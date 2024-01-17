"Запад убивает славян". В Словакии вспомнили о спасении — Славянском союзе

Депутат Европарламента от Словакии выступил с идеей объединения славян против англосаксонского и прочего Запада. Идея вырисовывается и у российских, и у украинских политиков.
Депутат Европарламента Мирослав Радаковский от Словакии на заседании этого законодательного органа ЕС заявил, что "нам нужно прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийство славян".
В ином случае "мы, славяне, объединимся и сравняем Западную Европу с землёй", сказал Радаковский. Депутат уверен, что этого в Европе никто не хочет, потому что "война на Украине — это проблема США, это их интересы".
"ЕС превратился в вассала США. Мы должны начать мирные переговоры (по Украине), но без участия американцев", — заявил Радаковский.
О славянском братстве высказался и премьер Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Лидер Словакии подчеркнул, что у конфликта на Украине нет военного решения.
"Я славянин, и мне больно, что славяне убивают друг друга", — заявил он.
Украинский политик Алексей Арестович* заявил в Telegram, что такие страны, как Россия и Украина, в случае их объединения, способны были бы оказывать серьёзное влияние на мировое сообщество.
"Представляете, что будет, если Россия и Украина объединятся? Все страны Европы "просядут" перед этим медведем, вставшим на дыбы", — отметил он.
В среду, 17 января, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в Telegram украинцам избавиться от марионеточного западного режима и выбрать жизнь, которая возможна только в составе РФ, так как любая "независимая Украина" будет сделана Западом "анти-Россией".
"Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев выберет в конечном счёте жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти".
Выбор между жизнью и смертью стоит перед всей Европой. Идея панславизма возродилась, потому что изменились настроения украинцев, изменились настроения в Европе — люди выбирают жизнь.
Объединение всех славян на основе христианских ценностей — это сверхперспективный для РФ курс несмотря на то, что славяне сегодня — самая разобщенная этническая общность. Но в прежние времена так не было — даже Польша прекрасно жила в составе Российской империи, а в годы Великой Отечественной войны лозунг "Братья славяне! Все на борьбу против общего врага — фашизма!" был не на бумаге, а в войсках на фронте.
Вспомним идею Николая Данилевского о создании Славянского союза (куда он включал Грецию, латышей и литовцев) со столицей в Константинополе. И если у Турции есть проект пантюркизма с охватом российских тюркоязычных регионов, то почему бы у РФ не быть проекта Славянского союза с охватом стран Восточной Европы и Балкан. В том числе, чтобы Турция побеспокоилась о претензиях на Константинополь и проливы.
Это был бы огромный козырь Москвы в большой игре. Это была бы месть за развал Югославии, которая была дружественной России страной с идеями панславизма. В своё время Москва не помогла Югославии, и Запад взялся за Россию, Белоруссию, Украину.
Проект панславизма — долгосрочный, но он навсегда отодвинул бы НАТО от границ с Россией.
"Тогда, стало быть, вместо вопроса об европейском равновесии поднимется вопрос о мировом равновесии между Европою, Славянством и Америкой", — писал Данилевский.
Работа эта очень кропотливая, она полна компромиссов и новых подходов, но, судя по заявлениям словаков, у многих славян накипело. Надо этим пользоваться.
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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