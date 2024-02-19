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Дмитрий Плотников
Главное для Запада, чтобы до выборов США не кончились украинские солдаты

Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию

3:47
Мир » Бывший СССР » Украина

Победы российской армии на Авдеевском направлении стали катализатором очередной волны требований в конгрессе США по предоставлению Украине неотложной помощи.

Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Авдеевка толкает Запад 

Демократическая партия предоставляет крупную победу ВС РФ в Авдеевке, как плату за бездействие американского конгресса в предоставлении этой самой помощи. Президент Украины Владимир Зеленский, конечно же, в Мюнхене подпел своим кураторам, заявив, что помощь США была явно недостаточной.

Хотя столько лет украинская власть заявляла, что Авдеевка — это "такая неприступная "фортеця", неберущийся бастион, который российские войска никогда не возьмут".

Но тут один из немногих случаев, когда я совершенно соглашусь с президентом Украины. Конечно, помощь была недостаточной. Вот если бы страны НАТО зашли на Украину, и уже напрямую вели бы военные действия с российской армией, тогда бы было украинским националистам полегче.

И при этом я абсолютно убеждён, что и в этом случае никакой победы над Российской Федерацией они бы одержать не смогли. Просто произошла бы глобальная всеуничтожающая война на территории современной Украины. Которой совсем немного времени остаётся существовать в том виде, в котором она была ещё пять лет назад.

Не забыли "контрнаступ"

Но для Зеленского проблема в том, что западные кураторы один раз ему "уже дали". Год назад ему дали очень много денег и вооружения на летнее контрнаступление. А оно у него не получилось! А ведь кроме вооружения и денег они дали и личных инструкторов, и наёмников, и собственный личный состав. Но ничего не вышло. И вот эти вот призывы демократов, что "мы не можем бросить Киев", уже больше похожи на истерику.

Вообще такое впечатление, что планы на это летнее контрнаступление у Украины и Запада были грандиозные. По всей вероятности, они действительно ждали от этого "мероприятия" какой-то успех. По-видимому они надеялись зайти в Крым, а уже, соответственно, на фоне этого Зеленский триумфально в марте 2024 года переизбирается на должность президента Украины и, соответственно президент России Владимир Путин после этих неудач подписывает какое-то позорное для себя соглашение, отдаёт украинские территории какие только можно. И свои ещё отдаёт.

И если западные аналитики действительно думали, что так и будет, то представляю себе уровень этих аналитиков, которые по сути, вообще, что называется, не в теме.

Стадия уныния

В результате реалий, Запад вместе с Украиной сейчас находится в состоянии сильнейшей депрессии и сильнейшего разочарование от своих несбывшихся розовых мечт. Попросить денег у киевских кураторов, пребывающих в таком состоянии, становится всё труднее и труднее. Вот и разговор о 60 млрд долларов перенесли на март, поскольку сегодня этот проект просто не пройдёт.

В декабре не прошло, в январе не прошло, феврале не прошло, а в марте проект будет содержать, скорее всего, определённые условия. Вот уже ходят слухи, что Украине придётся расплачиваться собственными ресурсами. Земли отдали, жизни людей отдали, управление страной отдали, остались ресурсы природные.

Опять же, неизвестно какую сумму выделят Зеленскому. Правда, какую бы сумму ему не выделили, это радикально ничего не изменит. Продлит агонию — да, возможно. Но сегодня сколько в Украину не вливай, это будет всё бесполезной бездонной бочкой.

Сейчас у киевского режима задача-максимум, удержаться до американских выборов в ноябре. Что будет потом, никто не знает, и стратегии у Запада, по всей вероятности, никакой пока нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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