Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев
Президент США Джо Байден поставил Путина выше Ленина и Сталина. Так можно решить из озвученной им цитаты Киссинджера

Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина

4:39
Мир

Олаф Шольц, канцлер Германии, во время встречи с президентом США Байденом, прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Карлсону. И сделал он это в свойственной себе манере, назвав слова Путина смехотворными — "ridiculous". Теперь его слова цитируют ведущие мировые и российские издания. Но ещё больше отличился американский президент. Он сказал нечто такое, о чем стоит сильно задуматься.

Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Но сначала о Шольце. Слово "смехотворный" немецкий канцлер употребляет не впервые. Такими же словами он комментировал Путина, говорившего об угрозе геноцида жителям Донбасса. И это было еще до 24.02.22.

Впрочем, смех — это, видимо, привычное амплуа Шольца. Немецкий канцлер известный юморист. Это видно по его лицу. Улыбка практически не сползает с его лица.

В обычной жизни нам бы такой человек наверняка понравился. Что называется, "на позитиве". Но в политике…. Реагировать на серьёзные вещи усмешками может разве что больной человек.

И да, был у нас ещё один шутник, который тоже многим нравился когда-то. Вернее, он ещё есть. Но с ним уже совсем не смешно…

Но вернемся снова к Шольцу. Может, действительно немецкий канцлер просто не может понять, что происходит, не может понять слова Путина? И для Шольца это действительно нелепо? Или понимает, но не может принять? А может, Шольц просто откровенно глуп? Иначе как интерпретировать следующие его слова из того же выступления.

"Just imperialist — imperialism. — Просто империалист [Путин] - империализм"

Кто бы говорил про империализм... Тут, как говорится, без комментариев. Хотя почему бы слова Шольца нам тоже не назвать нелепыми и смехотворными?

Отсылка в 1814 год

По части нелепости высказываний от Шольца не отстаёт и американский президент. Во время той же встречи Байден, поддерживая русофобский тон Шольца, вдруг процитировал Генри Киссинджера:

"Со времён Наполеона и до сих пор Европа не оглядывалась через плечо и не беспокоилась о России".

Он точно не переврал Киссинджера? Ведь если тот говорил действительно так, то получается, что миф о "коммунистической угрозе" со стороны СССР, весь период его существования, действительно был мифом. Никто из крупных западных политиков никогда не опасался, что СССР будет стремиться к победе социализма (коммунизма) во всём мире. Ни во времена Ленина, ни во времена Сталина, ни тем более при Хрущёве, Брежневе и так далее. А вот когда Россия в 1814 году вошла в Париж, для Запада это была реальная опасность.

Отсюда напрашивается вывод, никто из западных политиков по большому счёту никогда не боялся СССР, и всерьёз не воспринимал вероятность военной угрозы со стороны СССР. Потому что Советский Союз всегда опирался на международное право и не стал бы никогда нападать первым. А все разговоры на тему "красные идут" — это из разряда страшных сказок перед сном и для распила оборонных бюджетов.

И получается, что советская эпоха для коллективного Запада была гораздо более приемлема. И только сейчас Россия стала реально опасна для Запада? То есть сейчас, когда Россия для Запада стала "своей", выражаясь словами Путина, такой же "буржуинской" страной с рыночной экономикой, как и любая другая страна капиталистического мира. Парадокс.

Вашингтонский старец куда-то торопится

Хотя знающие люди утверждают, что Киссинджер таких слов не говорил. Ну, допустим. Да и бог с ним, с Киссинджером. Он уже в мире ином. А вот престарелый Байден пока ещё в этом мире и с ядерным чемоданчиком в руках.

Можно было бы конечно сослаться на не очень хорошие умственные способности американского президента. И не принимать его слова всерьёз. Но есть ощущение, что одна сторона личности Байдена всё ещё строго рациональна. Он может путать имена, личности, ошибаться в географии. Но в части внешнеполитической стратегии он довольно последователен.

И эта стратегия совсем не мирная. Иначе как понимать нижеприведённые слова Байдена, сказанные в финале встречи с Шольцем?

"Нам удалось консолидировать НАТО так, как никогда не бывало до этого. На карту поставлено так много, что НАТО следует поторопиться".

Куда вы торопитесь господин Байден? В Третью мировую? Да вроде бы по весёлому лицу Шольца этого не скажешь…

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы наполеон олаф шольц иосиф сталин владимир ленин владимир путин
Новости Все >
Политолог РФ Андрей Сидоров допустил уход Джо Байдена до выборов президента США
Полярник Боярский назвал Арктику территорией диалога
Лолита упрекнула активистов, которые добились отмены её юбилейных концертов
Почему не надо мыть автомобиль: эксперты назвали 5 причин
Принят закон о внеочередном выделении нового жилья взамен аварийного
Росатом будет печатать человеческие органы
Как часто нужно убирать террариумы для черепах: советы ветеринаров
Журналист Жоау Араужо открыл новый вид гриба-паразита, атакующего пауков
Сорт перца "Царевич" отлично подойдёт для выращивания в открытом грунте и в теплице
Ароматный чай с ягодами
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён
Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина
Журналист Жоау Араужо открыл новый вид гриба-паразита, атакующего пауков
Сорт перца "Царевич" отлично подойдёт для выращивания в открытом грунте и в теплице
Ароматный чай с ягодами
Онколог Басанов рассказал, что рак простаты на двух стадиях полностью излечим
Умерла звезда "Бриллиантовой руки" актриса Виктория Островская
Сестра Ольги Бузовой опубликовала романтичное видео с мужем
Вопрос о недееспособности Байдена подняли даже высшие должностные лица
Авиаперевозчиков могут начать штрафовать за предоставление некорректной информации о своих рейсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников