А Киев идёт лесом. Вашингтон заставил Данию отдать F-16 не Украине, а Аргентине

США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины

3:55 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне неизбежного будущего поражения Украины в зоне боевых действий и общей переориентации Соединённых Штатов на борьбу с КНР, происходят весьма значимые изменения в американской программе военной помощи.

Фото: w-dog.ru

СтаршОй приказал

СМИ Дании уже заявили, что США попросили Копенгаген передать 24 самолёта F-16 Аргентине, чтобы официальный Буэнос-Айрес не стал обращаться к Пекину за истребителями. А как раз именно к Китаю до своего избрания президентом хотел обратиться Хавьер Милей.

Покупка боевой авиации обязательно привязывает покупателя к продавцу, и в рамках борьбы с китайской угрозой Белый дом решил быстро удовлетворить "аргентинскую хотелку" американской продукцией. Датские Военно-воздушные силы в любом случае собирались отдавать F-16, планируя перейти на более современные F-35.

Но первоначально Копенгаген был членом "авиакоалиции" вместе с нидерландскими коллегами, участвуя в подготовке пилотов Украины и предполагал передавать позже самолёты Киеву. Однако заокеанский хозяин пришёл и очень "рекомендовал" помочь Латинской Америке, и мини-страна из Европы тут же приняла "суверенное" решение. Оно хотя пока и не озвучено, но никто не сомневается, что датчане "сделают под козырёк".

Смятение в Датском королевстве

Некоторые датские политики и депутаты местного парламента удивлены этому: до последнего многие были убеждены, что истребители отдадут киевскому режиму. Тем более, что имеющиеся у ВВС Дании F-16 — это та же модель — F-16AM/BM, что и у Амстердама, которые Нидерланды всё же отдадут Киеву. Все ожидали, что ВВСУ разживутся 42 самолётами из двух стран (тем более, что это истребители одной модификации), однако получается, что в ближайшей перспективе этого не случится.

Конечно, южный сосед-континент давно является приоритетом для Северной Америки, по сути, являясь "задним двором" Вашингтона. Однако сегодня туда "посмели" свой нос засунуть русские и китайцы. А в Венесуэлу даже постепенно заходит (какая наглость!) Иран.

И когда эпатажный президент Аргентины дал понять, что приобретёт американские самолёты вместо китайских, то, разумеется, Вашингтон эту идею сразу поддержал. До Милея Буэнос-Айрес собирался покупать самолёты JF-17 (китайско-пакистанского производства), и Запад весьма переживал из-за такого захода Пекина в регион, да ещё и в такой опасной милитаризированной сфере.

Дружба дружбой, а табачок...

В итоге получилось, что Штатам аспект борьбы с КНР в их подбрюшье оказался важнее, чем помощь оружием киевскому режиму, недостаток боевых воздушных машин у которого позволяет российской авиации доминировать в небе Украины.

Судя по тону официального Копенгагена, Белый дом на них сильно надавил, заставив вместо Украины передать F-16 Аргентине. Это значит, что Вашингтон в принципе не заинтересован передавать Украине много вооружения: те же танки "Абрамс" достались армии Украины в количестве всего 31-й штуки, что было чрезвычайно мало, чтобы как-то влиять на ситуацию на поле боя, подтверждает военный блогер Кирилл Фёдоров.

Вывод

Американские арсеналы весьма богаты и, если бы у США было бы жгучее желание вооружить Киев "до зубов", они бы сделали это. Однако кроме артиллерийских снарядов, Украине дали всякого "ассортименту" по чуть, не говоря уже, что теми же истребителями старой модификации Киеву морочат голову уже довольно долго. Кстати, этим "старьём" голландцы пользовались только для тренировок лётчиков. Той же Турции отложена для поставки куда более современная модель.

Но Анкара — это история про НАТО, а Киев — это списанный вариант, тем более, что ВСУ терпят неудачу за неудачей.