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Любовь Степушова
Политики определились с бескомпромиссным окончанием СВО на Украине

Мировые игроки определились по Украине: компромисс исключается

Мир

Последние заявления политиков говорят о том, что компромисса в прокси-войне РФ с Западом на Украине не будет.

Мировые игроки определились по Украине: компромисс исключается
Фото: Pravda.Ru

Позиции РФ и США по Украине определены

Президент РФ Владимир Путин отметил на встрече с главами муниципальных образований регионов России, что украинская государственность на грани уничтожения:

"Если дальше инициатива будет полностью находиться в руках российских Вооружённых сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар".

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский в Давосе отметил, что "эскалация необходима":

"Угрозы Москвы неоднократно оказывались блефом. Наоборот, эскалация сейчас необходима, потому что Путин понимает только этот язык силы. Если поражение России приведёт к краху путинского режима, Европа может стать более безопасной, а мир — более свободным и демократичным".

Президент Польши Анджей Дуда в Давосе поддержал Зеленского:

"Война закончится, когда мы вытесним русских со всех оккупированных территорий. Для меня это очевидно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе, отвечая на вопрос о перемирии, отметил, что не видит условий для этого.

"Когда ты проходишь через ад, продолжай идти".

США будут вести бесконечную войну против РФ

Для всех сторон баррикад победа в конфликте — это экзистенциальный вопрос. США являются главным зачинателем конфликта с РФ на Украине и сейчас являются главным препятствием на пути к прекращению огня.

Причина в том, что соглашение с РФ было бы равносильно прекращению расширения НАТО на восток и таким образом концу мечты о гегемонии в мире. США будут цепляться за последнюю соломинку, обеспечивающую им геополитическое преимущество, иначе посыплется их финансовая система, основанная на господстве доллара. Это смерти подобно, поэтому Вашингтон продолжит использовать Украину в качестве разменной фигуры в жёсткой конкуренции с Россией.

Это означает, что военные действия на Украине будут вестись бесконечно до уничтожения одной из сторон. Россия, таким образом, не имеет другого выхода, только как принуждение киевского режима к капитуляции.

Результат противостояния РФ-США станет ясен через четыре-шесть месяцев

Реалии таковы, что из-за внутренних противоречий в США финансирования для Киева нет и не будет или будет недостаточно для выживания (Украине нужно 5 млрд долларов в месяц). Без денег Украина — банкрот, в том числе на фронте. Людской потенциал Украины исчерпан, как и производственный. Логистика нарушена, движение по Днепру и в Чёрном море контролируется РФ.

А Россия в это время только наращивает обороты подготовки к войне, это касается и оборонной промышленности, и военных резервов.

Аналитический центр Stratfor пишет, что если и будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то на условиях России. Cохранение российского контроля над Херсонской и Запорожской областями "нейтрализует Украину и предотвратит её вступление в Европейский союз и НАТО в предстоящие годы", подчеркивает Stratfor. Причина заключается в невнятности украинских границ и в том, что формальный контроль Киева над территориями категорически не совпадает с реалиями.

"В ближайшие годы время будет работать на Россию, которая увеличивает армию, переводит экономику на военные рельсы, развивает технологии и методы обхода санкций".

Победа России в конфликте на Украине нанесёт страшный удар по имиджу США, которые уже вынуждены менять поддержку со "сколько потребуется" на "сколько сможем", заключает Stratfor.

Повторимся, результат СВО на Украине станет ясен всем через четыре-шесть месяцев.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы анджей дуда энтони блинкен владимир путин владимир зеленский
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