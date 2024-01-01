Экс-полковник бундесвера: "Санкции не работают, у РФ поразительно много ракет и дронов"

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Бывший полковник бундесвера Клаус-Вульф Клайнманн заявил, что санкции против России не работают.

Фото: reklama-kuban.com

Он отметил, что у России всё ещё есть поразительно много ракет и дронов, которые она использует в войне против Украины.

"Санкции не работают. Россия всё ещё имеет доступ к технологиям и ресурсам, которые ей необходимы для ведения войны", — сказал он в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, санкции нанесли ущерб российской экономике, но не смогли остановить Москву. Клайнманн призвал Запад усилить санкции, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия.

"Санкции должны быть более целенаправленными и эффективными", — сказал он.

Экс-военный также призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи. Он отметил, что Украина нуждается в тяжёлом вооружении и самолётах, чтобы противостоять российской армии.

Высказывания Клайнманна отражают растущее разочарование в Западе по поводу эффективности санкций против России, отмечают многие эксперты.