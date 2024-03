"Бабу не проведёшь". Елена Зеленская чувствует кровавый финал

Коль скоро за окном 8 марта — Международный женский день, то хотелось бы поговорить о первой леди Украины — Елене Зеленской.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa