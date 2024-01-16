Русофобия стала опасной: парламент Эстонии не решился уничтожить "Бронзового солдата". Что происходит?

Эстонский парламент подавляющим большинством голосов отклонил законопроект о демонтаже "Бронзового солдата" — памятника советским воинам-освободителям. Решение объясняется изменениями внутри и вовне Эстонии.
Памятник "Бронзовый солдат" (Алёша) находится на Военном кладбище в Таллине, куда он был перенесён из центра столицы Эстонии в 2007 году.
Как сообщает TV-3, с инициативой его ликвидации выступила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). В пояснительной записке к проекту авторы отметили, что перенос "Бронзового солдата" на Военное кладбище ничего не изменил, так как "люди продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии", а также теперь они "празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины".
"Запрет демонстраций у "Бронзового солдата" 9 мая не решит проблему", — говорится в пояснительном письме.
Кроме того, по мнению националистов, "Бронзовый солдат" и демонстрации, происходящие возле него на кладбище, являются "самым большим издевательством над памятью эстонских патриотов, сражавшихся за нашу независимость и свободу, и, конечно же, над всем нашим народом".
Однако, несмотря на убедительную русофобскую риторику, за законопроект проголосовали лишь 14 депутатов Рийгикогу (парламента), против — 54.
По мнению парламентария Яака Валге, дальнейшая судьба памятника "сознательно отдана на усмотрение правительства", чтобы не вызывать "споры и дискуссии".
Выступая от имени входящей в правящую коалицию партии Eesti 200, депутат Юку-Калле Рейд заявил, что памятник не надо уничтожать, нужно отвезти его в музей. Но депутаты из других партий правящей коалиции: Партии реформ и социал-демократы, — не поддержали законопроект. Вероятно, и оппозиционные центристы тоже.
Ранее в Эстонии была создана комиссия, которая проанализировала 322 "красных" памятника и рекомендовала уничтожить или изменить 244 из них. В ночь на 27 апреля 2007 года в Таллине во время массовых беспорядков, связанных с решением правительства перенести монумент, был убит российский гражданин Дмитрий Ганин. Виновные не найдены.
Почему парламент Эстонии принял нетривиальное решение?
"Всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим. Всё будет, как мы любим".
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