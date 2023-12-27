Разброд и шатание царят в военно-политическом руководстве Украины по вопросу мобилизации в ВСУ. Это говорит о том, что дни государственности Украины сочтены.
Особенно ярко разногласия и спихивание вины друг на друга выглядят на фоне обсуждения на Украине законопроекта об электронной мобилизации, которая поставит под ружьё всех украинцев с 25 до 60 лет, невзирая на пол, место жительства и здоровье.
В случае отказа от электронной перерегистрации в военкоматах предусматривается лишение гражданских прав на соцпособия, банковское обслуживание, водительские права, а также штрафы, тюремное заключение.
Главком ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции во вторник, 26 декабря, открестился он того, что он является инициатором законопроекта и нового воинского призыва в 500 тысяч человек. Залужный несколько раз повторил, что это наработки министерства обороны, правительства и депутатов Рады.
"Военное командование не сделало ни одного запроса (властям), не указывало на какие-то там цифры", — сказал Залужный.
Главком ВСУ также допустил, что через два-три месяца Авдеевка будет захвачена ВС РФ. По его словам, генштабу важнее сохранение людей, а не территорий.
"И они (россияне) могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем", — сказал Залужный.
Эта позиция кардинально отличается от позиции президента Украины Владимира Зеленского: держим населённый пункт любой ценой.
В то же время соратник Залужного командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью ВВС говорил о наступлении в 2024 году, а не о сбережении жизней: "Мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий".
Украинские источники указывают, что отношения между Зеленским и Залужным вышли на пик противостояния. План Зеленского — подставить Залужного и уволить его, план Залужного — подставить Зеленского и стать политиком с претензией на президентство.
Этот конфликт в высших эшелонах власти отражает тот факт, что коммуникация киевского режима с населением отсутствует. Новый социальный договор, предложенный властью, гласит: "Вы пойдёте умирать, а мы продолжим воровать". Вся страна видит, как родственники чиновников и политиков спрятались или откупились от военкомов, а "Квартал 95" гастролирует по стране.
Тот же Залужный — яркий представитель этой элиты. "Защищать Украину должны все. Этот закон (о мобилизации) именно для того, чтобы была справедливость", — сказал он. Но сам Залужный в окопе не сидит. И его родственники — не там, и не будут.
Зачем был затеян скандальный законопроект, который отвергли все украинцы? Здесь два варианта.
"Я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику, его может остановить. Я считаю, что необходимо это (наносить потери) делать постоянно и вплоть до того момента, пока война не закончится и Россия не откажется от ведения боевых действий против нас", — сказал главком.
Слова не в русле realpolitik. Суть всех этих дрязг посреди негатива в обществе в том, что и Зеленский, и Залужный уже знают, что не будут возглавлять Украину, потому что Украины не будет. Их задача — продержаться как можно дольше во власти, чтобы нанести России и Украине потери, а потом сбежать за границу.
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