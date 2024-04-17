Иран поправил имидж и ракетами отомстил за погибших генералов. Теперь в Израиле спорят, как "ответить" на такой ответ

Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана

10:03 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Противостояние Израиля с Иран носит давнюю и "воинствующую" историю, где в ответ на удар наносится пропорциональный удар. При этом с учётом "красных" линий, а также победной истерией в собственных СМИ об очередной победой над врагом.

Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

И хотя Израиль уже неоднократно наносил удары по объектам, расположенным на территории Ирана, тот отвечал в основном ударами с территорий своих сателлитов в Ливане, Сирии, Секторе Газа и Йемене как ракетными, так и террористическими атаками.

Однако события последних дней перечеркнули все "красные" линии. Иран впервые открыто атаковал Израиль со своей территории, а в ответ "получил" лишь угрозу ответить, в нужное время и нужном месте.

Иранская атака на Израиль с помощью беспилотников и ракет длилась чуть более пяти часов. ВВС Израиля, США, Великобритании и Иордании перехватили большую часть ракет и беспилотников за пределами Израиля.

"Имиджевая" война по договоренности

Интересно, что Иран заранее проинформировал Турцию о планируемой атаке против Израиля, и при её посредничестве уведомил об атаке США, получив в ответ требование провести атаку на Израиль "в разумных пределах". Как вам такое заявление, война — в разумных пределах? На это "обещание" Вашингтон пообещал сделать всё возможное, чтобы беспрецедентная атака на Израиль осталась для Ирана без последствий! Как это понимать? Мы что, все сегодня воюем по взаимной договоренности?

В итоге "однодневная" война позволила всем сохранить лицо. Иранские государственные СМИ заявили о небывало мощном ударе по Израилю, утверждая, что эта "историческая" атака была исключительно успешной. На улицах Тегерана прошли народные гуляния и митинги в поддержку ударов по Израилю. Свою главную "пропагандистскую" задачу Иран выполнил, народ был "доволен", и поэтому через пять часов после начала атаки представительство Ирана при ООН сообщило, что иранская атака на Израиль завершена, и он больше "не воюет"!

Но если после пережитого шока, вызванного атакой на дипмиссию Ирана в Сирии, когда были убиты 7 иранских офицеров включая двух генералов, Иран решил свою "пропагандистскую", задачу показав единомышленникам свою решимость пойти до конца, то теперь вопрос "имиджа" и "пропорционального" ответа уже волнует израильтян.

С одной стороны, "удар", несмотря на разнообразность ракет, что в нём участвовали, позволил продемонстрировать возможности израильской ПВО и слаженность действий его союзников, что позволило сбить практически 99% целей. Но и этот один процент должен насторожить Израиль, ведь всё же удалось прорвать ПВО и нанести удар по военной базе. И пока не особо понятно, что за ракеты прорвали эту оборону?

Израиль попросили о "сдержанности"

После атаки "военный" кабинет министров Израиля провёл заседание для обсуждения ночной атаки и ответных действий еврейского государства. Естественно, им пришлось учитывать "предупреждение" президента США Джо Байдена, который "настоятельно рекомендовал" главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху отменить решение об ответном ударе по Ирану, поскольку "не было причинено значительного вреда".

Как заявил Байден: "Вы победили. Возьмите победу. Но сидите "тихо"!

И хотя многие министры и депутаты, включая членов "военного кабинета", настаивали в тот момент на серьёзном ответе на беспрецедентную атаку, но все понимали, что перед Израилем стоит дилемма в том, когда это сделать.

С одной стороны США, Франция, Великобритания и Германия давят на Израиль, требуя воздержаться от ответного удара.

С другой стороны, Израиль уже воюет на два фронта - с ХАМАСом на юге и на севере с "Хезбаллой". Поэтому сначала надо "зачистить" сектор Газы, затем отбросить боевиков "Хезбаллы" за реку Литани, а уж потом разбираться с Ираном.

Естественно, что решение "военного" кабинета не пришлось по душе ультраправой коалиции.

В итоге Нетаньяху пришлось заявить министрам "Ликуда": "Мы ответим Ирану, но мы должны сделать это мудро, а не от интуиции. Они должны быть в напряжении, как они заставляли нас напрягаться".

У министров, которые разговаривали с Нетаньяху, сложилось впечатление, что он хочет ответить на иранскую атаку, но им пояснили, что такой шаг должен быть в координации с американцами.

Ответ будет, но в "своё" время.

Ряд ближневосточных экспертов полагали, что важно не насколько эффективным был иранский удар по Израилю (многие уже считают, что этот удар носил больше медийный характер), а то, решится ли теперь Израиль на атаку на ядерные объекты Ирана. По мнению экспертов, вероятно, это и было изначальной целью недавних израильских ударов по консульству Ирана в Сирии — спровоцировать эскалацию, а затем сорвать иранскую ядерную программу.

Однако сейчас прогнозируется, что массированного удара по Ирану и его ядерным объектам, видимо, не будет, и не исключают даже, что угрожающие заявления о неминуемости военного ответа — просто шантаж, имеющий целью выторговать как можно больше "компенсаций" от США и других западных союзников.

Хотя сообщается, что ВВС ЦАХАЛа уже отрабатывают сценарии удара по Ирану. Однако решения о том, что миссия будет возложена именно на военных лётчиков, пока нет — обсуждается также возможность мощной кибератаки против иранской инфраструктуры.

Министр обороны Йоав Галант и начальник генштаба Герци Халеви настаивают на ключевом условии — ответ Ирану не должен поставить под угрозу ту международную коалицию, которая встала на защиту Израиля от иранской атаки. Военные знают, насколько важной была эта помощь. Источник в ВВС ЦАХАЛа сказал американскому телеканалу NBC, что Иордания разрешила израильским ВВС действовать в своем воздушном пространстве и сбивать там иранские дроны и ракеты, летевшие к военной базе Неватим — такое решение во время войны в Газе было для иорданского правительства отнюдь не простым, учитывая накал антиизраильских эмоций в Хашимитском королевстве.

В то же время после иранской атаки и переговоров с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Египта и других стран мира министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вчера направил своим коллегам из Европейского союза и других стран 32 письма с просьбой содействовать санкциям в отношении иранского ракетного проекта и признанию Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Хотя вряд ли это произойдёт. Уж слишком много в ООН, да и в ЕС найдется "защитников"!

Между тем израильский чиновник сообщил CNN: "В дополнение к военному ответу, военный кабинет рассматривает возможность дипломатических действий против Ирана. Одним из военных вариантов является нападение на иранский объект, которое послужит сигналом, избегая при этом жертв".

Интересно, что такое можно взорвать или разбомбить в Иране, "избегая жертв"? Хотя теперь, после того, как Иран "заранее предупредил", что и как будет бомбить, почему бы это самое не сделать и Израилю? А то ведь сейчас весь мир гадает, что и где взорвётся.

Внутри кабмина - споры

Тем временем в Израиле продолжаются дискуссии о том, реагировать, когда и как. Вчера военный кабинет вновь собрался на обсуждение, которое длилось около трёх часов и было посвящено ответу Израиля. Послание Израиля своим западным союзникам во главе с Соединёнными Штатами заключается в том, что Израиль должен ответить на нападение Тегерана. Однако сейчас Израиль хочет сделать это в координации с Вашингтоном, а не в качестве сюрприза, как это было с дипмиссией в Сирии.

В Израиле ожидают "окна возможностей" для реализации принятого плана. Корреспонденты общественного телеканала информируют, что министры рекомендовали премьер-министру Нетаньяху ударить по "чувствительным объектам" в Иране и сделать это как можно скорее, но "разногласия в высшем руководстве всё ещё сохраняются".

Согласно опросу общественного мнения проведённого Еврейским Университетом, 74% респондентов выступают против нанесения ответного удара по Исламской республике, если этот шаг нанесёт ущерб альянсу Израиля с США и другими союзниками в регионе. Хотя на вопрос "должен ли Израиль ответить?" мнения разделились практически пополам.

В то же время можно отметить, что итоги однодневной войны удовлетворили всех. Иранское правительство поправило свой имидж в среде его почитателей. Израиль продемонстрировал надёжность своей ПВО и слаженную работу не только с западными партнёрами, но и арабскими соседями.

Но больше всех доволен Джо Байден, у которого сейчас горячая предвыборная пора. С одной стороны, он продемонстрировал сторонникам Израиля свою реальную военную поддержку, с другой стороны, проарабские избиратели в США тоже могут быть довольны, ведь президент не позволил Израилю нанести ответный удар.

Можно считать, что "первая имиджевая война" завершилась, хотя не решила проблем, а лишь отодвинула их до следующего шага одного из игроков.