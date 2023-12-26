Украинская армия готовится к "беспредельной" мобилизации с участием инвалидов и женщин

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По информации экспертов, президент Украины Владимир Зеленский планирует масштабную мобилизацию военнослужащих, собирая полмиллиона человек на фронт.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Предложенный законопроект вызывает волнение, так как предусматривает призыв инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на заявления Минобороны о готовности набрать нужное количество людей, эксперты сомневаются в качестве подготовки новобранцев, предполагая, что это может привести к формированию армии с низким средним возрастом и ограниченной боеспособностью.

Как сообщает Московский Комсомолец, некоторые аналитики высказывают опасения относительно морального духа мобилизованных, подчеркивая возможность воздействия на них наркотиков для уменьшения страха перед боевыми действиями.