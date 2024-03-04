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Зеленская заявила, что они с мужем-президентом устали, но хотят жить

Зеленская призналась, что муж устал, и пригрозила Западу прекратить дружбу

0:49
Мир

Сегодня, 4 марта вечером The Times опубликует знаменательное по своей наивности интервью с женой президента Украины Еленой Зеленской.

Зеленская призналась, что муж устал, и пригрозила Западу прекратить дружбу
Фото: wikimedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

В нем первая леди Незалежной сообщила, что они с Владимиром устали и хотят жить, пишет в Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Также Зеленская заявила, что союзники с Запада устать "не могут", но если устали от помощи, "значит они больше не друзья".

"Мы не можем сказать: "Не смотрите на нас. Не смотрите на наши страдания". Если вы устали, вы не наши друзья", — в анонсах статьи говорит Зеленская.

Первые впечатления от беседы с ней: Зеленские очень устали, в отличие от украинцев и партнёров, которые "не понимают всех проблем главной киевской семьи", подытожил политолог.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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