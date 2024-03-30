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Дмитрий Плотников
Работа в американском "подбрюшье". Гавана опять разворачивается к Москве

Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов

3:24
Мир

Российская Федерация отправила Кубе в наступившем году первую партию нефти.

Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Кубе — русская нефть

Несомненно, эта поставка даст возможность Острову Свободы облегчить бремя весьма глубокого кризиса, который тянется там ещё со времён распада Советского Союза. Российский танкер должен был прибыть в кубинский Матансас ещё накануне, 29 марта.

По информации, судно везёт примерно 715 тысяч баррелей нефти-сырца. Её планируется доставить на НПЗ Гаваны, а всё это может покрыть спрос приблизительно на 35 дней и даст возможность справиться с отключениями электричества по всей Кубе. Данные отключения электроэнергии в последнее время усугубляются как раз нехваткой топлива.

Тут надо напомнить, что отключения электричества и нехватка продовольствия привели к серьёзной миграции и взбудоражили социальные настроения на острове, а недовольство граждан в начале марта вылилось в самые крупные (с 2021 г.) уличные протесты.

"На Кубе не хватает нефти, общий дефицит составляет около 100 тыс. баррелей в день. Мы ожидаем, что российская нефть будет продолжать прибывать по танкеру в месяц, и этого будет достаточно, чтобы поддерживать работу гаванского нефтеперерабатывающего завода", — сообщает аналитик Энергетического института Техасского университета Хорхе Пиньон.

В своё время официальное правительство страны обратилось к Москве за помощью из-за сильного падения поставок от других союзников, а также из-за продолжающегося торгового эмбарго США. Ограничения и санкции имеют прямое негативное влияние на жизнь населения и экономику Острова Свободы. Так, сейчас Куба переживает, пожалуй, самый крупный кризис: наблюдается рост инфляции, падает экономика, голод охватил немалые группы населения, да и сфера соцзащиты в государстве тоже в плачевном состоянии.

Кроме нефти, Российская Федерация готова также предоставить помощь продовольствием, медицинскими товарами и другими ресурсами, которые, конечно, помогут кубинцам смягчить последствия данного кризиса.

Выгода для обеих стран

Россия имеет целый ряд причин, чтобы помочь острову. Первое, это, несомненно, геополитический интерес, который не утратил своей актуальности с советских времён. Кремль стремится укрепить собственные отношения с Латинской Америкой, чтобы стабилизировать российскую позицию в регионе и стать камнем преткновения для влияния других агрессивных стран, таких как Соединённые Штаты.

Второе, это, конечно, экономическая выгода. Москва может использовать помощь Гаване как способ укрепления торговых отношений и расширения своих экономических интересов в этой части земного шара.

В-третьих, это гуманитарные соображения. Россия, по своему обыкновению, видит огромную важность оказания помощи другим людям, находящимся в трудной ситуации из-за американских санкций и ограничений.

Вывод

Вот и выходит, что помощь кубинцам с нашей стороны может быть взаимовыгодна для обеих государств. Все это, разумеется, поспособствует укреплению российско-кубинских отношений. А кому, как не России, понимать чрезвычайную важность отношений между странами-партнёрами, особенно с государствами, которые находятся прямо в "подбрюшье" США, и с которыми ранее у Кремля было самое благотворное сотрудничество.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша куба нефть россия
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