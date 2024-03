Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так

Your browser does not support the audio element.

Так случилось, что помимо специальной военной операции я довольно пристально слежу за развитием событий в Израиле и секторе Газа. Объясняется это тем, что многие мои бывшие одесские ученики в конце 80-х годов прошлого века эмигрировали на землю обетованную. И некоторые из них до сих пор пишут мне письма, делясь своими проблемами, тревогами, мыслями о происходящем.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic