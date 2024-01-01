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Британия намерена затянуть украинский конфликт

0:52
Мир

Британия намерена затянуть украинский конфликт.

Британия намерена затянуть украинский конфликт
Фото: Stable Diffusion: London on fire

Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на информатора из правительственных чиновников Лондона.

"Великобритания и другие европейские страны "запустили механизм", чтобы гарантировать помощь Украине (в конфликте) против России без участия США, если Дональд Трамп придет к власти", — пишет автор издания.

По мнению британских руководителей военной разведки, Киев не сможет победить Россию в 2024 году, так как у него нет ни живой силы, ни оружия для наступления.

В связи с этим, Великобритания планирует продолжать оказывать Украине военную помощь, в том числе в виде современного оружия и боеприпасов. Кроме того, Лондон намерен усилить санкции против России, чтобы нанести ей максимальный ущерб.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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