Президент США Джо Байден поставил Путина выше Ленина и Сталина. Так можно решить из озвученной им цитаты Киссинджера

Олаф Шольц, канцлер Германии, во время встречи с президентом США Байденом, прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Карлсону. И сделал он это в свойственной себе манере, назвав слова Путина смехотворными — "ridiculous". Теперь его слова цитируют ведущие мировые и российские издания. Но ещё больше отличился американский президент. Он сказал нечто такое, о чем стоит сильно задуматься.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0