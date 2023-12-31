Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов"

16:04 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Похоже, что разъярённая оппозиция в Сербии перешла почти все границы разумного и уже не может остановиться. Противники власти, словно пошедший в разнос агрегат, быстрыми и бесконтрольными темпами двигаются к краху либо пропасти. Блок "Сербия против насилия" (СПН) более 10 дней после голосования на внеочередных выборах 17 декабря продуцирует всё больше и больше насилия, пытаясь сокрушить ненавистную им власть и президента Александра Вучича.

Фото: rt.rs

Кампанию они проиграли, что называется "вчистую", но признать это отказываются. Именно они с благословения Запада требовали досрочных выборов, чтобы занять тёплые места у руля государства, но не получилось. Среди "бывших" почти сплошь коррупционеры и махинаторы, но отнюдь не бедные, типа Драгана Джиласа, Мариники Тепич. А "новички" слишком разнятся по взглядам и предпочтениям, да и народ их не особо знает. Отсюда и пошли разные легенды об "украденных голосах", подтасовках, завозе 40 тысяч сербов (!) из Республики Сербской БиГ, подкупах избирателей, давлении, запугивании и много ещё чего.

Оказывается, что это не они не сумели убедить граждан в своей правоте и полезности, а "авторитарный Вучич", используя государственную машину пропаганды, карманные СМИ и "удушающую хватку" затмил великих реформаторов своим доминированием и даже "гипнозом", как считают некоторые. Как-будто оппозиционная пресса и сети — Nova, Danas, телеканал N1 не травили власти и президента практически 24 часа в сутки, они и сейчас продолжают это делать. "Студенты Джиласа", как пишет американско-сербское издание Nova, пообещали перевести свои акции возмущения на круглосуточный режим. Они требуют освободить задержанных полицией "товарищей", выдать им списки избирателей по Белграду, чтобы провести собственную ревизию итогов голосования.

Противники насилия вместо мирных выступлений предпочли штурмовать административные здания и госучреждения, ломать двери, бить окна, забрасывать полицию камнями, а потом возмущаться, что их коллег по борьбе арестовали, дескать, без оснований и обвинений. Один из лидеров выборного списка СПН Мирослав Алексич заявил оппозиционным СМИ, что готов отказаться от депутатского иммунитета, мол, "пусть меня арестуют первым" в ходе новых акций.

В стане "непримиримых" дают понять, что они не прекратят протесты, которые "будут длиться столько, сколько потребуется", чтобы аннулировать итоги по Белграду и провести новые выборы. Они хотят, чтобы Европа и её институты — Европарламент, Совет Европы, ОБСЕ заставили Вучича расследовать "многочисленные нарушения" в ходе голосования и тем самым подписать смертный приговор действующей власти. Оппозиция отвергает любые компромиссы и иные решения, кроме самых радикальных.

Ситуация в Сербии с момента оглашения результатов выборной кампании заинтересовала мировые издания, многие из которых уже отметились своими комментариями, в них они охотно цитировали мнения противников власти, а также наиболее сочные моменты из заключения наблюдательной миссии ОБСЕ. Новый материал по текущей ситуации в Сербии в эти дни представила и солидная газета Financial Times (FT).

"Демонстранты обвиняют президента Александра Вучича в фальсификации выборов", — пишет FТ.

Сербская оппозиция заявила, что продолжит протесты, направленные на то, чтобы изменить результаты выборов уже в этом месяце. Голоса избирателей, по утверждениям оппозиции, "были украдены правящей партией", подчеркивает Financial Times.

В последние дни полиция Сербии арестовала не менее 38 человек, в том числе участников крупного протеста перед городской Ассамблеей Белграда в воскресенье 24 декабря. Как отмечается в материале FT, эта манифестация "была жестокой". Протест оппозиции сопровождался вандализмом и нападениями на полицию (8 стражей порядка получили ранения разной степени).

На предстоящую неделю запланированы новые демонстрации и акции, несколько представителей оппозиции, в частности, одна из лидеров списка СПН Мариника Тепич, объявили голодовку. По утверждениям Драгана Джиласа, председателя оппозиционной Партии свободы и справедливости и руководителя СПН, проведенные в этом месяце выборы в Законодательное собрание Белграда и нескольких провинциальных муниципалитетов якобы завершились "громкой победой СПН".

Но благодаря сфальсифицированным властями итогам голосования, в том числе за счёт подвоза 40 тысяч сербов из Боснии и Герцеговины (которых, дескать, срочно "прописали" в столице), пишет FT, Вучич присвоил своей Сербской прогрессивной партии шаткую победу в столице с перевесом всего в 3%. Джилас без устали тиражирует эту версию в оппозиционных СМИ.

FT отмечает, оппозиция и международные наблюдатели заявили, что голоса в пользу СПН были "украдены". Они высказали своё порицание случаям насилия со стороны властей и влиянию России на политику страны.

"У нас здесь случился огромный кризис", — сказал Борко Стефанович, представитель оппозиции, для FT.

Он добавил, что протесты будут продолжаться каждый день. Вучич и его режим возвращаются к своим старым, радикальным, пророссийским методам.

"Это должно всех беспокоить", — добавил он.

Вучич сказал, что протесты были "попыткой свергнуть правительство", добавил оппозиционер Стефанович. Но действующую власть поддерживают за рубежом. В частности, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил российским СМИ после недавней встречи с Александром Вучичем, что у президента Сербии есть "неопровержимые доказательства" того, что Запад разжигал здесь страсти и поощрял демонстрации протеста.

Оппозиционные активисты говорят, что протест в Белграде был мирным, пока не появились некие хулиганы (якобы, засланные властями) и не начали бросать камни и другие предметы, что "ускорило реакцию полиции и начало арестов".

Борко Стефанович сказал FT, что последовательность событий была заранее организована. Оппозиция обвиняет правительство Вучича в том, что они привозили фальшивых избирателей на автобусах, чтобы искусственно усилить поддержку правящей партии.

Известно, что и. о. премьера Ана Брнабич сразу же опровергла подобные домыслы и заявила, что привезти такое огромное количество людей невозможно физически. В день голосования границы Сербии пересекли около 20 тысяч человек, включая детей. В Республике Сербской также отвергли подобный мифический сценарий: там просто нет такого количества граждан Сербии. На голосование же приехали не более 3 тысяч человек и не только в Белград.

Как пишет Financial Times, на протестах оппозиции были замечены флаги ЕС рядом с символикой Движения сопротивления, которое в 2000 году заставило отречься от власти югославского лидера Слободана Милошевича. Он умер в 2006 году в тюрьме Гааги, когда его судили по обвинениям в военных преступлениях.

Многие демонстранты видят параллели между Вучичем и Милошевичем — действующий президент начал свою политическую карьеру в качестве министра информации в правительстве Слободана Милошевича во время войн на Балканах в 1990-х годах. Члены оппозиционных сил, по их словам, пытаются пробудить дух Движения сопротивления, которое смело Милошевича, и поддержать людей в небольших городах.

"Я борюсь за демократию в этой стране, это наша главная причина быть здесь", — сказал для FT 28-летний Милош, специалист по рекламе, участвовавший в акции протеста в Белграде. "Мой голос не был услышан на выборах, потому что было много манипуляций, и это были несправедливые выборы. Мы все надеемся, что наше присутствие здесь может стать шагом в правильном направлении для проведения выборов на справедливых условиях",- добавил он.

"Я люблю эту страну, я люблю этот город, поэтому я буду продолжать бороться за демократию до последнего вздоха", — заявил Милош в разговоре с корреспондентом FT.

И.о. премьер-министра Ана Брнабич, как сообщает FT, поблагодарила российские спецслужбы за предоставленную им перед выборами информацию о планах оппозиции протестовать против поражения на выборах.

"Это, вероятно, не будет очень популярно на Западе, но я думаю, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские службы безопасности, которые имели эту информацию и поделились ею с нами", — сказала Брнабич, выступая на сербском телевидении.

Как считает FT, нынешняя близость к Кремлю контрастирует с предыдущими месяцами и очевидным поворотом Белграда в сторону Запада. Эта балканская страна является кандидатом на вступление в ЕС и обязалась работать с Европой и Америкой по ключевым вопросам, таким, например, как статус Косово.

В то время как большинство западных правительств молчали во время рождественских каникул, исключением стали США. Financial Times напомнило, что американский посол в Белграде Кристофер Хилл призвал протестующих уважать результаты выборов.

"Сербские лидеры и граждане должны помнить: легитимность демократических процессов зависит от прозрачности и готовности всех партий, победивших или проигравших, уважать волю граждан, выраженную в бюллетенях", — так написал Хилл в сети X, добавив, что "насилию и вандализму против государственных институтов нет места в демократическом обществе".

По понятным причинам, комментарии представителя США подверглись острой критике со стороны прозападных оппозиционных активистов, которые жаловались, что Вучича поддерживают и Москва, и Вашингтон.

"Эта четкая поддержка с обеих сторон означает, что Вучич только торгуется",- сказал Саво Манойлович из общественного движения "Вперёд — изменить". "С Россией речь идет о санкциях, а с Западом — о Косово. Печальная правда в том, что в чувствительный геополитический момент каждая великая держава предпочитает коррумпированных лидеров, с которыми они могут торговаться", — цитирует слова оппозиционера издание Financial Times.

Составленный FT материал — это в основном умелая компиляция фактов, мнений, теорий и домыслов, которая, как принято в западной журналистике, благодаря умелой подаче броских и острых фраз оставляет окончательное решение за потребителем информации. Конечно, сербской оппозиции льстит, что их слышат на Западе. Однако после этой статьи вряд ли кто-то побежит на помощь противникам власти. В том же Киеве в 2014 году на мятежников обратили свои взоры европейские лидеры только после смещения Виктора Януковича, а до того всё ограничивалось раздачей печенек на Майдане.

Замечания посла США относительно протестов и несогласия противников власти с итогами голосования продолжают вызывать шквал возмущения и язвительных заявлений в рядах "непримиримых".

"Он покровитель Александра Вучича и этого режима. Это было известно раньше, но теперь стало ясно, как день. Все граждане Сербии знают, что его роль заключается в защите этого режима. Кристофер, продолжай защищать волка (игра слов вокруг фамилии Вучич, что по-сербски является уменьшительным вариантом от "вук" — волк). А как насчет украденных выборов, вас это не беспокоит?" - задается вопросом известный оппозиционный депутат парламента Александр Йованович Чута.

Другой представитель СПН, лидер оппозиционной партии SRCE Здравко Понош, бывший начальник Генштаба ВС Сербии (был соперником Александра Вучича на последних выборах президента) и вовсе посоветовал Хиллу "сходить на рыбалку" с послом России, давая понять, что оба дипломата имеют точки соприкосновения — они поддержали президента Вучича и осудили насилие со стороны оппозиции.

Особо задело непримиримых, что американский посол выразил надежду на продолжение диалога с правительством (значит, с Александром Вучичем) по вопросам "укрепления демократии" (дипломат лишь повторил известный комментарий Госдепартамента США). Задачей же оппозиции было разрушить власть, правительство и избавиться от действующего президента.

Со стороны власти протестующим уже дали понять, что никаких переговоров об освобождении задержанных в ходе их хулиганских акций не будет. Они преступили закон. Теперь это дело прокуроров, судов "и точка".

"Что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти в Сербии. В Сербии власть сменяется на выборах. Сербия — демократическая страна, и так будет всегда в будущем, а не только сегодня", — приводит слова президента Александра Вучича агентство ТАСС.

Президент в общении с гражданами Сербии высказал надежду, чтобы "избирательный процесс закончился, как можно скорее".

В свою очередь профессор МГИМО Елена Пономарёва считает, что власти

"должны наказать погромщиков, которые нанесли серьёзный ущерб имуществу и полицейским, и показать оппозиционерам, что с ними шутки плохи. Если Вучич не хочет пойти дорогой Януковича, он должен продемонстрировать силу и завершить протесты в рамках правового поля".

В оппозиционной прессе с воодушевлением восприняли новость о том, что Совет Европы решил направить в Белград в начале января следующего года своего высокопоставленного эксперта по вопросам выборов из ПАСЕ Стюарта Диксона. Предполагается, что он вместе с властями (с Александром Вучичем, в частности) должен разобраться с ситуацией и обвинениями в нарушениях на выборах, что, в частности, зафиксировано в отчёте ОБСЕ, а также предложить Белграду принять меры по совершенствованию избирательной системы.

Собственно, для непримиримых это не самая лучшая весть: они же планировали быстро разделаться с Вучичем и сами обсуждать с западными представителями и европейскими структурами дальнейшую судьбу Сербии. Но не вышло.

Многие эксперты как в Москве, так и в Белграде считают, что оппозиция выдыхается, её ресурсы практически исчерпаны. Искусственное объединение "Сербия против насилия" явно было создано по западным "методичкам" только для свержения действующей власти по "майданным технологиям". Эта структура вряд ли жизнеспособна, поскольку приютила весьма разные политические силы, которые имели собственные амбиции.

На долго ли хватит сил у оппозиции, особенно, в свете приближающихся новогодних и рождественских выходных, которые в Сербии, как и в России, продлятся больше недели?