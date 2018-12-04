Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия

Если США заблокируют экспорт иранской нефти, то Иран остановит движение танкеров по Персидскому заливу. Иранцы не верят в помощь Европы, их терпение на исходе.

Тереган угрожает в непростой ситуации

"США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива", — сказал президент Ирана Хасан Роухани на митинге в одной из иранских провинций, сообщает агентство IRNA.

Хасан Роухани добавил, что санкции не достигнут поставленной задачи. "Никакая гиперинфляция, никакая массовая безработица нам не грозят. Журналисты должны перестать писаить такие вещи в газетах", — сказал он на митинге. Однако, ситуация в стране тяжелая в связи с падением риала и ограничением доступа к международным кредитам. Цены на продовольствие в октябре выросли на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно официальным данным ЦБ Ирана. Правительство обещает поддерживать субсидии на товары первой необходимости и увеличить заработную плату и пенсии в государственном секторе на 20 процентов.

Иран ранее уже угрожал блокировать Ормузский пролив, наиважнейший канал транспортировки нефти танкерами из района его добычи странами Персидского залива. В ходе войны Ирана с Ираком в 1980–1988 годах Тегеран впервые озвучил эту угрозу. Однако Пентагон его опередил, развернув в Персидском заливе свои военные корабли, готовые в любой момент атаковать ВМС Ирана.

В июле этого года Рухани в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его администрация выйдет из ядерной сделки, заявил, что США "не должны играть с львиным хвостом". За президента договорил замначальника ставки Корпуса стражей исламской революции "Саралла" Исмаил Коусари. Он заявил, что Иран "может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим государствам".

Напомним, что Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, Ормузский пролив имеет статус международного водного пути и страны, прилегающие к проливу, не имеют право ограничивать прохождение через него судов и танкеров других стран. Но даст ли разрешение на акцию СБ ООН, или США опять сыграют роль мирового жандарма?

Европа — главная головная боль Трампа

Дональд Трамп 5 ноября наложил эмбарго (второй пакет санкций) на поставки нефти после выхода из ядерного соглашения в 2015 году между Тегераном и основными державами-гарантами сделки. Через пять месяцев льготы, предоставленные восьми странам должны быть сняты. Отсрочка была предоставлена с условием, что они ищут альтернативные источники поставок нефти.

Главная проблема, с которой сталкиваются США в блокировании Ирана — это отказ Европы от поддержки санкций. Брюссель заявил о разработке "специального целевого механизма" (SPV), призванного обойти SWIFT и монополию США в сфере денежных переводов в долларах США. ЕС также назвал решение SWIFT об отказе обслуживать трансакции иранских банков "действием, достойным сожаления".

Вашингтон пытается переубедить союзников по НАТО нагнетанием иранской угрозы. Так спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук сообщил на прошлой неделе, что Иран проводил в январе 2017 года запуск ракеты средней дальности, способной нести ядерные боеголовки и достичь европейских столиц.

Заметим, что о SPV много говорят, но ее не запускают. Даже если это случится в январе, пишет Foreign Policy она будет обслуживать только импорт гуманитарных товаров в Иран, что не противоречит условиями санкций США, а не нефтяные сделки. Именно поэтому Роухани нервничает, а Али Акбар Салехи, глава иранского агентства по атомной энергии, недавно предупредил, что "наше терпение на исходе".

Почему Трамп невзлюбил Иран?

На прервый взляд не понятно, почему Трамп не наследовал миротворческие позиции Барака Обамы в отношении Ирана. Выдвигается несколько версий. Первая. Иран запросил возврат своих миллиардных замороженных в банках США авуаров в долларах, но так как эти средства были или разворованы, или "в деле", то Трамп счел необходимым вернуться к статус-кво 2012 года. Вторая — это удар не по Ирану, а по Европе, которая уже "влезла" в деловые отношения с Ираном и понесет большие убытки.

Третья. Это поддержка Израиля, который считает, что любое усиление Иранского государства идет во вред интересам Израиля. Четвертая. Иран долгое время был торговым партнером Koch Industries Inc. —фирмы известных спонсоров республиканцев братьев Кох. Через их компанию в Америку шла контрабандная нефть, а в Иран —тоже в обход санкций — поставлялись необходимые товары и высокотехнологическое промышленное оборудование. Братья решили восстановить утерянный доход.

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