Украина проиграла информационную войну, а скоро проиграет и реальную

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Главный пропагандист Украины Алексей Печий дезертировал со своего поста бойца информационного фронта. Скоро посыплется и фронт ВСУ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Печий дезертировал, потому что "русские идут"

Ведущий "Телемарафона" Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита ЕС, на котором он был аккредитован. До этого данный боец информационного фронта был автором ежедневных итогов дня на 24-м канале телевидения Украины и вёл собственный канал аналитики на YouTube.

Каждый свой ролик Печий начинал фразой: "Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!", и заканчивал: "Хороших россиян нет, есть только те, кто пытается приспособиться к предстоящей победе украинцев".

Печий назвал своё решение "сложным". По его словам, работая вне Украины, он принесет стране больше пользы, чем в Киеве, где продвигать украинскую информационную повестку стало труднее.

С одной стороны, конечно, Печий поторопился. Ещё могут его показательно достать и наказать. Но когда будет пора драпать, то не будет возможности. А тут — такой удобный случай при закрытых границах, не на шасси же самолёта потом убегать.

Очевидно, что Печий пользовался бронью и не боялся мобилизации, он боялся, что "русские идут". Его дезертирство — это серьезный удар по пропаганде киевского режима, в будущее которого, как стало ясно, не верят даже работники собственного "министерства пропаганды".

Украина сама ни на что не способна

Оказалось, что Украина не может держать информационный удар, а ведь как украинцы раньше хвалились своими победами на этом фронте.

Удар был нанесен, прежде всего, западными СМИ, которые изменили нарратив и стали писать о провале контрнаступления, коррупции, "мясных штурмах", конфликтах в руководстве, "могилизации", что Россия сильнее Украины во всех отношениях и так далее. Это был посыл своему налогоплательщику — не на тех ставили в Киеве, поэтому Запад не виноват в проигрыше.

Но хвалёные информационные силы Украины вместо того, чтобы перебить повестку, стали поддакивать западникам.

Самый яркий экстремист и террорист Алексей Арестович заговорил о том, что бандеровская Украина "кончилась", и надо мириться с Россией. Нацист и блогер Игорь Мосийчук наехал на министра обороны Рустема Умерова, призвав его возглавить штурмовую бригаду для прорыва в Крым, если уж он считает, что ВСУ могут захватить его уже в следующем году.

Украинский вояка с позывным "Дед" и псевдонимом Константин Прошинский рассказал, что люди в военном руководстве — абсолютно некомпетентные, и "вообще ничего не сделали для того, чтобы мы победили". Нацист подчеркнул, что призывы воевать за выход на границы 1991-го лишь демотивируют украинских солдат, которые понимают, что это невозможно.

Хорошо было побеждать, когда на тебя работала западная медиа машина, но когда этого не стало, то некому оказалось повести население за собой. Ничего своего у Украины не нет — ни объединяющей идеи, ни ресурсов, ни денег, ни вождей, и запал — "убьём москалей", закончился.

"Вначале было слово". Нет слова, нет и победы на фронте

Украина проиграла информационную войну, а вскоре проиграет и реальную, считает украинский политолог Руслан Бортник.

"Как только ты проигрываешь информационный нарратив — у тебя массы людей, которые хотят найти любой способ спрыгнуть с армии. У тебя пустые военкоматы, нет денег, и нет вооружения", — сказал Бортник.

Всякое событие происходит сначала в информационном поле, не случайно в Библии сказано, что сначала было слово.

Если люди, обеспечивавшие бандеровцам смыслы, начали дезертировать, то дела у этой страны совсем плохи. Как теперь верить властям простому обывателю? Очень скоро можно ожидать качественного перехода от массового нежелания умирать за неонацистскую идеологию в стихийное сопротивление на местах. Такие факты уже известны, хотя их стараются замалчивать, но именно поэтому украинские военкомы теперь хотят на отлов мужского населения вооруженные автоматами.

Второй вывод из этой истории — это сигнал, что пора бежать всем тем, кого ждёт трибунал. И мы тоже скоро это увидим — массовое бегство представителей украинских властей и их обслуги.

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