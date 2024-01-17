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Любовь Степушова
"Запад убивает славян". В Словакии вспомнили о спасении — Славянском союзе

В Европе крепнет идея о Славянском союзе с Россией

4:20
Мир » Европа » Евросоюз

Депутат Европарламента от Словакии выступил с идеей объединения славян против англосаксонского и прочего Запада. Идея вырисовывается и у российских, и у украинских политиков.

В Европе крепнет идея о Славянском союзе с Россией
Фото: flickr.com by Jorge Andrade is licensed under CC BY-SA 2.0

Запад убивает славян

Депутат Европарламента Мирослав Радаковский от Словакии на заседании этого законодательного органа ЕС заявил, что "нам нужно прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийство славян".

В ином случае "мы, славяне, объединимся и сравняем Западную Европу с землёй", сказал Радаковский. Депутат уверен, что этого в Европе никто не хочет, потому что "война на Украине — это проблема США, это их интересы".

"ЕС превратился в вассала США. Мы должны начать мирные переговоры (по Украине), но без участия американцев", — заявил Радаковский.

О славянском братстве высказался и премьер Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.

Лидер Словакии подчеркнул, что у конфликта на Украине нет военного решения.

"Я славянин, и мне больно, что славяне убивают друг друга", — заявил он.

Сильное российское государство — спасение славян

Украинский политик Алексей Арестович* заявил в Telegram, что такие страны, как Россия и Украина, в случае их объединения, способны были бы оказывать серьёзное влияние на мировое сообщество.

"Представляете, что будет, если Россия и Украина объединятся? Все страны Европы "просядут" перед этим медведем, вставшим на дыбы", — отметил он.

В среду, 17 января, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в Telegram украинцам избавиться от марионеточного западного режима и выбрать жизнь, которая возможна только в составе РФ, так как любая "независимая Украина" будет сделана Западом "анти-Россией".

"Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев выберет в конечном счёте жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти".

Выбор между жизнью и смертью стоит перед всей Европой. Идея панславизма возродилась, потому что изменились настроения украинцев, изменились настроения в Европе — люди выбирают жизнь.

Панславизм — курс, который нужен России

Объединение всех славян на основе христианских ценностей — это сверхперспективный для РФ курс несмотря на то, что славяне сегодня — самая разобщенная этническая общность. Но в прежние времена так не было — даже Польша прекрасно жила в составе Российской империи, а в годы Великой Отечественной войны лозунг "Братья славяне! Все на борьбу против общего врага — фашизма!" был не на бумаге, а в войсках на фронте.

Вспомним идею Николая Данилевского о создании Славянского союза (куда он включал Грецию, латышей и литовцев) со столицей в Константинополе. И если у Турции есть проект пантюркизма с охватом российских тюркоязычных регионов, то почему бы у РФ не быть проекта Славянского союза с охватом стран Восточной Европы и Балкан. В том числе, чтобы Турция побеспокоилась о претензиях на Константинополь и проливы.

Это был бы огромный козырь Москвы в большой игре. Это была бы месть за развал Югославии, которая была дружественной России страной с идеями панславизма. В своё время Москва не помогла Югославии, и Запад взялся за Россию, Белоруссию, Украину.

Проект панславизма — долгосрочный, но он навсегда отодвинул бы НАТО от границ с Россией.

"Тогда, стало быть, вместо вопроса об европейском равновесии поднимется вопрос о мировом равновесии между Европою, Славянством и Америкой", — писал Данилевский.

Работа эта очень кропотливая, она полна компромиссов и новых подходов, но, судя по заявлениям словаков, у многих славян накипело. Надо этим пользоваться.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина словакия европарламент дмитрий медведев
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