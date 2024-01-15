Россия не будет воевать с Германией в Польше, есть более реалистичный план

История ничему не учит: Германия опять строит планы на войну с Россией

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Немцы опять занялись планированием войны с Россией. Наиболее вероятный сценарий — блокада Калининграда НАТО, и ответ РФ прорывом через Сувалкский коридор в Польше.

Фото: voennoedelo.com

Германия вновь строит план войны с Россией

Издание Bild заявило, что обладает неким секретным документом Бундесвера, в котором говорится, что РФ будет готова напасть на страны Восточной Европы в 2025 году. Документ призывает готовиться к этому событию с февраля текущего года. План предусматривает обострение ситуации в Калининградской области, после чего РФ деблокирует её через Сувалкский коридор в Польше.

Минобороны Германии, комментируя новость, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных событий — "часть повседневного военного дела, особенно, на тренировках". То есть намёк, что это, всего лишь, план учений.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил Shot, что Германии стоит беспокоиться из-за своей серьёзной и непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине, а не публикацией Bild о якобы "секретном плане" атаки русских на НАТО. По его мнению, это "утка".

Политолог Андрей Суздальцев напоминает в Telegram, что в прошлом веке Германия развязала две мировых войны, поэтому неудивительно появление сценария третьей, который подразумевает боевые действия между блоком НАТО и российской армией после успеха СВО на Украине.

ВС РФ пойдут не через Сувалкский коридор, а проторенным путём

По мнению политолога, некий "пограничный конфликт" в Сувалкском коридоре — это старая тема. Этот "кусочек территории" Польши между Калининградской областью и Беларусью, уже лет тридцать на Западе видят, как причину будущей мировой войны. Россия, как там считают, обязательно будет прорываться в Калининград через этот коридор.

Но необходимость прорываться к Калининграду, по мнению эксперта, может появиться только "в случае блокады НАТО Русской Балтики и превращения Калининграда в новый блокадный Ленинград". То есть блокада Калининграда является запланированным ответом НАТО России в случае окончательного поражения ВСУ, отметил Андрей Суздальцев.

По его словам, НАТО в лице Литвы уже ввёл частичную блокаду Калининграда. Поэтому не исключена и полная блокада, и вот тогда перед Москвой встанет вопрос об ответе.

Андрей Суздальцев уверен, что Сувалкский коридор не подходит для прорыва, так как там нет логистики — дорог между востоком и западом.

"Если бы, не дай Бог, российской армии всё-таки пришлось прорываться в Калининград, то она, естественно, не делала бы это через данную польскую пустошь, а шла бы по автострадам Литвы через Вильнюс и Каунас".

По мнению политолога, даже если боевые действия между НАТО и РФ вдруг начнутся, то российской армии "проще сразу навалиться на Варшаву и Берлин — места знакомые и вполне освоенные русским солдатом за последние 250 лет".

Это провокация англосаксов. Как поступит Шольц?

Специалист по Германии Тимофей Борисов пишет в Telegram, что сразу вслед за вбросом Bild последовал вброс из Польши о том, что Варшава согласна на размещение немецких войск на своей территории, если у ФРГ возникнет такое желание.

По его словам, оба вброса — провокация, и её цель — "затащить Германию в войну против России". Авторы идеи — англосаксы. Тимофей Борисов уверен, что никакого размещения немецких войск в Польше не будет. Одной из причин он называет "ограниченные ресурсы немцев", которые "не позволяют разбрасываться выносными контингентами", чтобы "непонятно для чего приближаться к российским границам и провоцировать русских на раздраженную реакцию, вплоть до военной".

Однако аналитик признаёт, что в случае пограничных конфликтов в Прибалтике, "Германия может попасть в военный конфликт с Россией, и чем ближе будут находиться войска Бундесвера к российским границам, тем выше риск провокаций".

Тимофей Борисов уверен, что канцлер Олаф Шольц не хочет эскалации, поэтому оказывает ВСУ в поставках ракет Taurus.

"Размещение войск Бундесвера у границ России — это тоже эксалация. Тем более, что он ( Шольц) видел, как знатно надули его англосаксы с поставками танков Украине. "Леопарды" горят, а "Абрамсов" там видели до сих пор только что на картинках. Шольц умеет видеть свои просчёты и умеет обижаться не только на Путина", — написал аналитик.

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