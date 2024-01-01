В первый же день 2024 года президент Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The Ecomomist.
Ничего нового в этом интервью нет: Зеленский всё так же хочет полной мобилизации общества, которая сейчас исчезла. А снижение призывного возраста ниже 27 лет всё-таки состоится, хоть это и "непопулярно среди украинцев, но альтернативы нет".
Глава Незалежной всё так же шантажирует Запад и пугает его Путиным.
"Если Украина проиграет, Путин съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", — говорит Зеленский.
Он обещает эскалацию в Крыму, а также вокруг Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Херсона и Николаева.
Еще пару тезисов украинского президента:
Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.