Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?

Состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Многие от них ожидали не пойми чего — вплоть до отдачи территорий и мирного договора. А в сети появилась шутка о присоединении Японии к Курильским островам. Лидеры государств общались в течение трех часов — намного дольше, чем планировалось.

Нынешняя встреча была уже аж четвертой за полгода. Большая часть времени действительно была уделена мирному договору. По мнению Владимира Путина, мы сегодня как никогда заинтересованы в этом договоре. Его подписание и расширение сотрудничества считает важным и Абэ.

Москва и Токио в ближайшее время начнут развивать связи между военными ведомствами. Как видим, отсутствие договора не мешает даже в этой сфере.

Переговоры продолжат по мирному договору в феврале главы МИД. Однако и на них сложно ожидать реального продвижения, поскольку Япония все также настаивает на передаче Южных Курил. О том, что никаких оснований для этого нет, "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал историк и дипломат Николай Платошкин.

— Прошло уже более 17 лет после капитуляции и окончания Второй мировой войны, постоянно всем миром подтверждается, что ее итоги незыблемы. Мы давно живем с Японией вполне мирно и по-добрососедски, успешно сотрудничаем во всех областях. Зачем вообще нам нужен мирный договор с Японией?

— А у нас с Германией есть мирный договор?…

— Там капитуляция была.

— Да, а мирный договор с ней никто не подписывал, потому что стало две Германии: ГДР и ФРГ. И считалось, что если они объединятся, тогда мы и будем с ними подписывать. После этого было подписан ряд соглашений с ГДР и ФРГ, а потом — с единой Германией.

Но мирного договора так и нет. И не слышно, чтобы сегодня говорили: срочно надо подписать с Германией мирный договор. Просто все вопросы решены в других документах.

С Японией же, в отличие от Германии, мирный договор подписан. Япония была одна. И 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был с ней подписан мирный договор, который действует по сегодняшний день. Его подписала сама Япония и где-то 20 стран, которые с ней воевали, включая США, Великобританию и прочие. Господин Лавров, какой еще мирный договор вам нужен и зачем? Я не могу понять.

— А почему мы, кстати, не подписали тогда?

— Делегация Советского Союза во главе с Громыко была приглашена на подписание в Сан-Франциско, потому что действительно Америка сыграла в разгроме Японии большую роль, чем Советский Союз.

Мы Германию разгромили, они — в основном Японию. Мы им помогли. Мы туда приехали, но один момент заставил нас отказаться тогда от подписания.

Американцы не пригласили на церемонию подписания Китайскую Народную Республику — главную страну, пострадавшую от Японии. Они в то время не признавали КНР, а признавали Китаем Тайвань, который тогда назывался Китайской Республикой. Они их позвали, и те подписали за Китай.

Наши возмутились, заявив, что никакой это не Китай. Китай — это десятки миллионов погибших и прочее. Поэтому мы чисто из солидарности не поставили свою подпись. Но это вообще не играет роли. Ведь побежденная Япония согласилась со всеми требованиями и подписала. А мы можем в любое время просто присоединиться.

Ведь в мирном договоре в Сан-Франциско СССР не брал на себя никаких обязательств. Подписали мы или нет — вообще не имеет значения. Подписание важно, когда вы что-то должны выполнять.

Там должна была выполнять только Япония. Так она и подписала. Статья 2: Япония навсегда отказывается от всех прав и оснований на Курильские острова.

Что Лаврову надо еще, не могу понять. Когда Лавров требует подписания нового мирного договора, у меня возникает вопрос: он что с тем не согласен?! Он не согласен с тем, что Япония навсегда отказалась от прав на Курильские острова? Что, Лавров — ревизионист?

Он говорит: "Я — за итоги Второй мировой войны". И я тоже. Так они давным-давно подведены. Мало того, если уж кому-то приспичило иметь какой-то договор с Японией, как дипломат объясняю, что делается это очень просто.

Пишется нота из трех строчек, что Правительство Российской Федерации заявляет о своем присоединении к Сан-Францисскому договору от такого-то числа.

Эта нота направляется в Правительство США, так как оно — депозитарий, то есть оно хранит все ноты по присоединению к договору или выходу из него.

Любая страна может либо присоединиться, либо выйти. Пожалуйста. В чем вопрос, господин Лавров? Вы что как дипломат таких вещей не знаете? Ну присоединитесь. Хотя еще раз говорю: это даже роли не играет.

Вы сказали, что Япония на что-то ссылается. Да они молчат как рыба об лед, потому что они потом, под нажимом США, еще раз отказались от Курильских островов.

Как они сейчас это аргументируют, если сами отказались, все подписали, а теперь что-то требуют? Вы сейчас со смеху умрете, но по их официальной политической позиции, четыре Южных Курильских острова — это географически — не Курильские острова, а отдельная островная гряда…

Они и говорят: "Мы от Курил отказались, да, мы не спорим. Но это — не Курильские". На этот бред, по-моему, реагировать даже смешно. С таким же успехом можно сказать, что Сахалин — только наполовину Сахалин, а наполовину не Сахалин, а что-то другое. Бред! И они сами это хорошо понимают, поэтому постоянно виляют. Им сложно объяснить, почему, подписав договор, они хотят его нарушить.

И если вдруг какие-то дятлы-ишаки бургундские с педалями у нас все-таки попробуют заключить новый мирный договор, Соединенные Штаты сразу скажут: "Получается, вы — против итогов Второй мировой войны?"…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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