Сегодня, 4 марта вечером The Times опубликует знаменательное по своей наивности интервью с женой президента Украины Еленой Зеленской.
В нем первая леди Незалежной сообщила, что они с Владимиром устали и хотят жить, пишет в Telegram-канале журналист Руслан Осташко.
Также Зеленская заявила, что союзники с Запада устать "не могут", но если устали от помощи, "значит они больше не друзья".
"Мы не можем сказать: "Не смотрите на нас. Не смотрите на наши страдания". Если вы устали, вы не наши друзья", — в анонсах статьи говорит Зеленская.
Первые впечатления от беседы с ней: Зеленские очень устали, в отличие от украинцев и партнёров, которые "не понимают всех проблем главной киевской семьи", подытожил политолог.
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