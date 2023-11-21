Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя

4:45 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Кем стали и чем занимаются главные люди-символы Майдана — переворота на Украине, начавшегося ровно 10 лет назад, 21 ноября 2013 года?

Фото: sozh.info

Ими, как в 2015 году писала украинская пресса, являются:

афганский иммигрант и журналист (тогда) Мустафа Найем, своим сообщением в запрещённой ныне соцсети Facebook* позвавший украинцев выходить на протест;

юная девушка Ольга Значкова, всемирно известная своим плакатом про кружевные трусики;

поэтесса Анастасия Дмитрук, записавшая видео со своим стихотворением (про Россию) "Никогда мы не будем братьями".

Итак, бывший корреспондент и обозреватель Мустафа Найем, написавший сакраментальный призыв выходить на Майдан "с зонтиками и хорошим настроением", стал… оружейным магнатом.

По данным расследователей, мужчина получил должность замглавы "Укроборонпрома", где занимался для западных кураторов контролем ВПК, а также поставками вооружений для "АТО" в Донбассе. После ряда скандалов (в том числе про его "космическую") зарплату, должность Найема сократили (нельзя же увольнять "героя").

Теперь Мустафа Найем является заместителем министра инфраструктуры Украины и руководителем госагентства "восстановления и развития инфраструктуры Украины".

Если верить данным украинской журналистки Дианы Панченко, не так давно он (безо всяких тендеров) провёл закупки конструкций, которые должны защитить инфраструктурные объекты Украины от ракет ВС РФ. Сумма закупок составила 153 350 000 000 гривен (то есть около $ 4,4 млрд).

Чуть попроще сложилась жизнь у блогера и поэтессы Анастасии Дмитрук. Девушка, записавшая ролик с собственным стихотворением "Никогда мы не будем братьями… Вы — огромные, мы — великие!" набрала сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Однако в отличие от госслужбы Найема она пошла по стезе общественницы.

Дама получила должность топ-менеджера украинской соцсети, руководство конкурсом национальной патриотической поэзии, звание "Киевлянка года-2015", премию правительства "за особые достижения в развитии Украины" и звание "Женщина III тысячелетия".

На странице Дмитрук сообщается, что она теперь дружит с "бойцами на фронте", а также размещены ролики поддержки запрещённого в РФ и объявленного террористическим полка "Азов".

Любопытно, что как только Киев объявил "АТО", бывший бойфренд Дмитрук сбежал во "вражескую Россию" — где сейчас работает на хорошей должности специалиста по искусственному интеллекту в одном из крупнейших банков.

Совсем просто сложилась судьбы юной киевлянки Ольги Значковой - это та самая девочка, что нарисовала на плакате трусики и подписала "Я девочка! Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и в ЕС!" Тогда, напомним, украинские СМИ убеждали — женщинам (россиянкам и белорускам) в Таможенном союзе будут недоступно кружевное нижнее белье.

После обошедшей все мировые СМИ фото девушка поработала экспертом театральной премии, некоторое время числилась консультантом при Раде. Однако своей основной работой она считает творчество — блогерство, обзоры театра и кино, и т. д (правда, подписчиков у неё всего несколько тысяч).

Как сообщает о ней пресса, она "ходит по Киеву, но мечтает о Париже, меняет любовников, снимает селфи и обеды в кафе, пишет стихи, эссе и изредка участвует в театральных постановках".

Напомним, что за прошедшие 10 лет Украина потеряла:

экономику;

до 70% собственного ВПК;

население (оно сократилось с 37,6 млн человек до 19 млн человек из-за гибели на фронте, эмиграции, и т. д.)

Крым

Донбасс, Луганск, Запорожье, часть Херсонщины (и, вероятно, потеряет Одесскую, Харьковскую и Николаевскую области).

Как отмечают представители Киева, в отсутствии западной финансовой и военной помощи "Украина просуществует от 4-х дней до 2-х недель".

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