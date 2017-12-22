ЕАЭС: интеграция без права передачи

Накануне неформального саммита руководителей стран-членов СНГ, который должен пройти в конце декабря в Москве, мы попросили известного политолога, директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва поделиться мнением о том, как завершается год для интеграционных программ на постсоветском пространстве. Каковы были положительные и отрицательные тенденции, какова роль и участие России в этом процессе?

Важнейшим негативным событием можно назвать трения, возникшие во второй половине 2017 года между членами Евразийского Союза Казахстаном и Киргизией, переросшие, в конечном счете, в таможенный конфликт.

Таможенное противостояние противоречит самой идее Евразийского Союза. Отсутствие барьеров на пути перемещения товаров, капиталов и рабочей силы это основной рычаг развития нашего союза. Сегодня по этому пути идут все серьезные интеграционные объединения на земле. Самым ярким примером этого служит Европейский союз самое крупное и успешное интеграционное объединение.

Любая интеграция процесс очень сложный. Особенно трудно, как это не парадоксально звучит, проходит интеграция стран входивших раньше в единое государство. Слишком велика для молодых стран ценность независимости. И особенно важна для них независимость от тех, кто входил с ними в единое государство, поскольку именно независимость выразилась для молодых стран в разводе с частями былого государства.

Это с одной стороны. С другой стороны части былого целого тесно связанны экономически. И разрыв этих связей больно бьет по экономикам молодых стран. Поэтому возникла парадоксальная ситуация: экономика и здравый смысл требуют максимальной интеграции, а политика и психология требуют максимального размежевания.

В результате интеграционные процессы шли поначалу тяжело, два шага вперёд — шаг назад. И лишь с появлением ЕврАзЭс и особенно ЕАЭС интеграционный процесс окончательно победил процесс размежевания. Но даже сейчас это очень сложное движение, и оно требует осторожности и осмотрительности. Случайная ошибка может нанести ущерб этому процессу.

Упомянутый выше конфликт между Киргизией и Казахстаном является воплощением той сложности и противоречивости интеграционных процессов, о которых мы говорили выше. И из этого конфликта можно и нужно извлечь уроки.

Урок первый: ткань интеграции очень тонка и необходимо очень аккуратное и бережное поведение. Любые размашистые жесты и заявления вредят обеим сторонам конфликта, и тому, кто делает эти заявления даже в большей степени тому, кто их слушает.

Второй урок: любой даже случайный конфликт бьет по экономике стран. Причем наиболее больно он бьет по экономике той страны, которая слабее. Поэтому, к сожалению, для Киргизии ущерб будет больше, чем для Казахстана. И он, этот ущерб, не сведется только к прямым потерям киргизской стороны, но и к упущенной выгоде, которую дает единое экономическое пространство.

И наконец, третий урок: поскольку политической психологии — так я называю истерику некоторых политиков и политических структур — в данном конфликте больше чем экономики то разрешить его можно было, только проявив терпение, спокойствие и мудрость. Что и продемонстрировало руководство Казахстана и лично его президент Нурсултан Назарбаев. Это и моё мнение, и, насколько я могу судить, мнение большинства экспертного сообщества России.

Для России интеграция на постсоветском пространстве процесс естественный. Это восстановление на новом политическом экономическом и технологическом уровне старых связей: экономическое объединение политически независимых стран.

Собственно это декларировалось при создании СНГ, но лишь сейчас мы этого достигаем. Такое единство есть мощный ресурс развития не только для России, но для всех наших стран. Именно поэтому нам так грустно смотреть на возникающие конфликты. И мы всегда поддержим любые усилия по их предотвращению и преодолению.

Дмитрий Журавлёв — Государственный советник Российской Федерации, кандидат политических наук, известный российский политолог, директор Института Региональных Проблем, преподаватель ВШЭ, эксперт правительства и АП РФ.