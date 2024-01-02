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Дмитрий Плотников

Раздел Украины. Пока гипотетический сценарий или неизбежность?

4:45
Мир » Бывший СССР » Украина

Уже в 2024 году многие предсказывают раздел Украины. По словам некоторых экспертов, как именно делить будут, они расслышали на прямой линии с Владимиром Путиным.

Раздел Украины. Пока гипотетический сценарий или неизбежность?
Фото: dziennik-polityczny.com

Начнут с Одессы?

Аналитиков заставили задуматься слова президента об Одессе, когда он назвал её русским городом…

"Год назад в марте Россия была даже готова отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности, которые она хотела удержать НАТО подальше. И она даже допускала возможность разговора о Крыме. Это было полтора года назад. Сейчас другое дело. Они ничего не отдают. Они собираются взять. Их терпение к Украине и Западу подошло к концу. Поэтому я и говорю, что Одесса снова вернётся в Россию. Я думаю, вероятно, в 2024 году это произойдёт", — в частности, сказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Раздел Украины — это гипотетический сценарий, в котором её территория будет разделена на несколько независимых государств. Этот сценарий точно случится, если Россия добьется успеха на полях сражений. Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск. Эти города запросто могут вскоре "сменить прописку".

Кстати, и США могут оказывать давление на Украину с целью её раздела. В последнее время американцы недовольны своим "клоуном", поэтому Вашингтон может предложить ему нарезать землицы в центре страны, а остальное раздать "страждущим".

Есть еще один сценарий, но он кажется наименее вероятным — референдумы о независимости.

Этот сценарий является возможным, если в Украине произойдет внутренний раскол. Например, если произойдет референдум о независимости Донбасса или Крыма, что по мнению Запада и будет "разделом Украины".

Референдумы о независимости могут быть организованы как в одностороннем порядке, так и с участием международных наблюдателей. 

Заклятые друзья

Но у Киева есть еще и "друзья-соседи". Которые спят и видят, как отхватить себе кусок от горящей страны. Официально Румыния, Венгрия и Польша не претендуют на территории Украины. Они вроде бы и признают суверенитет и территориальную целостность Украины, но, существуют исторические и культурные связи между этими странами и некоторыми регионами Украины, что может привести к возникновению территориальных претензий.

  • Румыния имеет исторические претензии на часть территории Украины, которая исторически называлась Бессарабией (Одесская и Черновицкая области). Бессарабия была частью Румынии с 1918 по 1940 год. Бухарест никогда не отказывался от претензий на Бессарабию, и ещё в 2022 году президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния готова защищать свои интересы в регионе.
  • Венгрия имеет исторические претензии на часть Закарпатья (Ужгородская область), которое было частью Венгрии с 900 по 1945 год. Будапешт тоже с вожделением поглядывает на лакомый кусочек, а в 2022 году премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что они будут защищать права венгерского меньшинства в Закарпатье.
  • Польша имеет исторические претензии на часть территории Украины, которая исторически называлась Галицией (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), которая была частью Польши с 13 века по 1918 год, когда ее аннексировала Австро-Венгрия. Варшава считает Галицию своей, и в 2022 году президент Анджей Дуда заявил, что Польша будет защищать своих граждан в Галиции.

Как Кремль решит, так и будет

Стоит отметить, что даже если эти страны и будут выдвигать территориальные претензии к Украине, это не означает, что они будут реализованы. Реализация этих претензий будет зависеть от многих факторов, включая международное право, позицию Украины и позицию других стран. Особенно России.

Да, раздел Украины будет воспринят Западом как агрессия со стороны России. Это может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и Западом. Но потеря Украиной суверенитета, выполнение приказов Запада, воровство и коррупция власти является определяющим мотивом того, что в итоге все придёт к тому, что Украина разойдется по национальным швам.

Раздел Украины // Развод
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша россия одесса румыния анджей дуда черное море виктор орбан
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