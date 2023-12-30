Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году

4:29 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Посол России при ООН Василий Небензя пообещал Западу и Украине "самые плохие новости" в ближайшее время. Для РФ это означает скорое победное окончание СВО.

Фото: wikipedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

"Храбрые украинцы" размещают ПВО в жилых кварталах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН 29 декабря.

Заседание было созвано США по просьбе Украины и имело целью обсудить массированный удар ВКС РФ 29 декабря по якобы гражданским объектам по всей Украине.

Как водится, западные делегации и их сателлиты типа Албании осудили Россию "за гибель гражданского населения", а старший советник по политическим вопросам в постпредстве США при ООН Джон Келли пообещал, что его страна "не бросит храбрых украинцев, которые сражаются за свою свободу, страну, а также за ценности и принципы, указанные в Уставе ООН".

В своём ответе Небензя отметил, что РФ не бомбит мирное население, а причиной жертв стала неадекватная работа средств ПВО ВСУ, размещённых в жилых кварталах.

"Если бы не работа украинской ПВО, жертв среди мирных жителей не было бы. Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставки Киеву ещё 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которых гибнут мирные жители", — сказал Небензя.

"Ждите самых плохих новостей"

Российский дипломат заявил оппонентам, что военные планы киевского режима потерпели "тотальное фиаско", и пообещал "в самое ближайшее время самых плохих новостей" для Запада и его "украинских прокси".

По словам Небензи, "мирным украинцам, украинскому языку, украинской культуре ничего не угрожает, сколько бы и как бы на Западе ни пытались доказать обратное". А задача Москвы состоит в том, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить свой народ, который власть "насильно заставляет воевать за коррумпированную и антинародную власть".

Постпред РФ подчеркнул, что "исходящая с территории Украины угроза, создаваемая странами НАТО, безусловно, будет устранена либо в рамках специальной военной операции, либо с использованием политико-дипломатических инструментов".

РФ практически завершит СВО в 2024 году

За позицией Небензи стоит уверенность, которую почувствовала РФ в 2023 году на поле боя и в тылу. Одержана важная победа — освобождение Марьинки, так как линию фронта удалось отодвинуть дальше от Донецка. А на Украине царит паника из-за предстоящей трудной зимы и поражений на фронте, вызванных несуверенным бездарным руководством, нехваткой людских и других ресурсов.

Украинский Telegram-канал "Легитимный" прогнозирует, что в 2024 году произойдёт перелом в сознании украинского общества — Россия уже не будет восприниматься абсолютным "злом, врагом" и т. д., а на юго-востоке "даже вырастет скрытая поддержка РФ".

Политолог Андрей Суздальцев в Telegram прогнозирует, что в 2024 году "до августа на поле боя будет жарко, но к осени c вероятностью 50% СВО может закончиться".

Судя по мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что русскими городами являются Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев, Россия будет добиваться большего, чем просто выход на свои границы на новых территориях. Медведев указывает, что "переговоры" с противником никак временем не ограничены — они могут вестись "вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса".

Осведомлённые источники сообщают, что эти слова Медведева о перспективах продолжения украинской войны "в целом соответствуют видению Кремля, Совбеза и Минобороны РФ". Возможность для заключения мира утрачена, и стоит ожидать, что СВО продлится ещё не менее года, пока Россия не получит своё.

Список Медведева на освобождение городов, как можно видеть, начинается с Одессы.

Читайте по теме: Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела

Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond

Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ