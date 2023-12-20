Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву

7:12 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Помощь Украине от США за ноябрь-декабрь упала в разы. Кто-то утверждает, что до исторического минимума с момента начала СВО.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине…", — заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

На данный момент в зоне боевых действий по всей длине фронта наблюдается какое-то выжидательное затишье. Конечно фронтовые "качели" (километр туда-два обратно) — ещё раскачиваются, и в некоторых местах активность всё ещё высокая (Купянский выступ, Кременная, Артёмовск, Авдеевка, Херсонщина), но в остальных местах началась глухая оборона. В особенности это видно из многочисленных пиар-роликов, где ВСУ возводят дополнительные оборонительные сооружения на северной границе и вообще по всей линии соприкосновения.

В частности, устанавливая так называемые "зубы дракона".

Дело не только в начале снарядного "голода" (о котором было написано ранее), но и в провале миссий Зеленского в Вашингтон.

"Мы не сдадимся. Мы знаем, что делать, и вы можете рассчитывать на Украину, и мы надеемся так же, что сможем рассчитывать на вас", — с такими словами президент Украины обратился к аудитории Национального университета в Вашингтоне, когда недавно посещал США.

Уже тогда стало понятно, что сенат США заблокирует вынесение предложение о дополнительной помощи Киеву.

Конечно, США не намерены списывать Украину с политических счетов, но уж больно Зеленский надоел своими победоносными, подобострастными речами, явно оторванными от реальности. Однако никто не предполагает, что президент Украины сошёл с ума и погряз в своих фантазиях.

Вдруг всплыла обжигающая правда

У него есть цель — вытянуть как можно больше материально-технической и экономической помощи. И здесь Банковая просчиталась. К началу декабря 2023 года госдолг Украины уже превысил 5 триллионов гривен.

И есть нюанс, с начала спецоперации основной прирост долга стал обусловлен внешними заимствованиями — многочисленными вливаниями в экономику Украины при помощи военных займов. А за лето 2023 года ВСУ так и не смогли решить ни одной поставленной задачи, на что были выделены деньги.

Не только сенат начал задавать неудобные вопросы, но и на Fox News — публичном канале — в новостях стали уже спрашивать, как, мол так? Оцените, это очень интересные рассуждения.

"Нам говорят, что свобода Украины полностью зависит от того, что Соединённые Штаты займут ещё миллиарды долларов, чтобы позволить ей и дальше сражаться с Россией и платить зарплату госслужащим. …Что может быть лучше, чем иностранный лидер, приехавший в США потребовать ещё денег после собственной неудачи в достижении хоть сколько-нибудь существенного прогресса, на который выделялись первоначальные средства? Мол, если вы срочно не дадите ему денег, то потеряете все инвестированные деньги… …Распиаренное летнее контрнаступление Зеленского было оскорбительно неэффективным. Он отказывается разрешить проведение в следующем году выборов. Разве это демократия?… … А вы знаете, что главные министры правительства его страны замешаны в крупных коррупционных скандалах с неприличными суммами денег, которые уже отдали ему американские налогоплательщики?" - заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм.

Fox News вторит The Washington Post:

"У Киева заканчиваются профессиональные военные, однако мужчины призывного возраста не горят желанием воевать за армию и государственное правительство, которые погрязли в КОРРУПЦИИ и некомпетентности…"

Не прошло и года, как сенат и народ США вдруг начали что-то понимать?

Есть в русском языке такая поговорка: "Кому война, а кому мать родна". И за всеми высокопарными словами Зеленского скрывается просто желание выкачать побольше денег для себя любимого.

Под предлогом статуса кандидата

Сейчас, когда сенат заблокировал последнее предложение президентской администрации о дополнительном выделении помощи на оборону, "вдруг" очнулся ЕС, и под предлогом вступления в свой состав Украины незамедлительно начал наращивать поставки и оборот производства для нужд ВСУ.

"Украина выполнила "почти" все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении…", — обмолвилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она же, "почти" не покривив душой, добавила:

"Глубокие и структурные реформы, которые проводит Украина, ведя экзистенциальную войну, производят на меня глубокое впечатление. Они выполнили все необходимые требования почти по всем семи шагам, которые мы просили их сделать, когда они стали страной-кандидатом".

В период с конца лета по октябрь 2023 года общая стоимость новых пакетов оценивается всего в 2,11 млрд евро, но при этом, как-то "неожиданно" Бундесвер заказал немецкому оборонному мегаконцерну "Rheinmetall" (крупнейшему и старейшему в Германии, основанному еще в 1889 году) произвести к началу 2025 года несколько сотен тысяч боеприпасов для ВСУ.

Конечно, условия контракта и итоговое количество изделий не раскрываются, но цена заказа составляет "трёхзначную сумму в миллионах евро" (!).

Такие же дополнительные (к предыдущим) заказы получили производственные концерны Франции и Австрии.

Инициатива США из-за подковёрных интриг Байдена с сенатом будет перехвачена ЕС.

А "заманухой" станет "почти" вступление в Евросоюз. Он подстрахует партнёра, всё-таки НАТО и ЕС состоят почти из одних и тех же государств.

"Конечно, мы об этом говорим. Мы чётко понимаем, что, наверное, рано или поздно нам придётся компенсировать что-то из того, что из Вашингтона, возможно, приходить уже не будет… Но увеличить объёмы производства оружия быстро не получится… У нас есть приблизительно 5 лет для постепенного наращивания… Как в вооружённых силах, так и в промышленности… Речь идёт об увеличении до 60%", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Всё давно шло к этому, и Европа ожидала (как один из вариантов развития событий) проблемы из-за выборов в США.

Республиканцы и демократы будут грызть глотки, явно желая подставить и очернить друг друга.

Сейчас республиканцы в пику Байдену даже готовы в случае прихода к власти надавить на Украину, что бы та пошла на какие-то территориальные уступки.