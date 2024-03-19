Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так

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Так случилось, что помимо специальной военной операции я довольно пристально слежу за развитием событий в Израиле и секторе Газа. Объясняется это тем, что многие мои бывшие одесские ученики в конце 80-х годов прошлого века эмигрировали на землю обетованную. И некоторые из них до сих пор пишут мне письма, делясь своими проблемами, тревогами, мыслями о происходящем.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

А два года тому назад вместе с супругой и тремя малолетними детьми репатриировался в Израиль ещё одни мой ученик, на сей раз из Новороссийска, который стал для меня чрезвычайно ценным источником интереснейшей информации.

Нужно сказать, что если в моих одесских классах имелось по 6-7 ребят-евреев, то в Новороссийске в 1942 году не успевшие эвакуироваться представители этой национальности были поголовно уничтожены захватившими часть города нацистами (привет Бербок и Шольцу!). После той войны немногочисленные уцелевшие евреи в город уже не вернулись. Поэтому мой нынешний адресат из Хайфы, пожалуй, один из немногих переселившихся в Израиль новороссийцев.

Это чрезвычайно талантливый и прекрасно образованный человек: он окончил МГИМО, работал дипломатом в Йемене и Судане, был военным корреспондентом, писал искренние патриотические стихи, в которых прославлял Россию, создал большой военный роман о боях на Малой земле. Теперь он пишет мне подробные аналитические письма о ситуации в Израиле, Йемене, Судане, содержащие исключительно ценные военно-политические сведения, публикуется в арабской прессе.

"Загнать всех палестинцев Газы на танкер и отправить в океан"

Я иногда думаю: как было бы хорошо, чтобы он стал нашим разведчиком, этаким Штирлицем в Израиле. К сожалению, мой бывший ученик стал ярым еврейским патриотом и безоговорочно поддерживает операцию ЦАХАЛ в секторе Газа. По его письмам можно судить, что кабинет Нетаньяху готов даже развязать военную кампанию в южном Ливане и окончательно решить "палестинскую проблему". Характерно, что все мои адресаты из Израиля демонстрируют поразительное единомыслие в "палестинском вопросе", оправдывая массированные бомбардировки Газы, уничтожение мирных жителей, считая, что евреи должны беспощадно отомстить за ужас, пережитый ими 7 октября.

И при этом все они почему-то называют свою страну примером истинной демократии, построившей чуть ли не самое справедливое общество на земле.

Одна моя бывшая ученица, между прочим, некогда отличница и комсорг класса, вообще предложила такой весьма радикальный вариант действий для израильских властей: нужно подогнать к Газе огромный супертанкер, погрузить на него всех палестинцев и отправить в далёкое и безвозвратное плавание!

Мои попытки как-то смягчить позицию знакомых и в чём-то близких мне людей, превратившихся в военных "ястребов", ни к чему, увы, не приводят. С самого начала я писал им, что Израиль должен был ограничиться молниеносной полицейской операцией с целью освобождения заложников, всячески избегая потерь среди мирных палестинцев. Даже если бы это не привело к разгрому ХАМАС, Израиль в глазах мирового сообщества только бы выиграл, продолжая пребывать в роли невинной жертвы. То есть одержал бы огромную моральную победу! Надо ли говорить, что эта идея не нашла среди моих израильских адресатов абсолютно никакой поддержки или хотя бы частичного понимания?

Нет! Все они до сих пор настроены чрезвычайно агрессивно, невзирая на очевидные преступления своей армии, и готовы поддержать любую военную авантюру Нетаньяху. Кстати замечу, к своему премьер-министру у них отношение, мягко говоря, неоднозначное. Характерно, что мои бывшие ученики любые призывы к миру, здравому смыслу и справедливому разрешению конфликта с палестинцами воспринимают со всё более возрастающим раздражением.

Расколы в семьях

А уж моё предложение вернуться в Одессу (разумеется, российскую) после завершения СВО кажется им каким-то фантастическим бредом. Как и создание "маленького Израиля" на берегах Днепра. Но если война на Ближнем Востоке полыхнёт во всю термоядерную силу, куда в очередной раз побегут евреи? Вместе с тем, я с уважением и даже некоторой завистью отношусь к способности евреев сплачиваться перед лицом не впервые грозящих им уничтожением бедствий. Нам бы такое всеобщее единение!

Безусловно, конфликт на Украине носит отчётливо выраженный характер гражданской войны. Когда я вёл уроки по творчеству Шолохова, анализируя трагические "Донские рассказы" и бередящий русскую душу неизбывной тоской роман-эпопею "Тихий Дон", я и представить не мог, что раскол на "своих и чужих" пройдёт и по моей семье.

Моя старшая дочь, гражданка США, которая формировалась как личность в Одессе уже при "самостийной власти", ныне фанатичная украинская патриотка, для которой Путин — кровавый маньяк, Россия — страна-агрессор, а русские солдаты — кровожадные орки, которые "гвалутють" (насилуют) детей, женщин и стариков. Она финансово помогает ВСУ и каждый год ездит в Одессу, где живёт её мать, моя первая жена, которая и воспитала дочь в духе ненависти ко всему русскому и пламенной любви к Европе.

Со мной моя дочь после долгого перерыва общается исключительно на мове, которую я знаю в совершенстве, всё более склоняясь к тому, что это лишь отчётливо выраженный южнорусский диалект "великого и могучего", изрядно подпорченный искусственными лексическим вкраплениями.

Зато моя младшая дочь — не менее ярая и бескомпромиссная патриотка России, старающаяся внести посильную лепту в нашу грядущую победу и работающая на идеологическом фронте.

Но если бы конфликт внутри моей семьи исчерпывался противостоянием дочерей! Одна из моих сестёр живёт в Одессе и до сих пор "верит Зеленскому", проклинает москалей и ненавидит Путина. Вообще в сознании людей, одурманенных западной пропагандой, наш президент превратился в какую-то мистическую, даже мифическую фигуру, первопричину всех мировых бедствий и несчастий. Уверения в том, что это исключительно уравновешенный, осторожный и ответственный политик моими украинскими родственницами воспринимаются как жестокая насмешка над здравым смыслом и признак моего слабоумия.

А вот моя вторая сестра, живущая в подмосковном городе Ступино, служит в наших вооружённых силах и, разумеется, во всём поддерживает родную армию, президента и пытается "образумить" свою одесскую родственницу, направив её на "путь истинный", то есть вернуть в лоно Русского мира. Между прочим, у меня нет никаких сомнений в том, что если бы я воспитывал старшую дочь, то она бы по своим убеждениям тоже стала бы настоящей русской патриоткой.

Увы, переубедить в чём-то украинскую женщину чрезвычайно сложно. Мне кажется, это особый психофизический тип человека, отличающийся крайней упёртостью, абсолютной уверенностью в собственной правоте (причём во всех вопросах), энергичностью, изощрённым хитроумием и корыстолюбием.

При этом украинки внешне исключительно привлекательны и способны подчинять своей воле мужчин. Поэтому появление в ВСУ всё большего количества женщин заставляет меня не злорадствовать по поводу того, что у Зе и его команды заканчивается мужской ресурс для "мясных штурмов", а с опаской думать о том, что украинские амазонки могут быть умелыми дроноводами, снайперами и диверсантами.

Обман и гекатомба

Мне кажется, что нынешняя Украина очень похожа на впавшую в агрессивное безумие женщину, обманутую и коллективно "сгвалтованную" (о чём лишь сейчас начала смутно догадываться) собственной элитой и западными "доброхотами". По наиболее достоверной информации, на фронте погибло или было искалечено до полумиллиона украинских мужчин. Однако обезумевшая от крови киевская власть продолжает гнать на убой всё новые бригады смертников, среди которых есть и сотни, если не тысячи нацистских валькирий.

Даже на Западе появились здравомыслящие и совестливые (таких, к сожалению, мало) политики и публицисты, призывающие Зеленского прекратить жертвоприношение украинского народа, превратившееся в какую-то невиданную по масштабам гекатомбу. Папа Римский выступил с заявлением, в котором советует киевской власти поднять белый флаг. Наш президент постоянно твердит о том, что Россия готова начать мирные переговоры. Очевидно, что сейчас мир для Украины был бы вполне приемлемым: она бы лишилась пяти областей, разоружилась, провела под международным присмотром внутреннее переформатирование, ликвидировала угрозу прихода к власти новых нацистов и т. д.

Увы, до сих пор Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые требования к нашему руководству, как будто не догадывается о том, что через полгода Незалежная лишится ещё двух-трёх областей, а через год или два от неё вообще ничего не останется.

Но можно ли вразумить неразумных? Безусловно. Моя одесская сестра после того, как нависла угроза могилизации над её сыном (моим племянником) и зятем, свой укропатриотический пафос явно поумерила. Нечто противоречащее западной и украинской пропаганде под воздействием моих писем начинает шевелиться в мозгах моей американской дочери. Однако окончательно привести в адекватное состояние Украину (как и чрезмерно агрессивно-самоуверенный Израиль) способны только мощные военные и экономические удары, нанесённые своевременно, но без чрезмерного ожесточения.

Бить нужно сильно, но аккуратно! Чем в настоящее время и занимается наша армия.