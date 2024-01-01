Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Escape Academy - бесплатная доступная игра в магазине Epic Game Store
Американский офицер сообщил Зеленскому сообщили о плохих новости на 2024 год
"Мужское счастье" зачахнет от таких невыносимых условий в доме
Врачи рассказали, как заставить мозг почувствовать сытость и начать худеть
В Брянске полиция задержала блогершу, которая сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь
Илон Маск опасается стремительного развития ИИ
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Сокрытые красоты России: пять недооцененных туристических жемчужин
Маргарита Симоньян дала совет участникам голой вечеринки

Экс-полковник бундесвера: "Санкции не работают, у РФ поразительно много ракет и дронов"

1:07
Мир

Бывший полковник бундесвера Клаус-Вульф Клайнманн заявил, что санкции против России не работают.

Экс-полковник бундесвера: "Санкции не работают, у РФ поразительно много ракет и дронов"
Фото: reklama-kuban.com

Он отметил, что у России всё ещё есть поразительно много ракет и дронов, которые она использует в войне против Украины.

"Санкции не работают. Россия всё ещё имеет доступ к технологиям и ресурсам, которые ей необходимы для ведения войны", — сказал он в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, санкции нанесли ущерб российской экономике, но не смогли остановить Москву. Клайнманн призвал Запад усилить санкции, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия.

"Санкции должны быть более целенаправленными и эффективными", — сказал он.

Экс-военный также призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи. Он отметил, что Украина нуждается в тяжёлом вооружении и самолётах, чтобы противостоять российской армии.

Высказывания Клайнманна отражают растущее разочарование в Западе по поводу эффективности санкций против России, отмечают многие эксперты.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Что необычного в новогодне-истеричной речи президента Зеленского Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Торт "Новогодний пенёк": порадуйте гостей таким замечательным десертом
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
В Брянске полиция задержала блогершу, которая сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь
Илон Маск опасается стремительного развития ИИ
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Сокрытые красоты России: пять недооцененных туристических жемчужин
Маргарита Симоньян дала совет участникам голой вечеринки
Урганта попросили вернуться на ТВ
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
7 причин, почему россияне продают почти новые автомобили с минимальным пробегом в 2024 году
Офицер американской армии назвал потери ВСУ
Что необычного в уничтожении украинской РСЗО HIMARS в ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников