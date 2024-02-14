Президент США Джо Байден поставил Путина выше Ленина и Сталина. Так можно решить из озвученной им цитаты Киссинджера

Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина

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Олаф Шольц, канцлер Германии, во время встречи с президентом США Байденом, прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Карлсону. И сделал он это в свойственной себе манере, назвав слова Путина смехотворными — "ridiculous". Теперь его слова цитируют ведущие мировые и российские издания. Но ещё больше отличился американский президент. Он сказал нечто такое, о чем стоит сильно задуматься.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Но сначала о Шольце. Слово "смехотворный" немецкий канцлер употребляет не впервые. Такими же словами он комментировал Путина, говорившего об угрозе геноцида жителям Донбасса. И это было еще до 24.02.22.

Впрочем, смех — это, видимо, привычное амплуа Шольца. Немецкий канцлер известный юморист. Это видно по его лицу. Улыбка практически не сползает с его лица.

В обычной жизни нам бы такой человек наверняка понравился. Что называется, "на позитиве". Но в политике…. Реагировать на серьёзные вещи усмешками может разве что больной человек.

И да, был у нас ещё один шутник, который тоже многим нравился когда-то. Вернее, он ещё есть. Но с ним уже совсем не смешно…

Но вернемся снова к Шольцу. Может, действительно немецкий канцлер просто не может понять, что происходит, не может понять слова Путина? И для Шольца это действительно нелепо? Или понимает, но не может принять? А может, Шольц просто откровенно глуп? Иначе как интерпретировать следующие его слова из того же выступления.

"Just imperialist — imperialism. — Просто империалист [Путин] - империализм"

Кто бы говорил про империализм... Тут, как говорится, без комментариев. Хотя почему бы слова Шольца нам тоже не назвать нелепыми и смехотворными?

Отсылка в 1814 год

По части нелепости высказываний от Шольца не отстаёт и американский президент. Во время той же встречи Байден, поддерживая русофобский тон Шольца, вдруг процитировал Генри Киссинджера:

"Со времён Наполеона и до сих пор Европа не оглядывалась через плечо и не беспокоилась о России".

Он точно не переврал Киссинджера? Ведь если тот говорил действительно так, то получается, что миф о "коммунистической угрозе" со стороны СССР, весь период его существования, действительно был мифом. Никто из крупных западных политиков никогда не опасался, что СССР будет стремиться к победе социализма (коммунизма) во всём мире. Ни во времена Ленина, ни во времена Сталина, ни тем более при Хрущёве, Брежневе и так далее. А вот когда Россия в 1814 году вошла в Париж, для Запада это была реальная опасность.

Отсюда напрашивается вывод, никто из западных политиков по большому счёту никогда не боялся СССР, и всерьёз не воспринимал вероятность военной угрозы со стороны СССР. Потому что Советский Союз всегда опирался на международное право и не стал бы никогда нападать первым. А все разговоры на тему "красные идут" — это из разряда страшных сказок перед сном и для распила оборонных бюджетов.

И получается, что советская эпоха для коллективного Запада была гораздо более приемлема. И только сейчас Россия стала реально опасна для Запада? То есть сейчас, когда Россия для Запада стала "своей", выражаясь словами Путина, такой же "буржуинской" страной с рыночной экономикой, как и любая другая страна капиталистического мира. Парадокс.

Вашингтонский старец куда-то торопится

Хотя знающие люди утверждают, что Киссинджер таких слов не говорил. Ну, допустим. Да и бог с ним, с Киссинджером. Он уже в мире ином. А вот престарелый Байден пока ещё в этом мире и с ядерным чемоданчиком в руках.

Можно было бы конечно сослаться на не очень хорошие умственные способности американского президента. И не принимать его слова всерьёз. Но есть ощущение, что одна сторона личности Байдена всё ещё строго рациональна. Он может путать имена, личности, ошибаться в географии. Но в части внешнеполитической стратегии он довольно последователен.

И эта стратегия совсем не мирная. Иначе как понимать нижеприведённые слова Байдена, сказанные в финале встречи с Шольцем?

"Нам удалось консолидировать НАТО так, как никогда не бывало до этого. На карту поставлено так много, что НАТО следует поторопиться".

Куда вы торопитесь господин Байден? В Третью мировую? Да вроде бы по весёлому лицу Шольца этого не скажешь…