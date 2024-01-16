Русофобия стала опасной: парламент Эстонии не решился уничтожить "Бронзового солдата". Что происходит?

В Эстонии отклонён законопроект о демонтаже "Бронзового солдата"

4:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

Эстонский парламент подавляющим большинством голосов отклонил законопроект о демонтаже "Бронзового солдата" — памятника советским воинам-освободителям. Решение объясняется изменениями внутри и вовне Эстонии.

Фото: ru.wikipedia.org

Националисты Эстонии хотят навсегда решить "проблему 9 мая"

Памятник "Бронзовый солдат" (Алёша) находится на Военном кладбище в Таллине, куда он был перенесён из центра столицы Эстонии в 2007 году.

Как сообщает TV-3, с инициативой его ликвидации выступила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). В пояснительной записке к проекту авторы отметили, что перенос "Бронзового солдата" на Военное кладбище ничего не изменил, так как "люди продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии", а также теперь они "празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины".

"Запрет демонстраций у "Бронзового солдата" 9 мая не решит проблему", — говорится в пояснительном письме.

Кроме того, по мнению националистов, "Бронзовый солдат" и демонстрации, происходящие возле него на кладбище, являются "самым большим издевательством над памятью эстонских патриотов, сражавшихся за нашу независимость и свободу, и, конечно же, над всем нашим народом".

Однако, несмотря на убедительную русофобскую риторику, за законопроект проголосовали лишь 14 депутатов Рийгикогу (парламента), против — 54.

Депутаты переложили ответственность на правительство

По мнению парламентария Яака Валге, дальнейшая судьба памятника "сознательно отдана на усмотрение правительства", чтобы не вызывать "споры и дискуссии".

Выступая от имени входящей в правящую коалицию партии Eesti 200, депутат Юку-Калле Рейд заявил, что памятник не надо уничтожать, нужно отвезти его в музей. Но депутаты из других партий правящей коалиции: Партии реформ и социал-демократы, — не поддержали законопроект. Вероятно, и оппозиционные центристы тоже.

Ранее в Эстонии была создана комиссия, которая проанализировала 322 "красных" памятника и рекомендовала уничтожить или изменить 244 из них. В ночь на 27 апреля 2007 года в Таллине во время массовых беспорядков, связанных с решением правительства перенести монумент, был убит российский гражданин Дмитрий Ганин. Виновные не найдены.

Что изменилось в Эстонии? Становится опасно быть русофобами

Почему парламент Эстонии принял нетривиальное решение?

Тренд на потакание русофобии меняется вместе с течением СВО. Депутаты Эстонии задумываются над тем, а что с ними будет, когда "русские придут". В Эстонии, как и в Латвии, русские — меньшинство, но за их спинами стоит 140-миллионная страна, обширное русскоязычное пространство, культура, которая проникает поверх границ. В Эстонии насчитывается около 25% русскоязычных жителей, а в Таллине — 43%. В Эстонию приехали украинские беженцы — "понаехавший человеческий сброд с советским менталитетом", по выражению националистов. Кстати, эстонские власти объявили, что готовы содействовать мобилизации украинских беженцев. Вероятно, депутатам подумалось, что не стоит делать из них протестный потенциал. Для таллинцев "Алёша" — это памятник воину-освободителю, а не символ оккупации, это произведение искусства, символ города, истории. Хотя власти Эстонии проводят политику, направленную на ассимиляцию русского населения, опросы свидетельствуют о высоком уровне устойчивости проживающих в республике русских в вопросах этнической самоидентификации. Самой крупной русской школой в Эстонии является Линнамяэский русский лицей в Таллине, где обучаются около 2 тыс. человек. Сейчас — больше, в связи с наплывом украинцев. Всего в русских школах республики обучаются более 20% всех школьников. В прошлом году "на волоске" от скатывания в протест прошли события по сносу танка Т-34 в Нарве, и есть опасение, что с "Бронзовым солдатом" уже всё пройдёт иначе и будут не просто "споры и дискуссии". 4 апреля сообщалось, что в Нарве (74% русских) на месте, где ранее стоял советский танк, появилось граффити с цитатой военкора Владлена Татарского:

"Всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим. Всё будет, как мы любим".

Читайте по теме:

Блэкаут может стать ответом России за геноцид русских в Эстонии

Украина может победить. И Эстония знает, как это сделать

Россия жёстко ответит на закрытие ЕС и НАТО Финского залива