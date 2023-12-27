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Любовь Степушова

Ни Зеленский, ни Залужный не будут управлять Украиной. Она закончилась

4:56
Мир » Бывший СССР » Украина

Разброд и шатание царят в военно-политическом руководстве Украины по вопросу мобилизации в ВСУ. Это говорит о том, что дни государственности Украины сочтены.

Ни Зеленский, ни Залужный не будут управлять Украиной. Она закончилась
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Залужный не захотел прослыть инициатором тотальной мобилизации

Особенно ярко разногласия и спихивание вины друг на друга выглядят на фоне обсуждения на Украине законопроекта об электронной мобилизации, которая поставит под ружьё всех украинцев с 25 до 60 лет, невзирая на пол, место жительства и здоровье.

В случае отказа от электронной перерегистрации в военкоматах предусматривается лишение гражданских прав на соцпособия, банковское обслуживание, водительские права, а также штрафы, тюремное заключение.

Главком ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции во вторник, 26 декабря, открестился он того, что он является инициатором законопроекта и нового воинского призыва в 500 тысяч человек. Залужный несколько раз повторил, что это наработки министерства обороны, правительства и депутатов Рады.

"Военное командование не сделало ни одного запроса (властям), не указывало на какие-то там цифры", — сказал Залужный.

Зеленский и Залужный имеют разные военные цели

Главком ВСУ также допустил, что через два-три месяца Авдеевка будет захвачена ВС РФ. По его словам, генштабу важнее сохранение людей, а не территорий.

"И они (россияне) могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем", — сказал Залужный.

Эта позиция кардинально отличается от позиции президента Украины Владимира Зеленского: держим населённый пункт любой ценой.

В то же время соратник Залужного командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью ВВС говорил о наступлении в 2024 году, а не о сбережении жизней: "Мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий".

Украинские источники указывают, что отношения между Зеленским и Залужным вышли на пик противостояния. План Зеленского — подставить Залужного и уволить его, план Залужного — подставить Зеленского и стать политиком с претензией на президентство.

Новый общественный договор на Украине не состоится

Этот конфликт в высших эшелонах власти отражает тот факт, что коммуникация киевского режима с населением отсутствует. Новый социальный договор, предложенный властью, гласит: "Вы пойдёте умирать, а мы продолжим воровать". Вся страна видит, как родственники чиновников и политиков спрятались или откупились от военкомов, а "Квартал 95" гастролирует по стране.

Тот же Залужный — яркий представитель этой элиты. "Защищать Украину должны все. Этот закон (о мобилизации) именно для того, чтобы была справедливость", — сказал он. Но сам Залужный в окопе не сидит. И его родственники — не там, и не будут.

Киевский режим самоликвидируется

Зачем был затеян скандальный законопроект, который отвергли все украинцы? Здесь два варианта.

  1. Это условие Запада для продолжения помощи. Логично, что если не можете сами производить оружие, то производите живую силу. И если хотите вернуть территории, то чем будете возвращать?
  2. От отчаяния. Другого выхода просто нет — если помощь Запада будет минимальная, то воевать ВСУ будут "мясными штурмами" в надежде, что у россиян будут такие потери, что "Путина уберут". О ставке на этот фактор заявил Залужный.

"Я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику, его может остановить. Я считаю, что необходимо это (наносить потери) делать постоянно и вплоть до того момента, пока война не закончится и Россия не откажется от ведения боевых действий против нас", — сказал главком.

Слова не в русле realpolitik. Суть всех этих дрязг посреди негатива в обществе в том, что и Зеленский, и Залужный уже знают, что не будут возглавлять Украину, потому что Украины не будет. Их задача — продержаться как можно дольше во власти, чтобы нанести России и Украине потери, а потом сбежать за границу.

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Конфликт Зеленского и Залужного: грозная повестка для Украины на 2024 год. Юрий Романенко
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина валерий залужный владимир зеленский
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