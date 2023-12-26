По информации экспертов, президент Украины Владимир Зеленский планирует масштабную мобилизацию военнослужащих, собирая полмиллиона человек на фронт.
Предложенный законопроект вызывает волнение, так как предусматривает призыв инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на заявления Минобороны о готовности набрать нужное количество людей, эксперты сомневаются в качестве подготовки новобранцев, предполагая, что это может привести к формированию армии с низким средним возрастом и ограниченной боеспособностью.
Как сообщает Московский Комсомолец, некоторые аналитики высказывают опасения относительно морального духа мобилизованных, подчеркивая возможность воздействия на них наркотиков для уменьшения страха перед боевыми действиями.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.