Посол России при ООН Василий Небензя пообещал Западу и Украине "самые плохие новости" в ближайшее время. Для РФ это означает скорое победное окончание СВО.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН 29 декабря.
Заседание было созвано США по просьбе Украины и имело целью обсудить массированный удар ВКС РФ 29 декабря по якобы гражданским объектам по всей Украине.
Как водится, западные делегации и их сателлиты типа Албании осудили Россию "за гибель гражданского населения", а старший советник по политическим вопросам в постпредстве США при ООН Джон Келли пообещал, что его страна "не бросит храбрых украинцев, которые сражаются за свою свободу, страну, а также за ценности и принципы, указанные в Уставе ООН".
В своём ответе Небензя отметил, что РФ не бомбит мирное население, а причиной жертв стала неадекватная работа средств ПВО ВСУ, размещённых в жилых кварталах.
"Если бы не работа украинской ПВО, жертв среди мирных жителей не было бы. Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставки Киеву ещё 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которых гибнут мирные жители", — сказал Небензя.
Российский дипломат заявил оппонентам, что военные планы киевского режима потерпели "тотальное фиаско", и пообещал "в самое ближайшее время самых плохих новостей" для Запада и его "украинских прокси".
По словам Небензи, "мирным украинцам, украинскому языку, украинской культуре ничего не угрожает, сколько бы и как бы на Западе ни пытались доказать обратное". А задача Москвы состоит в том, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить свой народ, который власть "насильно заставляет воевать за коррумпированную и антинародную власть".
Постпред РФ подчеркнул, что "исходящая с территории Украины угроза, создаваемая странами НАТО, безусловно, будет устранена либо в рамках специальной военной операции, либо с использованием политико-дипломатических инструментов".
За позицией Небензи стоит уверенность, которую почувствовала РФ в 2023 году на поле боя и в тылу. Одержана важная победа — освобождение Марьинки, так как линию фронта удалось отодвинуть дальше от Донецка. А на Украине царит паника из-за предстоящей трудной зимы и поражений на фронте, вызванных несуверенным бездарным руководством, нехваткой людских и других ресурсов.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" прогнозирует, что в 2024 году произойдёт перелом в сознании украинского общества — Россия уже не будет восприниматься абсолютным "злом, врагом" и т. д., а на юго-востоке "даже вырастет скрытая поддержка РФ".
Политолог Андрей Суздальцев в Telegram прогнозирует, что в 2024 году "до августа на поле боя будет жарко, но к осени c вероятностью 50% СВО может закончиться".
Судя по мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что русскими городами являются Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев, Россия будет добиваться большего, чем просто выход на свои границы на новых территориях. Медведев указывает, что "переговоры" с противником никак временем не ограничены — они могут вестись "вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса".
Осведомлённые источники сообщают, что эти слова Медведева о перспективах продолжения украинской войны "в целом соответствуют видению Кремля, Совбеза и Минобороны РФ". Возможность для заключения мира утрачена, и стоит ожидать, что СВО продлится ещё не менее года, пока Россия не получит своё.
Список Медведева на освобождение городов, как можно видеть, начинается с Одессы.
Читайте по теме: Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела
Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond
Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.