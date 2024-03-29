"Битва ресурсов": основные нюансы противостояния России и коллективного Запада

В основе противостояния России и коллективного Запада стоят ресурсы планеты

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Запад рассчитывает, что сколько бы побед на полях сражений ни одерживал бы Кремль, рано или поздно он окажется в тупике.

Фото: Флот 2017

Поскольку на Западе считают, что у России не хватит демографического ресурса для "оккупации" Европы, заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.

"Но есть нюанс. Воевать вечно нельзя — не выдержит экономика или сломается общество. Запад рассчитывает, что под угрозой продления войны на 2-3 года мы пойдём на уступки. Но я считаю, что у нас больше оснований ожидать, что эти 2-3 года мы выдержим, а вот западные общества за это время сломаются", — отметил обозреватель.

Есть и ещё один нюанс — за 2-3 года наши "западные партнёры" потенциально могут нарастить военное производство, увеличив военную мощь, что даст ему козырь (вкупе с демографическим ресурсом). Теперь основной вопрос в том, кто лучше обеспечит фронт в критически важный момент, и чьё общество выдержит "военные проблемы", цитирует аналитика "Военное дело".

Но точный ответ можно получить лишь экспериментально, правда, этого как раз хочется меньше всего, поскольку даже победа здесь обойдётся дорого, подытожил Ищенко.