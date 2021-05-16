Панславизм России играет против неё самой

Основная проблема современной России — неумение четко проводить на территории постсоветского пространства свою политику. И потому она не может наладить отношения даже со славянскими странами.

За примерами далеко ходить не надо: Болгария предала нас в "Южном потоке", а мы ей — хоп — Балканский проект. Теперь Болгария за наш счет ведет русофобскую политику. Мы с Чехией пытались наладить связи, а она — раз — и выслала почти всех дипломатов.

Что Россия не так делает?

Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции "Новая Евразия", востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.

Читайте начало интервью:

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Фатальные ошибки России: что привело к разобщенности народов Евразии

— Мне кажется, сейчас России следует вообще забыть про панславизм. Он уже с ней сыграл очень плохую шутку.

Россия проливала свою кровь за этих братушек, а братушки нас все время предавали.

Даже сербы. Когда им выгодно, они вспоминают Россию.

Здесь хорошо видна ошибочная линия РФ — пресмыкательство перед Европой.

Я ничего против Европы не имею, но Россия — не периферия Европы, мы самостоятельный мир.

Когда Америки не было, Россия уже была величайшим государством, с величайшей культурой. Признала Америку, даже помогла колониям американским освободиться.

Мы же эти вещи не знаем. Мы не знаем, какую огромную роль русская культура, русская музыка, искусство сыграли для японской культуры, для китайской. А все потому, что мы не знаем своего влияния, своего веса.

Потому и власть наша слаба. Не политически. Концептуально.

— Я часто читаю комментарии простых людей под статьями в западных СМИ. Они в вашем духе все рассуждают — что Россия великая держава и нужно жить в мире с Россией. А наши руководители, они почему-то не понимают, что нужно опираться не на политиков, а на народы. Как раньше Советский Союз: пролетарии всех стран, соединяйтесь.

— Человек если обзавелся депутатским мандатом, он же не становится сразу законодателем. Если человек каким-то образом занял министерский пост, чиновничий, это не означает, что он уже готовый государственник. Они так же, как новобранцы в армии, должны еще походить, подучиться. А если война, то и пороху нанюхаться. То есть чиновников тоже надо воспитывать, обучать их надо.

России нужно пересматривать свое видение мира

Не заниматься самопринижением, самоуничижением, исканием каких-то славянских родственников, западных покровителей, даже на Востоке особо тоже не искать, в том же Китае. А просто говорить: мы — особенная цивилизация, союз славянских, тюркских, финно-угорских, кавказских и прочих народов.

И через эти народы, как сейчас через Чечню очень хорошо в Саудовской Аравии работаем, выходить на азиатские страны, туда устремляться в основном.

— А Европа? Она должна бояться русского царя?

— Мы не должны никого пугать, но должны заставить их считаться с нами, как они всегда считались с Россией. И на Западе, и на Востоке. В свое время многие не то что сабли русского казака или винтовки русского солдата — боялись одной бороды его.

Образ был России соответствующий. Уважали. Вот один из учеников Пржевальского, Козлов, зимуя в горах Тибета, говорил, что по всему краю удивительно теплое отношение к России, к русским.

"Тибетцы смотрели на сапоги моих казаков и говорили, что это булгарские сапоги. То есть булгарско-татарские. Потому что булгары были кожевенниками, русские сапоги оттуда. По этим сапогам они в русских видели своих родичей, своих внуков, я бы сказал".

Вот такое отношение было к русским тогда по всему периметру, от Босфора до Шанхая, где шло противоборство двух сверхдержав того времени — Британской империи и Российской.

И народы Азии в то время как раз предпочитали Россию, склонялись на сторону России. Во много потому, что чувствовали тогда родство, которое мы сейчас забыли.

Вот это историческое родство России с цивилизациями, с культурами, с народами, странами Востока, не хищническое отношение: поработить, выкачать ресурс и уйти.

Новый шанс на возрождение

Сегодня у России появилась возможность пересмотреть ошибочные концепции в своей политике прежних исторических периодов. И начать все можно с чистого листа, выстраивая отношения со всеми.

Потому что мы имеем огромное преимущество, нам надо просто осознать свою силу, свои возможности, перестать робеть и пресмыкаться.

Маленькая западная Европа — это не весь мир сейчас. Сейчас мир большой, и он меняется.

А ведь Бог дал России Дальний Восток, огромную территорию от Владивостока до Чукотки — вдоль Тихого океана, которую мы, кстати, до сих пор не освоили.