"Бабу не проведёшь". Елена Зеленская чувствует кровавый финал

Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка

Коль скоро за окном 8 марта — Международный женский день, то хотелось бы поговорить о первой леди Украины — Елене Зеленской.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

И вот что характерно на сегодня, жена президента Украины Владимира Зеленского как-то резко перестала играться в политические игры. Вдруг исчезли фотосессии, а её лицо, уже редко попадающее на первые страницы СМИ всё больше встревоженное и страдальческое.

Страх за содеянное

И если её супруг продолжает свою кровавую игру при высоких, но провальных ставках, то сама Зеленская, похоже, начинает понимать, что всё это точно добром не кончится. Она нутром чувствует, что конец уже не за горами. Поэтому неслучайно она отказалась посетить выступление американского президента Джозефа Байдена перед Палатой представителей и сенатом США.

Напомним, 7 марта она под надуманным предлогом "нежелания встретиться с Юлией Навальной", не поехала в Соединённые Штаты.

"Бабу не проведёшь, она сердцем видит", — говорил герой Армена Джигарханяна — бандит Карп "Горбатый" в замечательном фильме.

Похоже, то же самое и тут. Сейчас Елену Зеленскую больше беспокоит не судьба страны (а беспокоила ли она её вообще?) Состояние её дорогого супруга, судьба родителей и детей — вот о чём она сегодня думает, ведомая женской интуицией.

В последних видеороликах можно заметить её затравленный взгляд, тревожные покусывания губ. Поскольку президентша Украины не актриса, то и скрыть свое внутреннее состояние она не умеет. Наверное, она "наелась" высокими играми великих мира сего. Сейчас ей отнюдь не до них. Жена Зеленского не настолько тупа, чтобы не начать понимать, что за всё придётся платить. И за проделки её мужа клоуна тоже.

Положа руку на сердце, очень надеюсь, что она, и её дети, и её родители выживут в этой страшной игре, заваренной госдепом США и не очень разумными украинцами.

Запад сливает Киев?

Да и, честно сказать, состояние тревоги, написанное на лице у первой леди Незалежной, вполне объяснимо. Сегодня украинская власть весьма разочарована прекращением поставок вооружений и задержкой в спонсировании. Кстати, Пентагон и Вашингтон тоже со своей стороны разочарованы, поскольку украинские "стратеги" не хотят больше слушать полезные советы своего заокеанского хозяина.

Например, Министерство обороны США не могут простить Киеву то, что он защищал Авдеевку слишком большой ценой и слишком долго. По мнению Пентагона, Вооруженные силы Украины нужно было вывести оттуда тогда, как только стало ясно, что российская армия там победит. После этого уровень разочарования Белого дома в отношении состоятельности руководства Украины, сильно вырос.

Американцы убеждены, что и летнее контрнаступление ВСУ провалилось, потому что Генштаб Украины не слушал советы своего патрона и сегодня не очень хочет их слушать.

На фоне этого Елена Зеленская не может не понимать, что "ля комедии-то" уже "финита". А если учесть, что Зеленский и Сырский наплевали на репутационные потери вашингтонского обкома и выставили под Авдеевкой американские танки "Абрамс", то ситуация уже на грани предела.

Ой как хочет она, чтобы на Украине прошли выборы, а её муж, благополучно проиграв, смог бы спокойно уехать на свою новую родину — в Великобританию. Однако для Зеленского это уже невозможно. Как говорится, коготок увёз — всей птичке пропасть…