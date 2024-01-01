Зеленский: "Если Украина проиграет, Путин съест вас на ужин со всем вашим НАТО"

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В первый же день 2024 года президент Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The Ecomomist.

Фото: edition.cnn.com

Ничего нового в этом интервью нет: Зеленский всё так же хочет полной мобилизации общества, которая сейчас исчезла. А снижение призывного возраста ниже 27 лет всё-таки состоится, хоть это и "непопулярно среди украинцев, но альтернативы нет".

Глава Незалежной всё так же шантажирует Запад и пугает его Путиным.

"Если Украина проиграет, Путин съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", — говорит Зеленский.

Он обещает эскалацию в Крыму, а также вокруг Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Херсона и Николаева.

Еще пару тезисов украинского президента: