израиля или кого-либо еще никто в США даже не посмотрит.

Соответственно, мы можем говорить, на мой взгляд, не о произраильской или антиизраильской политике тех или иных сил, не об агрессивной или неагрессивной политике Израиля, а о разбалансировке всей политической системы международных отношений, повышении ставок и рисков конфликта на Ближнем Востоке с участием крупных игроков.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Фото: "Википедия"

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